Moon Taeil chính thức bị kết án 3,5 năm tù giam vì tấn công tình dục

Tính đến ngày 26/12 (giờ Hàn Quốc), Moon Taeil và hai đồng phạm đã chính thức bị kết án 3,5 năm tù giam, cùng với 40 giờ tham gia chương trình giáo dục và phòng chống bạo lực tình dục, vì tội tấn công tình dục một người nước ngoài khi nạn nhân không có khả năng chống cự. Vụ việc xảy ra vào tháng 6/2024, khi 3 bị cáo gặp nạn nhân tại một câu lạc bộ ở Itaewon. Khi nạn nhân say rượu, các bị cáo đã đưa cô đến một căn nhà ở Bangbae-dong, Seocho-gu và tấn công tình dục cô. Cuộc điều tra của cảnh sát đã tìm thấy ADN của cả 3 bị cáo trên cơ thể nạn nhân.

Trong phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã tuyên án Moon Taeil và đồng phạm phạm tội tấn công tình dục tập thể. Hồ sơ phiên tòa và phán quyết cho thấy Taeil và 2 bị cáo khác đã thừa nhận tất cả các cáo buộc và đã đạt được thỏa thuận dàn xếp với nạn nhân. Mặc dù Taeil và đồng phạm cố gắng bào chữa bằng cách tuyên bố rằng họ tự nguyện đầu thú, tòa án đã bác bỏ tuyên bố này, chỉ ra rằng các bị cáo chỉ nộp đơn nhận tội sau khi cảnh sát bắt đầu điều tra.

Ba bị cáo cũng phủ nhận nghi ngờ rằng, tội ác đã được lên kế hoạch từ trước, bất chấp bằng chứng do bên công tố đưa ra về các tin nhắn văn bản được trao đổi giữa 'A' và 'B' vào ngày xảy ra vụ án. Các tin nhắn văn bản, được Dispatch thu thập hồi đầu năm nay, có nội dung như sau:

A: Đừng ngủ gật nhé, haha.

﻿B: Đến XXX-XX Bangbae-dong.

﻿A: Cậu mở cửa ra đi, hiểu chưa? Còn 7 phút nữa.

﻿[Sau khi gây án]

﻿B: Nhớ bắt taxi ở xa hơn một chút để nó hiển thị địa điểm khác nhé.

Trước bản án cuối cùng dành cho cựu thành viên NCT và sự chú ý trở lại đối với vụ án của anh ta, cư dân mạng Hàn Quốc phản ứng cực kỳ gay gắt: Vì tên khốn này, tôi thực sự không thể xem bất kỳ nội dung cũ nào của NCT nữa. Tôi ước họ có thể xóa giọng của hắn khỏi tất cả các bài hát của nhóm; Tôi thực sự bị buộc phải ngừng hâm mộ nhóm nhạc mà tôi đã hâm mộ suốt 9 năm vì tên khốn này. Tôi không thể nghe những bài hát mình yêu thích nữa, tôi không thể xem lại tất cả những nội dung cũ mà tôi từng thích. Các thành viên khác không làm gì sai nhưng chỉ cần nhìn mặt họ thôi cũng khiến tôi nhớ đến hắn; Làm ơn SM hãy xóa giọng của tên này khỏi tất cả các album cũ đi, tôi không thể chịu nổi; Ít nhất thì hãy thu âm lại các bài hát chủ đề đi...; Tôi không thể nghe nhạc NCT nữa vì hắn; Hắn không chỉ hủy hoại NCT. Hắn đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong chính ngành công nghiệp K-pop. Vụ án này thực sự khiến tôi rùng mình... Không thể bị đánh lừa bởi nụ cười dịu dàng của họ trước ống kính; Tôi xin lỗi nhưng từ giờ trở đi tôi sẽ mãi nghĩ NCT = hiếp dâm tập thể; Không đời nào đây là lần đầu tiên của bất kỳ ai trong số họ. Không đời nào; Theo tôi thấy thì họ nhắm vào người nước ngoài. Tôi rất tức giận khi nghĩ đến việc có thể đã có những nạn nhân khác không thể lên tiếng; Tôi đã vứt bỏ tất cả những thứ liên quan đến NCT mà tôi sở hữu vì nhìn thấy mặt hắn ta khiến tôi buồn nôn; 3 năm rưỡi? quá nhẹ; Sao hắn ta chỉ bị 3,5 năm tù? Luật pháp quá bất công; Hãy đeo vòng giám sát điện tử cho hắn ta suốt đời! Hắn ta là tội phạm tình dục...