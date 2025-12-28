Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hậu trường cảnh quay 'nóng bỏng' trong một bộ phim truyền hình Hàn Quốc lan truyền chóng mặt

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Một đoạn clip từ cảnh quay 'nóng bỏng' gây tranh cãi trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc đang lan truyền chóng mặt.

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc Dynamite Kiss lại một lần nữa 'gây sốt' trên mạng với một đoạn clip hậu trường bất ngờ. Mới đây, kênh YouTube SBS Catch đã đăng tải một vlog hậu trường từ phim trường Dynamite Kiss nơi dàn diễn viên và đoàn làm phim tổ chức sinh nhật cho nam chính Jang Ki Yong.

Một số thành viên đoàn làm phim đã quyết định tạo bất ngờ cho Jang Ki Yong bằng một chiếc bánh sinh nhật khi anh đang quay cảnh hôn nồng nhiệt với bạn diễn Ahn Eun Jin. Ngay khi máy quay ngừng hoạt động, họ liền hát chúc mừng sinh nhật, khiến cả hai diễn viên đều giật mình. Hai người lập tức rời khỏi giường, và sau một giây ngượng ngùng ngắn ngủi, họ nhanh chóng bước vào không khí ăn mừng.

Đoạn video đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, thu hút 1,7 triệu lượt xem, chỉ riêng trên X. Trong khi khoảnh khắc đó thể hiện sự chuyên nghiệp của các diễn viên, người hâm mộ đã quyết định tạo ra một chút hài hước bằng cách đưa ra những bình luận dí dỏm. Trước đó, Dynamite Kiss cũng gây ra nhiều phản ứng trái chiều sau khi một số cảnh bị cắt của phim lan truyền trên mạng.

Dynamite Kiss kể về Kong Ji Hyeok (Jang Ki Yong), trưởng nhóm Mother TF tại một công ty sản xuất đồ dùng cho trẻ em. Anh sắc sảo, điềm tĩnh và làm việc đầy nhiệt huyết. Một ngày nọ, một thành viên trong nhóm, Ko Da Rim (Ahn Eun Jin), bất ngờ hôn anh. Điều này đặt anh vào tình thế khó xử, vì cô ấy là người đã kết hôn. Trong khi đó, Ko Da Rim là một phụ nữ độc thân cần việc làm để tự nuôi sống bản thân. Cô xin việc làm nhân viên tạm thời tại công ty sản xuất đồ dùng cho trẻ em, nơi Kong Ji Hyeok làm việc. Cô nói dối về lai lịch của mình, nói rằng mình đã kết hôn và có con để được nhận vào làm. Giờ đây, cô làm việc dưới quyền Kong Ji Hyeok trong nhóm Mother TF. Cô chỉ muốn trở thành nhân viên chính thức ở đó, nhưng cô bắt đầu nảy sinh tình cảm với Kong Ji Hyeok.

Thu Hiền
