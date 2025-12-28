Tân Nhàn 'chốt sổ' 2025 với chức danh Phó Giáo sư cùng lời hứa đặc biệt

SVO - Trở thành nữ Phó Giáo sư duy nhất ngành Nghệ thuật 2025 là vinh dự lớn lao mà Tân Nhàn nhận được dịp cuối năm, sau những đóng góp tâm huyết, bền bỉ cho sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nghệ thuật của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trong suốt nhiều năm qua.

Mới đây, TS. NSƯT Tân Nhàn (tên đầy đủ là Nguyễn Thị Tân Nhàn) được Học viện Âm nhạc Quốc gia bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư. Hiện, nữ ca sĩ là trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện. Trước đó, Tân Nhàn nằm trong danh sách 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư do Hội đồng Nhà nước công nhận, ngày 19/11/2025. Tân Nhàn là ứng viên nữ duy nhất của lĩnh vực Nghệ thuật.

Theo TS. NSND Đỗ Quốc Hưng - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, con đường để đạt tới chức danh Phó Giáo sư là một hành trình dài, đòi hỏi trí tuệ, lao động bền bỉ, sự cống hiến không mệt mỏi và một nhân cách nghề nghiệp mẫu mực. Với NSƯT Tân Nhàn, hành trình ấy còn đặc biệt hơn khi được song hành giữa nghệ thuật biểu diễn và đào tạo thanh nhạc.

TS. NSƯT Tân Nhàn chính thức được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư.

NSƯT Tân Nhàn sinh năm 1982, quê Ninh Bình (Hà Nam cũ). Nữ ca sĩ từng tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia, gây chú ý khi giành quán quân Sao Mai 2005, dòng nhạc dân gian. Cô được phong danh hiệu NSƯT vào năm 2023. Ngoài hoạt động ca hát, Tân Nhàn còn chú trọng sự nghiệp giáo dục. Từ tháng 5/2024, cô đảm nhận vai trò Trưởng khoa Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Trước đó, nữ nghệ sĩ từng làm giảng viên tại trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Hạ Long (từ tháng 2/2007 đến 11/2008), giảng viên trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (từ tháng 11/2008 đến 3/2013). Sau đó, cô về công tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia và gắn bó cho đến hiện tại.

Ở vai trò nhà giáo, Tân Nhàn được nhận xét là người thầy tận tâm, gần gũi với sinh viên, luôn truyền cho các bạn trẻ không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn là tình yêu nghề, ý thức gìn giữ di sản và trách nhiệm công dân của người nghệ sĩ trí thức.

Tân Nhàn có 14 bài báo khoa học, 2 cuốn sách (Giáo trình: Nghiên cứu biên soạn tài liệu Phân tích tác phẩm Âm nhạc hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc, NXB Đại học Sư phạm Nghệ thuật T.Ư; và Chuyên khảo: Đào tạo giọng Colorature Soprano Việt Nam Chất lượng Cao, Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội), 3 tác phẩm đoạt giải quốc gia, 6 giải thưởng cá nhân, 17 giải thưởng hướng dẫn. Tân Nhàn bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Âm nhạc với đề tài “Đào tạo giọng Colorature Soprano Việt Nam chất lượng cao” năm 2019 và trở thành Yiến sĩ âm nhạc trẻ nhất Việt Nam.

Tân Nhàn cúi mình tri ân những người thầy dìu dắt mình khi nhận phong hàm cao quý.

Tại Lễ công bố, PGS. TS. NSƯT Tân Nhàn xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với 4 người thầy lớn đã dìu dắt, cho mình con đường và tương lai trong sự nghiệp, chứng kiến từng bước trưởng thành của mình từ khi bước vào ngôi trường Nhạc viện (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) là: GS. NSND Trung Kiên, GS. NGND Trần Thu Hà, TS. NSND Quốc Hưng, NSƯT Lan Anh.