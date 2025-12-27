JYP Entertainment 'mạnh tay trên mọi mặt trận' để bảo vệ Stray Kids

SVO - Công ty JYP Entertainment thông báo cập nhật về các hành động pháp lý chống lại các hoạt động xấu nhắm vào Stray Kids, cả trong nước và quốc tế.

Ngày 27/12 (giờ Hàn Quốc), JYP Entertainment đã phát hành thông báo chi tiết về các hành động pháp lý chống lại những cư dân mạng có ý đồ xấu xâm phạm quyền của nhóm nhạc nam Stray Kids.

Đáng chú ý, công ty nhấn mạnh rằng họ đang theo dõi sát sao các hoạt động xấu không chỉ trên các cộng đồng mạng trong nước mà còn trên toàn thế giới, và đội ngũ pháp lý của công ty hiện đang hợp tác với các tòa án trong nước và quốc tế để xác định các cá nhân hoạt động ở nước ngoài. Công ty nhấn mạnh rằng, họ dự định sẽ theo đuổi các hình phạt pháp lý nghiêm khắc đối với tất cả những người phạm tội.

Xin chào, đây là JYPE! Như đã thông báo nhiều lần trước đây, công ty chúng tôi đang theo đuổi các biện pháp pháp lý kiên quyết để bảo vệ quyền và lợi ích của nghệ sĩ Stray Kids trước các hành vi xâm phạm quyền cơ bản của họ, bao gồm việc phát tán thông tin sai lệch và phỉ báng ác ý. Hơn nữa, thông qua một cơ quan giám sát chuyên nghiệp, chúng tôi liên tục và có hệ thống thu thập bằng chứng về các bài đăng và bình luận ác ý như lan truyền thông tin sai lệch, nội dung phỉ báng, vu khống ác ý và chế giễu nhắm vào các nghệ sĩ của chúng tôi trên các cộng đồng trực tuyến và nền tảng mạng xã hội trong và ngoài nước. Dựa trên bằng chứng này, chúng tôi đã liên tục đệ đơn khiếu nại hình sự và khởi kiện dân sự đối với các cá nhân chịu trách nhiệm về nội dung đó. Gần đây, các cơ quan điều tra đã có lệnh bắt giữ và hiện đang tiến hành điều tra sau khi xác định được các bên bị cáo buộc. Ngoài ra, chúng tôi đang hợp tác với các tòa án trong và ngoài nước để xác minh danh tính của các bị cáo đã đăng tải nội dung ác ý trên các nền tảng ở nước ngoài. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan điều tra và tư pháp và sẽ theo đuổi các vấn đề này đến cùng để đảm bảo rằng những kẻ phạm tội phải chịu hình phạt pháp lý nghiêm khắc. Sẽ không có sự khoan hồng hoặc dàn xếp nào được xem xét trong trường hợp này. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến STAY vì sự ủng hộ và quan tâm liên tục dành cho Stray Kids. Nếu bất kỳ người hâm mộ nào có bằng chứng liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, chúng tôi trân trọng đề nghị sự hợp tác tích cực của các bạn và việc gửi những tài liệu đó đến địa chỉ (fan@jype.com). JYPE vẫn luôn cam kết đặt nghệ sĩ lên hàng đầu và sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để bảo vệ quyền và lợi ích của họ. Cảm ơn các bạn!

Các thành viên Stray Kids gồm: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin và I.N đã khởi hành đến Nhật Bản để tham gia chương trình MUSIC STATION SUPER LIVE, tại sân bay quốc tế Gimpo, vào sáng ngày 26/12/2025 (giờ Hàn Quốc).