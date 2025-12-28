Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Fromis_9 giành vị trí thứ nhất trên 'Music Bank' mà không cần bất kỳ chỉnh sửa nào

Thu Hiền
SVO - Fromis_9 đứng đầu bảng xếp hạng K-Chart tuần thứ tư (dựa trên dữ liệu thu thập từ ngày 15 đến ngày 21/12/2025), với đĩa đơn kỹ thuật số làm lại 'White Longing', dựa trên điểm số kỹ thuật số, lượt phát sóng, bình chọn của người hâm mộ K-pop, doanh số album và mạng xã hội.

White Longing là bản phối lại ca khúc cùng tên năm 2001 của Kim Min Jong, theo phong cách độc đáo riêng của Fromis_9. Giai điệu ấm áp, kết hợp với giọng hát đầy cảm xúc, đã chinh phục trái tim người nghe ở mọi lứa tuổi. Năm nay, Fromis_9 một lần nữa giành vị trí quán quân trên chương trình Music Bank với White Longing, tiếp nối thành công của ca khúc chủ đề LIKE YOU BETTER từ mini-album thứ sáu From Our 20's, chứng minh tiềm năng của họ như một nhóm nhạc nữ hàng đầu. Ca khúc White Longing vừa phát hành đã liên tục leo lên các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước, đạt vị trí thứ 5 trên Melon Top 100 tính đến 9h sáng ngày 26/12 (giờ Hàn Quốc).

Fromis_9 sẽ tổ chức concert encore vào ngày 31/1 và 1/2/2026, tại Nhà thi đấu Hwajeong (Tiger Dome), ĐH Hàn Quốc, quận Seongbuk-gu, Seoul, đánh dấu đêm diễn cuối cùng của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Sau những màn trình diễn ấn tượng tại 11 thành phố, bao gồm Mỹ, Tokyo và Đài Bắc (Trung Quốc), bắt đầu từ Seoul vào tháng Tám, concert encore này hứa hẹn sẽ còn đặc biệt hơn nữa. Theo công ty quản lý Ascend, vé đặt trước cho buổi hòa nhạc "2025-26 fromis_9 World Tour Encore 'NOW TOMORROW'" bắt đầu bán trên Melon Ticket, lúc 8h tối ngày 26/12 (giờ Hàn Quốc). Vé bán rộng rãi cũng sẽ bắt đầu vào ngày 29/12, lúc 8h tối (giờ Hàn Quốc).
Thu Hiền
