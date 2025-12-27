Phan Đinh Tùng 'chơi lớn', tặng nhẫn kim cương cho Tự Long, công bố dự án 'khủng' năm 2026

Mới đây, ca sĩ Phan Đinh Tùng đã chính thức khép lại năm 2025 bằng Đinh show - đêm nhạc kỷ niệm cột mốc tuổi 50, đồng thời là dấu son đặc biệt trong hành trình hơn 26 năm ca hát bền bỉ của anh. Anh đồng thời cũng muốn cùng ê kíp phát triển thương hiệu xoay quanh chữ “Đinh”, với mong muốn tổ chức các đêm nhạc Đinh concert, Đinh Symphony... trong tương lai.

Lý giải về việc đặt tên cho show diễn, Phan Đinh Tùng cho biết, đây là lựa chọn có nhiều tầng ý nghĩa. “Đinh” trước hết là tên đệm, họ của mẹ, người có ảnh hưởng lớn nhất đến con đường sống và làm nghề của nam ca sĩ. Đồng thời, đây cũng là cách anh khẳng định lại đầy trân trọng nghệ danh “Phan Đinh Tùng”, sau nhiều năm thường xuyên bị gọi nhầm thành “Phan Đình Tùng”. Ở một lớp nghĩa khác, “Đinh” còn đại diện cho sự "tinh tuyển" mà anh cùng ê kíp muốn mang đến, những ca khúc "đinh", sân khấu "đinh", cộng sự "đinh" và những khoảnh khắc "đinh" của một hành trình đã đi qua nhiều thập niên.

Phan Đinh Tùng khẳng định sự trân trọng chữ 'Đinh' trong nghệ danh của mình bằng một show diễn.

Ở show diễn đặc biệt này, Phan Đinh Tùng cho thấy sự nghiêm túc và “chịu chi” hiếm thấy. Không chỉ đầu tư về sân khấu, nam ca sĩ còn khiến khán giả bất ngờ với sự xuất hiện của rất nhiều anh tài trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai như: NSND Tự Long, Tuần Hưng, Bằng Kiều, Hà Lê...

Khán giả được đắm chìm vào không gian âm nhạc với loạt hit tạo nên tên tuổi của Phan Đinh Tùng như Sóng tình, Ngôi sao lẻ loi, Ngồi bên em, Dòng thời gian, Cào cào lá tre... Bên cạnh đó, Phan Đinh Tùng cũng khéo léo đưa vào chương trình những bản cover đang được yêu mến trên thị trường như Say một đời vì em, Bao tiền một mớ bình yên,... Mạch cảm xúc tiếp nối bằng các ca khúc mang tinh thần dân tộc, ngợi ca vẻ đẹp quê hương đất nước như Một vòng Việt Nam, Còn gì đẹp hơn và Hào khí Việt Nam, tạo nên điểm nhấn đầy ấn tượng.

Đáng chú ý, Phan Đinh Tùng đã khiến khán giả bất ngờ với món quà đặc biệt là chiếc nhẫn kim cương đắt giá tặng cho NSND Tự Long thay cho lời cảm ơn. Thông qua đó, nam ca sĩ hy vọng, tình cảm của mình và các anh tài sẽ mãi khăng khít, bền vững như kim cương. Chia sẻ này khiến NSND Tự Long và khán giả vô cùng xúc động.

NSND Tự Long xúc động trước tình cảm của Phan Đinh Tùng.

Tiếp đó, Tuấn Hưng xuất hiện với màn “dỗi yêu” vì Phan Đinh Tùng diễn ở Hà Nội mà “không mời”, tuy nhiên, vẫn hòa giọng đầy cảm xúc trong ca khúc Nắm lấy tay anh. MC Anh Tuấn và Thành Trung cũng lần lượt góp mặt và cổ vũ nhiệt tình từ hàng ghế khán đài, mang đến bầu không khí thân tình, thể hiện sự gắn bó mạnh mẽ của các anh tài sau hành trình tại Anh trai vượt ngàn chông gai.

Cũng trong chương trình, Phan Đinh Tùng đã giới thiệu gia đình nhỏ đến với khán giả thủ đô. Nghệ sĩ Thái Ngọc Bích cùng hai con Noel và Noah xuất hiện, mang theo những món quà và lời chúc mừng sinh nhật dễ thương dành cho ông xã. Nam ca sĩ cũng khiến cả khán phòng thích thú “ghen tị” khi tặng cho bà xã chiếc nhẫn kim cương trong ngày sinh nhật lần thứ 50 của anh.

Phan Đinh Tùng khiến khán giả bất ngờ với 'sít-rịt' mang tên Bằng Kiều.

Tuấn Hưng 'bật chế độ dỗi' siêu đáng yêu trên sân khấu, khiến Phan Đinh Tùng vội "dỗ dành".

Khép lại Đinh show là mashup Happy Birthday và Khúc hát mừng sinh nhật - ca khúc "đinh", cũng là bản hit lớn nhất trong sự nghiệp Phan Đinh Tùng. Cả khán phòng cùng đứng dậy hát vang, biến sân khấu thành một không gian cộng hưởng cảm xúc, nơi ranh giới giữa nghệ sĩ và khán giả gần như được xóa nhòa, hàng loạt chiếc bánh kem cũng xuất hiện để Phan Đinh Tùng “thổi tắt nến”. Đặc biệt, sau khi hoàn thành phần trình diễn Khúc hát mừng sinh nhật, Phan Đinh Tùng cũng tuyên bố, trong năm 2026, anh sẽ mang đến phiên bản Khúc hát mừng sinh nhật đặc biệt. Đó là dự án đầy tham vọng: Đưa Khúc hát mừng sinh nhật ra quốc tế, với sự góp mặt của 5 nghệ sĩ từ 5 châu lục, cũng như hàng chục nghệ sĩ trong nước.