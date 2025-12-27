Phương Mỹ Chi vinh dự là nghệ sĩ trình diễn ca khúc 'Made in Vietnam' tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc 2025

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Phương Mỹ Chi vinh dự là nghệ sĩ trẻ duy nhất tham gia biểu diễn tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc 2025, đánh dấu lần thứ hai liên tiếp cô góp mặt tại sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc là sự kiện chính trị – xã hội đặc biệt quan trọng của đất nước, được tổ chức 5 năm một lần. Đại hội nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực to lớn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời hướng tới chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

phuong-my-chi.jpg

Trong khuôn khổ Đại hội, Phương Mỹ Chi vinh dự là nghệ sĩ trẻ duy nhất được tham gia biểu diễn. Nữ ca sĩ trình diễn ca khúc Made in Vietnam. Đây là sáng tác của nhóm nhà sản xuất âm nhạc DTAP, mang tinh thần tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên và bản sắc Việt Nam đương đại, phù hợp với tinh thần xuyên suốt của phong trào thi đua yêu nước.

aq1.jpg

Đây là lần thứ hai liên tiếp, Phương Mỹ Chi được tham gia Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, khẳng định hành trình lao động nghệ thuật nghiêm túc, bền bỉ và những đóng góp tích cực của cô trong suốt nhiều năm qua. Việc góp mặt tại một sự kiện chính trị – xã hội trọng đại của đất nước không chỉ là niềm vinh dự cá nhân, mà còn là sự ghi nhận dành cho hình ảnh một nghệ sĩ trẻ sống có lý tưởng, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

phuong-my-chi-1.jpg

Trong năm qua, bên cạnh các hoạt động âm nhạc mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc và tinh thần yêu nước, Phương Mỹ Chi còn nỗ lực cân bằng giữa sự nghiệp nghệ thuật và việc học tập, duy trì tinh thần học hỏi nghiêm túc tại trường. Song song đó, nữ ca sĩ luôn tích cực tham gia, đóng góp trong nhiều chương trình, sự kiện lớn của quốc gia, cũng như các hoạt động xã hội giàu ý nghĩa.

phuong-my-chi.jpg

Tinh thần thi đua yêu nước mà Đại hội hướng tới cũng chính là những giá trị mà Phương Mỹ Chi theo đuổi trong suốt quá trình làm nghề. Hình ảnh Phương Mỹ Chi hướng đến là một nghệ sĩ trẻ nghiêm túc với nghề, bền bỉ cống hiến, sống đẹp và không ngừng lan tỏa tinh thần yêu nước thông qua âm nhạc, thể hiện sự tiếp nối đáng trân trọng của thế hệ trẻ trong dòng chảy dân tộc.

Thuận Tùng
#Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc 2025 #Phương Mỹ Chi #ca sĩ Phương Mỹ Chi #Made in Vietnam #nhóm nhà sản xuất âm nhạc DTAP

