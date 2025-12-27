Đạo diễn Christopher Nolan trở lại với 'The Odyssey', 'Bé ghệ ma cưng' tung trailer đậm chất ngôn tình

SVO - Những gương mặt đình đám của màn ảnh thế giới chính thức tái ngộ khán giả qua các bộ phim khác nhau. Họ cùng mang đến những hình ảnh lẫn cách diễn khác hoàn toàn so với chính mình trước đó.

"Bom tấn" quy tụ toàn "sao hạng A" của Hollywood

The Odyssey kể về cuộc hành trình trở về nhà hậu chiến tranh thành Troy của người anh hùng Hy Lạp Odysseus do Matt Damon thủ vai. Bộ phim mới nhất của đạo diễn Christopher Nolan là một siêu phẩm hành động sử thi thần thoại, được ghi hình trên khắp thế giới với công nghệ phim IMAX tiên tiến chưa từng có.

Đoạn trailer mở ra với câu nói đầy phiền muộn của Odysseus: “Sau nhiều năm chinh chiến, không ai có thể ngăn cản quân lính của tôi trở về nhà, kể cả tôi!”. Sau đó, khán giả ta được chứng kiến cảnh Odysseus cùng quân đội của mình phải vượt qua vô vàn thử thách nguy hiểm để trở về nhà.

Bên cạnh đó, khán giả cũng được chiêm ngưỡng những thước phim đầu tiên về con ngựa thành Troy huyền thoại. Đoạn trailer còn hé lộ thoáng qua hình ảnh minh tinh Anne Hathaway trong vai Penelope, vợ của Odysseus. Và Tom Holland trong vai người con trai Telemachus đang chờ đợi Odysseus ở nhà, sau cuộc chiến tranh thành Troy kéo dài 10 năm.

Được cầm trịch bởi “quái kiệt” Christopher Nolan, người đứng sau những tác phẩm quan trọng của ngành điện ảnh thế giới như Inception, Interstellar, The dark knight... Bộ phim bom tấn gần đây nhất của Nolan là Oppenheimer đã chinh phục 7 giải Oscar năm 2024.

Ngoài vai trò đạo diễn, Nolan còn viết kịch bản và sản xuất tác phẩm The Odyssey cùng vợ mình là Emma Thomas. Nhà sản xuất điều hành của phim là Thomas Hayslip, người đã từng đảm nhận vai trò này trong các bom tấn đình đám khác của Christopher Nolan như Oppenheimer và Tenet.

Dàn diễn viên chính của phim cũng quy tụ những "ngôi sao" hàng đầu Hollywood, bao gồm tài tử Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Tom Holland, Lupita Nyong'o, Zendaya, Benny Safdie, Mia Goth và Charlize Theron.

Chuyện tình xuyên không đến mọi thời đại Thái Lan

Bé ghệ ma cưng có tựa tiếng Anh là My boo 2. Đây là phim điện ảnh Thái Lan thuộc thể loại hài - lãng mạn, kết hợp yếu tố kinh dị, sở hữu kịch bản mới lạ xoay quanh ba kiếp nhân duyên đầy tréo ngoe của cặp đôi chính. Bộ phim sẽ ra mắt khán giả Việt Nam với cả hai phiên bản lồng tiếng Việt và phụ đề.

Phim vừa chính thức ra mắt main poster và main trailer, hé lộ rõ nét ba câu chuyện tình yêu đan xen, trải dài xuyên suốt ba kiếp nhân duyên của cặp đôi chính. Mỗi dòng thời gian đại diện cho một giai đoạn lịch sử khác nhau của Thái Lan, được khắc họa thông qua tạo hình nhân vật, bối cảnh cùng các yếu tố lịch sử - văn hoá đặc trưng, tất cả được lồng ghép đầy dụng ý qua lăng kính sáng tạo của đạo diễn Khomkrit Treewimol.

Bé ghệ ma cưng có sự góp mặt của “nàng thơ màn ảnh Thái Lan” Maylada Susri (Anong), sánh đôi cùng "nam thần" Sutthirak Subvijitra (Jo) trong vai trò nhân vật trung tâm câu chuyện. Sở hữu gương mặt trong trẻo cùng lối diễn xuất linh hoạt, Maylada Susri từng ghi dấu ấn qua loạt phim điện ảnh và truyền hình nổi bật.

Trong khi đó, Sutthirak Subvijitra là gương mặt nam diễn viên trẻ đang lên của điện ảnh và truyền hình Thái Lan. Với ngoại hình sáng, nam tính cùng khả năng thể hiện nội tâm, anh gây chú ý qua các dự án phim ảnh tại Thái Lan.

Sự kết hợp giữa Maylada Susri và Sutthirak Subvijitra trong Bé Ghệ Ma Cưng hứa hẹn tạo nên một cặp đôi màn ảnh ăn ý, mang đến hành trình ba kiếp nhân duyên với nhiều cung bậc cảm xúc từ ngọt ngào, hài hước đến bi thương, day dứt.

Elizabeth Olsen tỏa sáng với Chọn chồng nơi chín suối

Mang màu sắc rực rỡ kết hợp kiến trúc hoài niệm thập niên 1950, miền cực lạc trong Chọn chồng nơi chín suối đề cao triết lý chúng sinh bình đẳng, nơi đây cho phép mọi linh hồn, bất kể thiện ác, xây dựng góc trời hưởng thụ riêng. Sở hữu hàng loạt chủ đề sáng tạo, thậm chí độc đáo ngoài sức tưởng tượng, các cõi vĩnh hằng này đảm bảo sẽ làm khán giả phải bật cười thích thú.

Bên cạnh yếu tố hài hước, tác phẩm này cũng ghi điểm nhờ dàn nhân vật đáng nhớ cả chính lẫn phụ. Không chỉ tung hứng miếng hài ăn ý, họ còn tạo nên phản ứng hóa học thuyết phục, đặc biệt là hai anh chồng. Nếu Luke khiến hội chị em đổ gục bởi vẻ điển trai, mạnh mẽ cùng những lời nói đường mật, thì Larry lại gây ấn tượng bằng sự bình dị, tận tâm và khả năng hiểu rõ Joan tới từng chi tiết.

Bị “đóng đinh” với vai diễn phù thủy Wanda Maximoff – Scarlet Witch trong vũ trụ điện ảnh Marvel, Elizabeth Olsen đã cho thấy màn "lột xác" ngoạn mục ở phim này. Xuyên suốt 120 phút phim, cô dẫn dắt người xem đi qua hàng loạt cung bậc cảm xúc từ bất ngờ, hạnh phúc đến trăn trở, dằn vặt của nàng Joan đang mắc kẹt giữa tam giác tình yêu quá éo le.

Giữ vững phong độ như thường lệ, hãng A24 tiếp tục thể hiện chất nổi loạn khi khai thác đề tài drama tình yêu hậu kiếp, thách thức quan niệm kinh điển “chỉ có cái chết mới chia lìa nổi đôi ta”.

Sử dụng câu chuyện của bộ ba nhân vật chính, đạo diễn David Freyne đặt ra câu hỏi vừa thú vị vừa đáng để suy ngẫm, qua đó gửi gắm thông điệp ấm áp về tình yêu, gia đình và giá trị cuộc sống.