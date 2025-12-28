Hậu trường cảnh quay 'nóng bỏng' trong một bộ phim truyền hình Hàn Quốc lan truyền chóng mặt

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc Dynamite Kiss lại một lần nữa 'gây sốt' trên mạng với một đoạn clip hậu trường bất ngờ. Mới đây, kênh YouTube SBS Catch đã đăng tải một vlog hậu trường từ phim trường Dynamite Kiss nơi dàn diễn viên và đoàn làm phim tổ chức sinh nhật cho nam chính Jang Ki Yong.

Một số thành viên đoàn làm phim đã quyết định tạo bất ngờ cho Jang Ki Yong bằng một chiếc bánh sinh nhật khi anh đang quay cảnh hôn nồng nhiệt với bạn diễn Ahn Eun Jin. Ngay khi máy quay ngừng hoạt động, họ liền hát chúc mừng sinh nhật, khiến cả hai diễn viên đều giật mình. Hai người lập tức rời khỏi giường, và sau một giây ngượng ngùng ngắn ngủi, họ nhanh chóng bước vào không khí ăn mừng.

Đoạn video đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, thu hút 1,7 triệu lượt xem, chỉ riêng trên X. Trong khi khoảnh khắc đó thể hiện sự chuyên nghiệp của các diễn viên, người hâm mộ đã quyết định tạo ra một chút hài hước bằng cách đưa ra những bình luận dí dỏm. Trước đó, Dynamite Kiss cũng gây ra nhiều phản ứng trái chiều sau khi một số cảnh bị cắt của phim lan truyền trên mạng.