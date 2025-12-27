V của BTS lại một lần nữa chứng tỏ đẳng cấp 'Ông vua bán hết hàng'

Vào ngày 23/12, V của BTS đã bật Weverse Live trong một thời gian ngắn. Buổi phát sóng kéo dài khoảng ba phút. Khi bước vào nhà, V giải thích lý do tại sao anh ấy đột nhiên quyết định bật livestream. Nam thần tượng giơ một miếng sô cô la lên trước camera: "Tôi bật cái này lên một lát vì tôi có thứ muốn khoe. Người tài xế taxi đã đưa cho tôi một món quà Giáng sinh bất ngờ là sô cô la Thổ Nhĩ Kỳ. Thế là tôi cảm ơn anh ấy và nhận lấy. Tôi lên đây để khoe về nó".

Chỉ vài lời ngắn gọn đó, buổi livestream đã kết thúc gần như ngay lập tức. Sản phẩm mà V giới thiệu là sô cô la của thương hiệu Tuvana đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay sau khi phát sóng, sản phẩm đã nhanh chóng bán hết. Nhà sản xuất Tayas Gida đã đăng tải thông tin trên trang mạng xã hội chính thức của mình: “Một món quà nhỏ, một nụ cười lớn. Hôm nay chúng ta đã chứng kiến ​​một khoảnh khắc tuyệt vời. Việc Kim Taehyung chia sẻ trên livestream về thanh sô cô la anh nhận được từ một tài xế taxi đã mang đến cho chúng ta niềm vui và động lực lớn”. Tờ báo lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, Hürriyet, cũng không bỏ qua khoảnh khắc này. Trong bài báo có tiêu đề “V tạo nên cơn sốt trên thị trường sô cô la Thổ Nhĩ Kỳ": Một câu chuyện marketing đã được tạo ra, trong đó toàn bộ hàng hóa đã bán hết chỉ trong 13 giây. Kim Taehyung, người có 70 triệu người theo dõi, đã xúc động trước thanh sô cô la Tuvana do một tài xế taxi tặng và phát trực tiếp, sau đó các nhà phân phối Hàn Quốc đã khẩn trương đặt hàng tương đương 25 côngtenơ sô cô la Tuvana.

Phản hồi quả thực rất nhanh chóng. Chỉ vài giờ sau khi buổi livestream của V kết thúc, nhà sản xuất sô cô la Tayas Gida bắt đầu nhận được cuộc gọi từ các nhà phân phối lớn của Hàn Quốc. Có bảy công ty phân phối tại Hàn Quốc, và chỉ trong vài giờ sau buổi livestream, toàn bộ hàng tồn kho đã bán hết. Kazim Taiz - Giám đốc điều hành của công ty cho biết: "Trong 20 năm làm việc tại thị trường Viễn Đông, điều này chưa từng có tiền lệ".

Một buổi livestream kéo dài ba phút đã làm rung chuyển thị trường toàn cầu chỉ bằng một món quà Giáng sinh. Đó lại là một khoảnh khắc nữa chứng minh rằng, chính cái tên V đã là một thương hiệu và chiến dịch quảng bá hiệu quả.

Phiên bản bìa tạp chí Vogue Nhật Bản có hình V của BTS phát hành ngày 27/12 đã bán hết sạch, dù vẫn cho phép đặt trước, chứng tỏ sức hút không gì sánh bằng của nó. Rakuten, trung tâm mua sắm trực tuyến lớn nhất Nhật Bản, đã thông báo ngay sau khi mở đặt hàng trước rằng, sản phẩm "không còn hàng để đặt". Thông thường, Rakuten sẽ đóng cửa nhận đặt hàng trước khi phát, nếu số lượng đơn đặt hàng vượt quá số lượng dự kiến. Hai phiên bản khác nhau của cuốn sách cũng trở thành sách bán chạy nhất trên Amazon Nhật Bản, thay phiên nhau chiếm hai vị trí đầu bảng trong hạng mục tạp chí dành cho phụ nữ. Cuốn sách cũng xếp hạng nhất và nhì trên 7net, nhà bán lẻ trực tuyến chính thức trong nước của Vogue Nhật Bản, và RingRingdo, nhà phân phối quốc tế chính thức của tạp chí này. Tại Hàn Quốc, cuốn sách cũng đứng đầu hạng mục sách nước ngoài trên Yes24.

Tạp chí Vogue Nhật Bản mô tả buổi chụp hình của V: "V, người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và đang bắt đầu một chương mới trong cuộc đời, đã thực hiện bộ ảnh tại Paris với chủ đề về thế giới phim thập niên 1990. Làm việc với V cảm giác như đang ghi lại cảnh trong một kiệt tác, như thể thời gian ngừng lại với mỗi lần bấm máy. V sở hữu vẻ ngoài có phần yếu đuối nhưng nổi loạn, đôi mắt tràn đầy sự ngọt ngào và gợi cảm khó cưỡng. Bài viết trang bìa dài 16 trang, gợi nhớ đến một cảnh trong bức tranh nổi tiếng, và bài phỏng vấn, hé lộ con người thật của V, là những bài viết không thể bỏ lỡ". Hiện tại, ba bài phỏng vấn với V đang đứng ở vị trí thứ nhất, thứ hai và thứ ba trong danh sách các bài viết được xem nhiều nhất trên phiên bản trực tuyến của Vogue Nhật Bản, cho thấy sự quan tâm vô cùng lớn.