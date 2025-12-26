Từ jazz đến nhạc tình, Mai Diệu Ly kể lại một năm đáng nhớ bằng âm nhạc

SVO - Mai Diệu Ly khiến nhiều người không khỏi nể phục vì sức lao động nghệ thuật của mình, khi ra mắt đến 2 album nhạc trong một năm.

Những ngày cuối năm 2025, ca sĩ Mai Diệu Ly bất ngờ phát hành album mới Một đời để nhớ, dự án âm nhạc đánh dấu album thứ hai của cô, khép lại hành trình sáng tạo và giàu cảm xúc trong một năm. Việc liên tiếp ra mắt hai album trong năm 2025 không chỉ cho thấy hiệu suất làm việc cao của Mai Diệu Ly, mà còn phản ánh rõ nét quá trình bồi đắp nội tâm và tình yêu nghiêm túc cô dành cho âm nhạc.

Mai Diệu Ly kỷ niệm sinh nhật của mình bằng một album nhạc tình.

Với 9 ca khúc nhạc tình, ballad lãng mạn nổi tiếng như Mong manh tình về (Đức Trí – Trương Hồ Phương Nga), Biết bao giờ trở lại (Ngô Thụy Miên), Tuyết rơi mùa Hè (Trần Lê Quỳnh)... Mai Diệu Ly mang đến một không gian âm nhạc nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, đủ sâu để khán giả có thể đắm chìm.

Đặc biệt, album Một đời để nhớ ghi dấu rõ nét hơn vai trò sáng tác của Mai Diệu Ly. Ca khúc Bài hát cho anh trong album do chính cô viết, được giới thiệu đến công chúng như một phần rất riêng của hành trình nội tâm. Là người luôn giữ tinh thần tích cực, những sáng tác của Mai Diệu Ly xoay quanh những giá trị đẹp đẽ mà tình yêu mang lại – một tình yêu trong sáng, mạnh mẽ, cao thượng, đủ sức trở thành điểm tựa để con người vượt qua những biến động của cuộc đời.

Các ca khúc đều được Mai Diệu Ly thực hiện và quay tại Đà Lạt, nơi mà cô cho rằng, phong cảnh quá đẹp và lãng mạn, phù hợp với tinh thần của album mà cô muốn chuyển tải.

Mai Diệu Ly khiến khán giả ngưỡng mộ với sự đa tài, khi vừa hát, vừa sáng tác và thể hiện khả năng hội họa.

Với album mới này, nhạc sĩ trẻ Hoàng Trung Đức tiếp tục đồng hành cùng cô trong vai trò phối khí. Với sự thấu hiểu giọng hát, cá tính và tinh thần âm nhạc của Mai Diệu Ly, Hoàng Trung Đức đã giúp các ca khúc trong album được khoác lên lớp hòa âm tinh tế, giàu cảm xúc nhưng không lấn át phần thể hiện của ca sĩ. Chính sự kết hợp ăn ý này mang lại cho album một tổng thể liền mạch, nhất quán, giúp Mai Diệu Ly kể câu chuyện của mình một cách trọn vẹn hơn.

Trong năm, từng có thời điểm nữ ca sĩ dự định du học cao học chuyên ngành mỹ thuật để tiếp tục bồi dưỡng bản thân, nhưng sau nhiều suy ngẫm, cô nhận ra việc học không chỉ nằm ở trường lớp, mà còn ở chính những gì mình thực hành và cống hiến. Quyết định phát hành thêm một album thứ hai trong năm 2025, vì thế, trở thành cách cô lựa chọn để bồi đắp tức thời cho sự nghiệp ca hát, song hành giữa chiêm nghiệm và hành động.

2025 là năm tỉnh thức của Mai Diệu Ly.

Khép lại một năm nhiều cung bậc, Mai Diệu Ly cũng "bật mí", bước sang năm 2026, cô đang ấp ủ những kế hoạch âm nhạc cụ thể, trong đó có một ca khúc viết về mùa Xuân, do chính cô sáng tác, dự kiến ra mắt trước Tết Nguyên đán, như một lời chào Năm mới đầy hy vọng.