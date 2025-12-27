'Viên ngọc quý' của Lý Hải bị doạ hết hồn ở 'Nhà hai chủ'

Tạ Lâm sở hữu gương mặt sáng và nụ cười ngọt ngào không phải là cô nàng xa lạ với nhiều khán giả trẻ với ca khúc Đi về phía nắng lên. Nữ diễn viên cũng là gương mặt mới đầy ấn tượng trong 2 phần phim Lật mặt 6, 7 và được mệnh danh là 'viên ngọc quý' của Lý Hải. Mới đây, Tạ Lâm chính thức trở lại màn ảnh rộng cùng Nhà hai chủ.

Theo đó, cô nàng đóng vai cháu của Mai (Trâm Anh), nhân vật chính. Trong một lần Lâm (Trần Kim Hải), chồng Mai vắng nhà, Mai nhờ cháu mình xuống ở cùng để phụ việc trong nhà cũng như trông chừng các con của cô. Từ đây, cô nàng đã không ít lần thót tim khi chứng kiến một bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện ở sân sau. Trái ngược với cô của mình, Mai là người không tin có ma trên đời, nhân vật của Tạ Lâm trong phim lại là người tin vào những thế lực siêu hình, những điều kiêng kỵ. Do đó, khi nhận ra những nguồn năng lượng âm, cô nàng đã rơi vào sợ hãi.

Tạo hình của Tạ Lâm trong 'Nhà hai chủ'.

Xuất hiện trong Nhà hai chủ với tạo hình khiến dân tình từng yêu mến nụ cười tỏa nắng của cô nàng lần nữa ngạc nhiên, Tạ Lâm hài hước cho biết: “Nhiều người cũng nói hình ảnh của Lâm ở ngoài với hình ảnh của Lâm trên phim rất khác nhau. Thật ra, Lâm thích điều đó, nó cho thấy được sự rạch ròi trong hình ảnh của mình đối với khán giả. Và nhờ như vậy, Lâm có thể đa dạng các tạo hình của mình trên màn ảnh hơn. Ngoài ra, các bộ phim Lâm có cơ hội tham gia thì đều sẽ có những yêu cầu tạo hình nhất định cho nhân vật, tất nhiên, Lâm cần phải tôn trọng điều đó".

Tạ Lâm được mệnh danh nữ diễn viên tạo hình xấu nhất màn ảnh, trái ngược ngoài đời.

Nói thêm về giấc mơ điện ảnh của mình, Tạ Lâm thẳng thắn cô nàng vẫn theo đuổi và tìm kiếm cơ hội được xuất hiện nhiều hơn trên màn ảnh rộng. Cô nàng cho biết bản thân không ngại làm mới và thử sức ở nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau: “Với Lâm, nghệ thuật luôn mang đến cơ hội cho những ai biết kiên nhẫn và bền bỉ. Chỉ là khi cơ hội đến mình đã đủ sẵn sàng đón nhận và thực hiện hay chưa. Lâm vẫn còn trong quá trình phải học hỏi và trau dồi liên tục để nắm bắt các cơ hội xuất hiện ở những vai diễn thú vị và Nhà hai chủ cũng là một thách thức mà Lâm muốn trải nghiệm”.

Nhà hai chủ là bộ phim kể về sự kiện có thật của đôi vợ chồng đến Sài Gòn lập nghiệp, mang theo ước mơ và trông đợi về cuộc sống mới, một môi trường tốt cho các con của mình trưởng thành. May mắn thay, họ mua được một ngôi nhà với giá hời. Chỉ tiếc rằng, ngôi nhà mà họ chọn sinh sống lại xây dựng vào ngày Tam Nương sát chủ, một ngày theo quan điểm dân gian là kiêng kỵ trong việc động thổ, khởi sự, xây cất.

Phim là hành trình của Mai (Trâm Anh) và Lâm (Trần Kim Hải) khi đối mặt với sự quấy nhiễu và hàng loạt tai ương đổ ập xuống khiến khán giả thực sự phải suy ngẫm về thông điệp “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”.