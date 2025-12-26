'Mỹ nữ nghìn năm có một' của màn ảnh Nhật và sự tương đồng với nhân vật bác sỹ từng sa ngã trong 'Yandoku!'

Sau một sự nghiệp rực rỡ với vai diễn trong nhiều phim điện ảnh và phim truyền hình, đây là vai chính đầu tiên của Kanna Hashimoto trong một bộ phim truyền hình khung giờ thứ Hai, lúc 9h tối.

Kanna Hashimoto.

Nhân vật chính, Kotoha Tagami (Hashimoto) một cựu học sinh hư hỏng với quá khứ đầy rắc rối, đã chăm chỉ học hành sau cái chết bất ngờ của người bạn thân nhất, trở thành một bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Bộ phim hài hước về đề tài y khoa này, đầy ắp tiếng cười và nước mắt, kể về hành trình cô ấy tận tâm chăm sóc bệnh nhân và góp phần cải cách ngành y. Kanna Hashimoto và Koonami có một điểm tương đồng: "Cô ấy luôn xông thẳng vào vấn đề".

Đây là vai chính đầu tiên của chị trong một bộ phim truyền hình phát sóng lúc 9h tối thứ Hai. Cảm xúc của chị thế nào khi biết tin?

Tôi thực sự rất mong chờ. Tôi đã xem nhiều loại phim truyền hình từ khi còn học tiểu học, nhưng trong số đó, "9h tối thứ Hai" có một lịch sử lâu đời và tôi cảm thấy nó có một "thương hiệu 9h tối thứ Hai" riêng. Thay vì cảm thấy hồi hộp, tôi cảm thấy hào hứng hơn.

Sau khi thực sự diễn xuất, ấn tượng của chị về vai diễn và bản thân bộ phim như thế nào?

Tôi rất bất ngờ trước cốt truyện đầy sức ảnh hưởng: Một cô gái vốn là học sinh hư hỏng, thường xuyên đi xe máy đến trường, nhưng sau đó đã học hành chăm chỉ, thậm chí hy sinh cả giấc ngủ để trở thành một bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Tôi cảm nhận được một "sức mạnh" và "động lực" xuyên suốt từ nhân vật Ko Onami. Ngay cả khi đọc kịch bản, tôi thấy lời thoại của (Nemoto) Nonji rất dễ diễn và dễ hiểu.

Chị có gặp khó khăn gì khi vào vai một nhân vật độc đáo như vậy không?

Lần này, tôi nói tiếng địa phương Gifu trong nhiều cảnh, và ngữ điệu của tôi phải thật chính xác. Nhưng tôi đến từ Fukuoka, nên khi tôi cố gắng quá sức, giọng tôi nghe hơi giống tiếng địa phương Hakata, hơi giống tiếng địa phương Gifu, và rất khó hiểu. Điều đó đặc biệt khó khăn khi tôi phải dùng tiếng địa phương Gifu trong những cảnh có sự thay đổi cảm xúc mạnh.

Ngoài ra, có rất nhiều câu thoại có từ "đồ ngốc!" và tôi phải nói to, nên khi so sánh với giọng trầm mà tôi dùng trong lúc luyện tập, đôi khi tôi cảm thấy "có gì đó khác biệt". Koonami là một nhân vật tươi sáng và độc đáo, có thể hoàn toàn thay đổi bầu không khí chỉ bằng sự hiện diện của mình. Tôi cảm thấy cô ấy khá gần gũi, điều đó khiến việc nhập vai trở nên dễ dàng hơn.

Điểm tương đồng giữa chị và nhân vật là gì?

Ko Onami rất thẳng thắn, với sự trung thực mà chỉ một người từng là tội phạm mới có được. Bệnh viện phải đối mặt với nhiều rủi ro, bao gồm cả quản lý, nhưng Ko Onami luôn đặt bệnh nhân lên hàng đầu. Tôi nghĩ, thật tuyệt khi cô ấy đối mặt với công việc của mình như thể tính mạng bị đe dọa, quyết tâm không chỉ chữa khỏi bệnh tật mà còn chịu trách nhiệm cho tương lai của họ. Cách cô ấy dấn thân vào mọi việc có thể giống với tôi.

Theo chị, điều gì tạo nên sức hấp dẫn của phim truyền hình y khoa?

Phim truyền hình y khoa thực sự rất thú vị. Tôi nghĩ, rất ít người chưa từng đến bệnh viện, vì vậy, đây là một chủ đề rất quen thuộc. Luôn có một cảm giác căng thẳng trong những tình huống mà tính mạng con người bị đe dọa, và tôi nghĩ, có cảm giác về người hùng khi chứng kiến ​​các bác sĩ làm những việc mà chính họ chưa bao giờ làm để cứu sống người khác.

Ngay cả trong các ca phẫu thuật, chỉ một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, và vẫn còn nhiều phần cấu trúc não bộ mà chúng ta chưa hiểu hết. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ sức hấp dẫn của phim truyền hình y khoa nằm ở chỗ, việc xem các bác sĩ nghiên cứu và trao đổi ý kiến ​​trong khi cứu sống ai đó, mang lại cho bạn một cảm giác hy vọng về tương lai của y học.

Takuma Otoo, Ryuya Miyase, Heo Pung-Fan, Kanna Hashimoto trong phim "Yandoku!".

Không khí trên phim trường như thế nào?

Không khí trên phim trường rất tuyệt. Có rất nhiều người vui vẻ, và tôi liên tục trò chuyện về những chuyện vặt vãnh với Osamu Mukai, Kotaro Yoshida và Ryuya Miyase. Tôi đã hỏi Takuma Otoo, người đến từ Hokkaido, về những cuốn sách hay về Thành Cát Tư Hãn, và nghe Mukai nói về sumo. Tất cả chỉ là những cuộc trò chuyện bình thường. Tôi nghĩ, đây là một phim trường rất thoải mái, nơi chúng tôi có thể nói chuyện tự do ngay từ đầu quá trình quay phim.

Có những phim trường vui vẻ khác, nhưng tôi nghĩ phim trường này đặc biệt tuyệt vời. Mặc dù chúng tôi nói chuyện cho đến tận lúc bắt đầu quay, nhưng không ai mắc lỗi gì cả. Mới hôm qua thôi, Mukai đã nói trôi chảy những từ khó như "clopidogrel 300 mg", và tất cả chúng tôi đều nhận xét "phát âm của cậu ấy tốt quá". Cậu ấy thông minh, đẹp trai, sành điệu, và trên hết, cậu ấy làm tất cả mọi thứ một cách dễ dàng. Đó là lý do tại sao, tất cả chúng tôi đều nói: "Hãy tìm ra khuyết điểm của cậu ấy", và tất cả chúng tôi đều nghĩ cậu ấy hoàn hảo.

Osamu Mukai, Kanna Hashimoto "Yandoku!".

Kanna Hashimoto, "Yandoku!".

Những điểm nổi bật của tác phẩm này là gì?

Kịch bản của Nonji có rất nhiều cảnh hài hước với nhịp điệu nhẹ nhàng, và những phần đi sâu vào bản chất của việc trở thành một bác sĩ phẫu thuật thần kinh cũng là điểm nổi bật. Koonami là một nhân vật rất độc đáo, và tôi nghĩ, cách cô ấy đối mặt với nghịch cảnh thực sự rất tuyệt. Ban đầu, cô ấy không được những người xung quanh tin tưởng, nhưng thái độ chân thành của cô ấy đối với bệnh nhân dần dần thay đổi mọi người xung quanh. Cô ấy là một kẻ ngỗ nghịch, nhưng cũng là một bác sĩ nghiêm túc, vì vậy, tôi hy vọng các bạn sẽ thích sự tương phản này.