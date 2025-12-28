Ái nữ của chủ tịch tập đoàn Shinsegae chia sẻ suy nghĩ về năm đầu tiên ra mắt với tư cách thần tượng K-pop

Mới đây, Annie đã chia sẻ cảm xúc cũng như bày tỏ lòng biết ơn của mình trên một nền tảng giao tiếp với người hâm mộ: "Tôi chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã luôn bên cạnh và ủng hộ tôi trong năm 2025. Vẫn còn nhiều điều tôi lo sợ, và nhiều điều tôi chưa biết câu trả lời, vì vậy tôi không biết nói gì và làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là: Nhờ tất cả các bạn, tôi cảm nhận được niềm vui khi không bỏ cuộc và lựa chọn con đường này mỗi ngày. Mọi người không phải lúc nào cũng có những ngày tốt đẹp, nhưng tôi hy vọng rằng trong năm 2026, sẽ có nhiều ngày hạnh phúc hơn ngày buồn".

All Day Project, một nhóm nhạc đa quốc tịch ra mắt vào tháng Sáu năm nay với đĩa đơn đầu tay Famous đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước, nhanh chóng nổi lên như một "tân binh quái vật" và cũng giành được hai giải thưởng tại Lễ trao giải Melon Music Awards 2025 (MMA 2025) vào ngày 20/12: Nghệ sĩ mới của năm và Phong cách âm nhạc xuất sắc nhất. Màn ra mắt của Annie đã thu hút sự chú ý đáng kể ngay cả trước khi có thông tin cô là con gái lớn của Chủ tịch Tập đoàn Shinsegae Chung Yoo-kyung và cháu gái của Chủ tịch Tập đoàn Shinsegae Lee Myung-hee. Các thành viên của Allday Project gần đây đã xuất hiện trên chương trình tạp kỹ Knowing Bros của đài JTBC. Khi Seo Jang Hoon hỏi về nhà của Annie, các thành viên đã nhận xét: "Trần nhà cao hơn cả chiều cao của Jang-hoon". All Day Project cũng vừa phát hành EP đầu tiên mang tên ALLDAY PROJECT vào lúc 6h chiều ngày 8/12 (giờ Hàn Quốc). EP này bao gồm tổng cộng sáu bài hát, trong đó có ONE MORE TIME, bài hát đã được phát hành trước vào ngày 17 tháng trước, và bài hát chủ đề LOOK AT ME.

Trước khi ra mắt, Annie đã gây chú ý khi tiết lộ rằng cô là con gái lớn của Chủ tịch Tập đoàn Shinsegae Chung Yoo-kyung và là cháu gái của Chủ tịch Tập đoàn Shinsegae Lee Myung-hee. Một bộ phim tài liệu được phát hành trên kênh YouTube của cô đã tiết lộ câu chuyện của Annie về việc bất chấp sự phản đối của gia đình để ra mắt với tư cách là một thần tượng.

Annie được cho là đã tập trung vào việc chuẩn bị cho kỳ thi vào các trường đại học thuộc Ivy League (8 trường đại học danh tiếng ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ: Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Cornell, Brown, Dartmouth, và University of Pennsylvania (UPenn), nổi tiếng về chất lượng học thuật đỉnh cao, lịch sử lâu đời và sự cạnh tranh cực kỳ gay gắt) sau khi Chủ tịch Chung hứa với cô: "Nếu con vào được đại học, bố sẽ công nhận sự nghiệp ca hát của con và giúp thuyết phục gia đình".Annie đã hy sinh giấc ngủ để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh và cuối cùng đã vào được Đại học Columbia. Annie chia sê: “Nhưng mẹ tôi nói bà ấy không nghĩ tôi thực sự sẽ vào được Đại học. Tôi đến phòng tập nhảy mỗi ngày, vậy làm sao tôi có thể nghĩ mình sẽ học hành tử tế được chứ? Mọi người có lẽ nghĩ tôi không nghiêm túc với con đường này và có rất nhiều nghi ngờ. Tôi cảm thấy mình cần phải thể hiện nhiều hơn để chứng minh tôi khao khát giấc mơ này đến mức nào và sự chân thành của tôi đối với nó.Tôi đã rất vui khi được tiến gần hơn một chút đến cơ hội ra mắt này. Đó là lý do tại sao tôi đã nỗ lực và chăm chỉ hơn mỗi ngày”.