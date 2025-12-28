Fromis_9 giành vị trí thứ nhất trên 'Music Bank' mà không cần bất kỳ chỉnh sửa nào

SVO - Fromis_9 đứng đầu bảng xếp hạng K-Chart tuần thứ tư (dựa trên dữ liệu thu thập từ ngày 15 đến ngày 21/12/2025), với đĩa đơn kỹ thuật số làm lại 'White Longing', dựa trên điểm số kỹ thuật số, lượt phát sóng, bình chọn của người hâm mộ K-pop, doanh số album và mạng xã hội.

White Longing là bản phối lại ca khúc cùng tên năm 2001 của Kim Min Jong, theo phong cách độc đáo riêng của Fromis_9. Giai điệu ấm áp, kết hợp với giọng hát đầy cảm xúc, đã chinh phục trái tim người nghe ở mọi lứa tuổi. Năm nay, Fromis_9 một lần nữa giành vị trí quán quân trên chương trình Music Bank với White Longing, tiếp nối thành công của ca khúc chủ đề LIKE YOU BETTER từ mini-album thứ sáu From Our 20's, chứng minh tiềm năng của họ như một nhóm nhạc nữ hàng đầu. Ca khúc White Longing vừa phát hành đã liên tục leo lên các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước, đạt vị trí thứ 5 trên Melon Top 100 tính đến 9h sáng ngày 26/12 (giờ Hàn Quốc).