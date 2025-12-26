Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỹ Tâm tạo nên kỳ tích cuối năm từ một câu hỏi của fan

SVO - Chỉ sau 4 ngày chính thức phát hành, ca khúc 'Chuyện để dành' do chính Mỹ Tâm sáng tác và thể hiện đã vươn lên vị trí Top 1 bảng xếp hạng YouTube Trending tại Việt Nam.

Chuyện để dành được Mỹ Tâm trình diễn lần đầu tiên trước 40.000 khán giả tại Live Concert Mỹ Tâm 2025: See The Light, diễn ra vào tối 13/12/2025, tại sân vận động Mỹ Đình. Trong không gian của một siêu concert ngập tràn ánh sáng và âm nhạc hiện đại, ca khúc mới sáng tác của Mỹ Tâm vang lên, tạo ra một khoảng lặng sâu lắng.

Chuyện để dành được hòa âm theo đúng thế mạnh ballad của Mỹ Tâm, tập trung tối đa vào cảm xúc và cao trào. Cách hát rõ ràng, dứt khoát nhưng đầy tình cảm của Mỹ Tâm trong đêm diễn tại Mỹ Đình đã nhanh chóng tạo nên sự đồng cảm lớn từ khán giả, khiến ca khúc được lan toả mạnh mẽ.

1.jpg
Ca khúc mới của Mỹ Tâm tạo dấu ấn trên nền tảng số cuối năm.

Ít ai ngờ rằng, cảm hứng để Mỹ Tâm viết nên Chuyện để dành lại bắt đầu từ một câu hỏi rất đời của fan: “Không biết show See The Light của chị Tâm có quay hình không để biết mình mặc đồ đẹp đi?”. Từ khoảnh khắc giản dị ấy, nữ ca sĩ nảy ra ý tưởng viết một bài hát nói về thói quen “để dành”, không chỉ là những chiếc áo đẹp, mà còn là cảm xúc, là yêu thương, là những điều tốt đẹp trong cuộc sống mà con người thường chần chừ chưa dám sống trọn vẹn.

Khi cảm xúc đến, Mỹ Tâm viết khá nhanh, chỉ trong khoảng 3 ngày đã hoàn thành phần ý và giai điệu, rồi trau chuốt ca từ đến sát ngày diễn ra concert để bài hát đạt được sự uyển chuyển và tinh tế nhất. Theo chia sẻ của Mỹ Tâm, chính cô cũng nhận ra, mình từng nhiều lần “để dành” như thế trong cuộc sống. Ca khúc không mang màu sắc bi lụy, mang thông điệp nhẹ nhàng mà Mỹ Tâm gửi gắm: "Hãy biết tha thứ cho chính mình, trân trọng bản thân và chọn sống an nhiên, tích cực mỗi ngày".

2.jpg
Mỹ Tâm kết thúc năm 2025 bằng những thành tựu đáng nể.

Sau See The Light, Mỹ Tâm liên tiếp tạo 'bão', với loạt dự án mới được hé lộ. Sau khi 'nhá hàng' hình ảnh của phim điện ảnh tiếp theo, Mỹ Tâm tiếp tục gây chú ý khi hé lộ poster đầu tiên của phim điện ảnh mang tên Tài. Điều đặc biệt là Mai Tài Phến xuất hiện trong vai trò mới, đạo diễn của dự án, trong khi Mỹ Tâm đảm nhận vai trò nhà sản xuất. Đây được xem là bước ngoặt đáng chú ý của Mai Tài Phến, khi từ bạn diễn trên màn ảnh, họ chuyển sang đồng hành sâu hơn trong một dự án điện ảnh. Trên trang cá nhân, Mỹ Tâm hé lộ: "Tâm xin giới thiệu dự án phim điện ảnh mà Tâm trở lại với vai trò nhà sản xuất, cùng thực hiện với người bạn Mai Tài Phến".

Nếu phim Tài khiến khán giả mong chờ điều đặc biệt trong 2026 thì với Chuyện để dành, Mỹ Tâm một lần nữa khép lại năm 2025 theo cách rất riêng: Nhẹ nhàng nhưng đủ sâu để ở lại thật lâu trong lòng khán giả.

Xuân Tiến
#Thành tích âm nhạc Mỹ Tâm #Ra mắt ca khúc 'Chuyện để dành' #Sân khấu Mỹ Tâm 2025 #Thông điệp sống tích cực #Dự án phim điện ảnh Tài #Ảnh hưởng mạng xã hội #Phong cách ballad cảm xúc #Hợp tác Mỹ Tâm và Mai Tài Phến #Chặng đường âm nhạc cuối năm #Sự thành công trên nền tảng số

