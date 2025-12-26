Timelesz khẳng định vị thế hàng đầu của nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất Nhật Bản hiện nay

Timelesz, nhóm nhạc tám thành viên đến từ START ENTERTAINMENT đã gặt hái được rất nhiều thành công kể từ tháng 2/2025, và mới đây, theo một nguồn tin trong ngành giải trí cho biết thì chương trình tạp kỹ Timeless Man trong đó, Timelesz thực hiện nhiều dự án tại nhiều địa điểm khác nhau, với phương châm "Cứ làm hết sức mình và đổ mồ hôi!", cuối cùng sẽ được chuyển sang khung giờ vàng (22h, giờ địa phương), với sự thay đổi lịch phát sóng vào tháng 4/2026, thay vì khung giờ cũ là 0h15 phút sáng thứ Tư (tối muộn thứ Ba). Nếu quyết định được chính thức hóa, Timeless Man của đài Fuji TV sẽ là chương trình giờ vàng thường xuyên đầu tiên của nhóm. Được cho là vào tối thứ Sáu, lúc 10h tối, cùng khung giờ với Sake no Tsumami ni Naru Hanashi, chương trình đã phát sóng tập cuối vào ngày 19/12. Chương trình đó nổi tiếng là chủ đề gây tranh cãi tiêu cực, do những tình tiết xung quanh việc kết thúc, nhưng nếu Timeless Man được thêm vào, đó sẽ là một điểm sáng. Việc chuyển lên khung giờ vàng chỉ khoảng một năm, sau khi phát sóng lần đầu, là một bước tiến khá nhanh chóng.

Chương trình thường kỳ 'Timelesz Familia' của timelesz cũng đã được phát sóng trên kênh 'Nippon Television', từ 0h29 phút ngày 22/12. 'Timelesz Familia' là một chương trình tạp kỹ bắt đầu từ tháng 10/2025. Mỗi tháng, các thành viên sẽ tham gia những dự án khác nhau, với những ý tưởng khác nhau.

Nhóm nhạc thần tượng Sexy Zone được thành lập vào tháng 9/2011, bởi năm thành viên: Nakajima Kento, Kikuchi Fuma, Sato Shori, Matsushima So và Marius Yo. Vào tháng 12/2022, họ đã tổ chức chuyến lưu diễn dome đầu tiên, Sexy Zone Dome Tour 2022 The Highlight", tại Tokyo và Osaka. Ngày 31/3/2024, nhóm chỉ còn lại Kikuchi, Sato và Matsushima. Tháng 4/2025, tên của nhóm được đổi thành "timelesz", với 5 thành viên mới đã được chọn thông qua buổi thử giọng "timelesz project -AUDITION-": Teranishi Takuto, Hara Yoshitaka, Hashimoto Masaki, Inomata Shudo và Shinozuka Daiki. Nhóm nhạc tám thành viên mới đã phát hành đĩa đơn đầu tiên của họ, Rock this Party dưới dạng kỹ thuật số.

Timelesz cũng đang gặt hái thành công với các dự án cá nhân. Trong số các thành viên mới, Teranishi và Hara thu hút sự chú ý khi cùng lúc đảm nhận vai chính đầu tiên trong phim. Teranishi đóng vai chính trong Tenmonkan Detective Story được phát hành vào ngày 5/12, và Hara đóng vai chính trong Hatsukoi Geinin được phát hành vào ngày 19/12. Ngoài ra, Kikuchi Fuma sẽ đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Kochira Yobi Jiei Eiyu Ho?! phát sóng vào 7/1/2026, trong khi Sato sẽ xuất hiện với vai trò diễn viên chính trong bộ phim Netflix, Kyojo Reunion (phát hành ngày 1/1/2026) cùng với Kimura Takuya và bộ phim điện ảnh Kyojo Requiem (phát hành ngày 20/2/2026). Có vẻ như họ sẽ rất bận rộn với các hoạt động cá nhân trong năm tới và những năm tiếp theo.

Vẻ ngoài thanh lịch, cổ điển của Takuto Teranishi (thành viên nhóm timelesz), với tóc để mái, quần jeans và áo phông cao cấp đang 'gây sốt': Quá ngầu, tôi không thể chịu nổi; Đây chính xác là những gì tôi đang tìm kiếm; Anh ấy sẽ thể hiện như thế nào trong vai chính đầu tiên của mình trong một bộ phim?...

Không thể phủ nhận rằng, timelessz phiên bản mới đang dần thu hút người hâm mộ và xây dựng được một hồ sơ thành tích vững chắc. Và chính vì sự nổi tiếng và tiềm năng của họ mà nhiều đài truyền hình đang sản xuất các chương trình có sự góp mặt của họ, và đài Fuji TV dường như đang cố gắng đưa Timeless Man lên khung giờ vàng.