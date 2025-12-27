Lee Young Ji và 'cú sốc khi chụp ảnh chung' với Kwon Eun Bi

SVO - Nữ rapper Lee Young Ji đã chia sẻ một góc nhìn hài hước về 'sự bất ngờ' mà cô trải qua sau khi nhìn thấy bức ảnh chụp chung với ca sĩ Kwon Eun Bi, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với những lời nhận xét thẳng thắn và tự trào phúng của cô.

Vào ngày 25/12, một video có tiêu đề "Người chị gái thất lạc lâu năm của tôi, Lee Young Ji" đã được tải lên kênh YouTube CharlesEnter. Lee Young Ji xuất hiện với tư cách khách mời và nhắc lại bức ảnh chụp chung với Kwon Eun Bi từng 'gây sốt' trên mạng trong phần kết của chương trình Gayo Daejejeon.

Nhớ lại khoảnh khắc đó, Lee Young Ji giải thích: “Lúc đó, cô ấy là nghệ sĩ solo và tôi cũng vậy, nên chúng tôi nghĩ, vì cả hai đều hoạt động độc lập, hãy đứng cạnh nhau trong phần kết thúc chương trình”. Trước khi tiết lộ bức ảnh, cô ấy đã nói đùa: “Đừng ngạc nhiên. Điều này chẳng phải vô lý sao? Thật đấy?”.

Bức ảnh gây tranh cãi đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội vì khiến Lee Young Ji trông to hơn hẳn trong khung hình, trong khi Kwon Eun Bi lại nhỏ nhắn hơn nhiều. Khi CharlesEnter cố gắng an ủi cô bằng cách nói: “Chẳng phải Eun Bi cũng nhỏ con sao?”, Lee Young Ji bật cười và đáp lại dứt khoát: “Một người trông nhỏ, một người trông to. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ không bao giờ đứng cạnh chị Eun Bi nữa”, khiến cả trường quay cười nghiêng ngả.

Cô tiếp tục làm rõ rằng, bức ảnh đã gây hiểu lầm: “Ngoài đời thực, không phải như vậy chút nào. Hoàn toàn bình thường. Thậm chí, các bạn có thể cảm thấy hơi thất vọng”, nhấn mạnh rằng bức ảnh đã phóng đại sự tương phản.

Trong cùng video đó, Lee Young Ji cũng thẳng thắn nói về những bình luận tiêu cực liên quan đến ngoại hình của mình: “Tôi nghe rất nhiều về kích thước đầu của mình. Những bình luận như ‘mặt bạn thật xấu’ chỉ làm tổn thương khi bạn nhìn thấy chúng một hoặc hai lần. Có lẽ, cũng sẽ có những bình luận như vậy trong video hôm nay”. Những phát ngôn của cô phản ánh thái độ bình tĩnh và kiên cường trước những lời chỉ trích trên mạng. Trong khi đó, Lee Young Ji gần đây đã trở lại mạng xã hội sau sáu tháng tạm nghỉ, thu hút sự chú ý với vẻ ngoài thon gọn hơn hẳn. Sự thay đổi và hoạt động trở lại của cô tiếp tục gây xôn xao trong cộng đồng người hâm mộ và cư dân mạng.