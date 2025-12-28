Trường Đại học đầu tiên ở miền Bắc tổ chức cho sinh viên gói và nấu bánh chưng đón Tết sớm

SVO - Diễn ra ngày 28/12/2025, chương trình “Tết sum vầy” 2026 của Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) mang đến không gian đón Tết sớm ngay trong khuôn viên trường, với chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật đa dạng, góp phần kết nối sinh viên và lan tỏa giá trị Tết truyền thống trong môi trường đại học.

Chương trình “Tết sum vầy” 2026 của Trường Đại học Khoa học được tổ chức như một “Tết sớm” ngay trong khuôn viên nhà trường trước thềm đón chào năm mới. Diễn ra trong ngày 28/12/2025, chuỗi hoạt động không chỉ mang ý nghĩa vui Xuân mà còn hướng tới bồi đắp đời sống tinh thần, nuôi dưỡng bản sắc văn hóa cho sinh viên của nhà trường.

PGS.TS Nguyễn Văn Đăng - Hiệu trưởng Nhà trường, thăm khu thi nấu bánh chưng.

TS. Nguyễn Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội đồng Trường tham quan khu vực thi nấu bánh chưng.

Một trong những hoạt động giàu cảm xúc của chương trình là cuộc thi gói bánh chưng. Các khoa, bộ môn chủ động chuẩn bị khu vực gói và nấu bánh, tạo nên hình ảnh sinh viên và giảng viên quây quần bên nồi bánh chưng nghi ngút khói, cùng tự tay gói từng chiếc bánh. Không gian ấy gợi nhắc không khí Tết gia đình ấm áp, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống trong môi trường học đường.

Giảng viên và sinh viên quây quần trong hội thi gói bánh chưng.

PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng thăm các gian hàng Tết.

Trong khuôn khổ của chương trình, không gian Tết đa văn hóa được tái hiện thông qua Hội chợ Tết 2026. Thay vì những gian hàng đơn thuần mang tính thương mại, mỗi khoa, bộ môn được khuyến khích xây dựng gian hàng theo đặc trưng Tết của các vùng miền, đặc biệt là văn hóa Tết của các dân tộc miền núi phía Bắc và nền văn hóa đón Tết của các nước. Tại đây, sinh viên không chỉ tham quan, mua sắm mà còn trực tiếp trải nghiệm phong tục, trò chơi dân gian, ẩm thực truyền thống và các hoạt động văn hóa gắn với đời sống cộng đồng.

Hoạt động hội chợ Tết.

Song hành với không gian truyền thống là những điệu nhảy năng động, hiện đại, thể hiện qua cuộc thi “Beat of Spring”. Sự kết hợp giữa các thể loại nhảy hiện đại như hip-hop, K-pop,… hay nhảy dân gian đương đại, dân gian kết hợp hiện đại. “Tết sum vầy” đã tạo nên điểm giao thoa giữa truyền thống và đương đại. Đây không chỉ là sân chơi nghệ thuật cho sinh viên trong tỉnh Thái Nguyên mà còn là cách nhà trường khuyến khích người trẻ thể hiện bản sắc văn hóa bằng ngôn ngữ sáng tạo.

Sinh viên tham gia cuộc thi nhảy “Beat of Spring”.

Chuỗi trò chơi dân gian và Đại nhạc hội TNUS Countdown 2026 khép lại ngày hội trong không khí sôi động và trẻ trung. Tại đêm nhạc, ban tổ chức sẽ trao giải các cuộc thi và tặng quà Tết cho sinh viên, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của nhà trường với người học trong thời điểm chuyển giao năm mới.

Với cách tiếp cận lấy trải nghiệm làm trung tâm, “Tết sum vầy” 2026 không chỉ là một sự kiện văn hóa - giải trí, mà còn trở thành hoạt động giáo dục văn hóa giàu tính thực tiễn, góp phần xây dựng môi trường học đường nhân văn, gắn kết và giàu bản sắc tại Trường Đại học Khoa học.

Ảnh: Ngô Ngọc Linh