Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Á quân 'Vietnam’s next top model 2025' Vũ Mỹ Ngân đầy cuốn hút trong bộ sưu tập của NTK Bùi Hoàng Ân

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Mới đây, nhà thiết kế (NTK) Bùi Hoàng Ân chính thức giới thiệu đến công chúng bộ sưu tập (BST) mới mang tên 'Sắc chiếu dệt tình', lấy cảm hứng từ nghề dệt chiếu truyền thống của làng chiếu Định Yên, tỉnh Đồng Tháp.

Bùi Hoàng Ân đã ấp ủ ý tưởng cho BST Sắc chiếu dệt tình từ năm 2024, song vì những hạn chế về tài chính và tiềm lực, NTK trẻ đã cố gắng suốt một năm qua chăm chỉ làm việc, thực hiện các sản phẩm để tích lũy đủ kinh nghiệm, nội lực sáng tạo và khả năng đầu tư mới quyết định hiện thực hóa.

1000039897.jpg

Chính sự chờ đợi và chuẩn bị kỹ lưỡng ấy nên BST là một cột mốc quan trọng trong năm 2025 của Bùi Hoàng Ân. BST gồm bảy thiết kế, trong đó có 5 trang phục nữ và 2 trang phục nam, được xây dựng như một lát cắt đời sống của một ngày ở làng chiếu Định Yên.

1000039891.jpg

BST Sắc chiếu dệt tình sử dụng tông vàng ngả làm chủ đạo, được điểm xuyến bởi những đường viền đỏ, gợi nhớ rõ nét đến gam màu quen thuộc trên những tấm chiếu làng Định Yên.

1000039894.jpg

Trên nền màu sắc ấy, các thiết kế được triển khai với phom dáng hiện đại, như đầm đuôi cá, áo vét, váy bồng xòe, nhưng vẫn giữ tinh thần truyền thống qua những chi tiết gợi nhắc áo bà ba và họa tiết chữ “hỷ” cách điệu trên thân áo.

1000039890.jpg

Không chỉ dừng lại ở thiết kế, Bùi Hoàng Ân còn đầu tư đáng kể cho phần hình ảnh. Hơn 20 chiếc chiếu cùng hàng trăm sợi cói được mua trực tiếp từ làng Định Yên và được đặt để tinh tế, giúp xây dựng bối cảnh trở nên sống động.

1000039895.jpg

Bộ ảnh cũng trở nên giàu cảm xúc hơn nhờ cách thể hiện của các người mẫu. Á quân Vietnam’s next top model 2025 Vũ Mỹ Ngân mang đến hình ảnh đầy bản lĩnh nhưng vẫn mềm mại, uyển chuyển.

1000039902.jpg

Người mẫu Công Phát lựa chọn phong thái điềm tĩnh, vững chãi của người đàn ông làng nghề. Và sự xuất hiện của mẫu nhí Ruby Tâm Nhi lại mang đến lớp cảm xúc tươi mới và tràn đầy sức sống.

1000039887.jpg

Chia sẻ về quá trình thực hiện BST, Bùi Hoàng Ân chia sẻ: “Khi bắt tay vào làm Sắc chiếu dệt tình, tôi dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu sự khác nhau giữa chiếu Định Yên và chiếu ở các làng nghề khác. Mỗi làng chiếu có màu sắc, câu chuyện và kỹ thuật riêng, nên nếu không hiểu rõ rất dễ bị đánh đồng, làm mờ đi bản sắc địa phương".

1000039901.jpg

"Tôi không muốn chỉ dừng lại ở việc lấy cảm hứng bề mặt, mà mong khi nhắc đến Sắc chiếu dệt tình, mọi người có thể nhận ra ngay tinh thần của chiếu Định Yên. Với tôi, BST này cũng là một cách để tri ân cho ý tưởng còn dang dở trước đây và góp phần nhỏ bé vào việc gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa bản địa đến gần hơn với người trẻ", anh nói thêm.

Bình Nguyễn
#làng chiếu Định Yên #tỉnh Đồng Tháp #NTK Bùi Hoàng Ân #Vũ Mỹ Ngân #Vietnam Next Top Model 2025 #Sắc chiếu dệt tình

Xem thêm

Cùng chuyên mục