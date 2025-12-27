Á quân 'Vietnam’s next top model 2025' Vũ Mỹ Ngân đầy cuốn hút trong bộ sưu tập của NTK Bùi Hoàng Ân

SVO - Mới đây, nhà thiết kế (NTK) Bùi Hoàng Ân chính thức giới thiệu đến công chúng bộ sưu tập (BST) mới mang tên 'Sắc chiếu dệt tình', lấy cảm hứng từ nghề dệt chiếu truyền thống của làng chiếu Định Yên, tỉnh Đồng Tháp.

Bùi Hoàng Ân đã ấp ủ ý tưởng cho BST Sắc chiếu dệt tình từ năm 2024, song vì những hạn chế về tài chính và tiềm lực, NTK trẻ đã cố gắng suốt một năm qua chăm chỉ làm việc, thực hiện các sản phẩm để tích lũy đủ kinh nghiệm, nội lực sáng tạo và khả năng đầu tư mới quyết định hiện thực hóa.

Chính sự chờ đợi và chuẩn bị kỹ lưỡng ấy nên BST là một cột mốc quan trọng trong năm 2025 của Bùi Hoàng Ân. BST gồm bảy thiết kế, trong đó có 5 trang phục nữ và 2 trang phục nam, được xây dựng như một lát cắt đời sống của một ngày ở làng chiếu Định Yên.

BST Sắc chiếu dệt tình sử dụng tông vàng ngả làm chủ đạo, được điểm xuyến bởi những đường viền đỏ, gợi nhớ rõ nét đến gam màu quen thuộc trên những tấm chiếu làng Định Yên.

Trên nền màu sắc ấy, các thiết kế được triển khai với phom dáng hiện đại, như đầm đuôi cá, áo vét, váy bồng xòe, nhưng vẫn giữ tinh thần truyền thống qua những chi tiết gợi nhắc áo bà ba và họa tiết chữ “hỷ” cách điệu trên thân áo.

Không chỉ dừng lại ở thiết kế, Bùi Hoàng Ân còn đầu tư đáng kể cho phần hình ảnh. Hơn 20 chiếc chiếu cùng hàng trăm sợi cói được mua trực tiếp từ làng Định Yên và được đặt để tinh tế, giúp xây dựng bối cảnh trở nên sống động.

Bộ ảnh cũng trở nên giàu cảm xúc hơn nhờ cách thể hiện của các người mẫu. Á quân Vietnam’s next top model 2025 Vũ Mỹ Ngân mang đến hình ảnh đầy bản lĩnh nhưng vẫn mềm mại, uyển chuyển.

Người mẫu Công Phát lựa chọn phong thái điềm tĩnh, vững chãi của người đàn ông làng nghề. Và sự xuất hiện của mẫu nhí Ruby Tâm Nhi lại mang đến lớp cảm xúc tươi mới và tràn đầy sức sống.

Chia sẻ về quá trình thực hiện BST, Bùi Hoàng Ân chia sẻ: “Khi bắt tay vào làm Sắc chiếu dệt tình, tôi dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu sự khác nhau giữa chiếu Định Yên và chiếu ở các làng nghề khác. Mỗi làng chiếu có màu sắc, câu chuyện và kỹ thuật riêng, nên nếu không hiểu rõ rất dễ bị đánh đồng, làm mờ đi bản sắc địa phương".

"Tôi không muốn chỉ dừng lại ở việc lấy cảm hứng bề mặt, mà mong khi nhắc đến Sắc chiếu dệt tình, mọi người có thể nhận ra ngay tinh thần của chiếu Định Yên. Với tôi, BST này cũng là một cách để tri ân cho ý tưởng còn dang dở trước đây và góp phần nhỏ bé vào việc gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa bản địa đến gần hơn với người trẻ", anh nói thêm.