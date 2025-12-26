Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An và dấu ấn người trẻ tiêu biểu thời đại mới

SVO - Nguyễn Thành Lộc (sinh năm 2003, Nghệ An) hiện là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh. Tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế loại Giỏi toàn khóa, Lộc ghi dấu ấn ở cả học tập, nghiên cứu khoa học và công tác Đoàn - Hội, tiêu biểu là Giải thưởng Sao Tháng Giêng, Giải thưởng Lý Tự Trọng 2025, cùng nhiều bằng khen cấp Bộ, Trung ương và tỉnh.

Cân bằng tri thức và cống hiến để trưởng thành

Tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Thành Lộc hiện tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ tại đây. Song song với học tập, anh đang đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong công tác Đoàn và Hội Sinh viên, trong đó có Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Bí thư Đoàn Khoa KHXH&NV và Phó Bí thư Chi bộ Sinh viên - Học viên.

Thành Lộc trong Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Đại biểu Đoàn Trường Đại học Vinh.

Với kết quả học tập tiêu biểu và nhiều công trình nghiên cứu khoa học được ghi nhận, Thành Lộc cho biết anh kiên trì theo đuổi ba nguyên tắc trong suốt quá trình học tập. Đó là chủ động học tập có mục tiêu, nghiên cứu gắn với thực tiễn và rèn luyện tính kỷ luật. Ngay từ những năm đầu đại học, anh đã xác định rõ học để làm gì và nghiên cứu nhằm giải quyết vấn đề nào, từ đó xây dựng lộ trình học tập phù hợp, tránh học dàn trải hoặc chạy theo hình thức.

Trong nghiên cứu khoa học, Thành Lộc thường bắt đầu từ những vấn đề rất cụ thể của đời sống pháp lý, kinh tế và xã hội. Các đề tài xuất phát từ những khoảng trống pháp luật, những vướng mắc trong quá trình áp dụng hoặc những vấn đề xã hội đặt ra đối với sinh viên và thanh niên. Cách tiếp cận này giúp các nghiên cứu không xa rời thực tiễn mà có khả năng đóng góp cho công tác quản lý, tuyên truyền và giáo dục pháp luật.

Thành Lộc cùng đội hình Sinh viên Tình nguyện quốc tế chụp ảnh tại cột mốc biên giới Việt Nam - Lào.

Bên cạnh nỗ lực cá nhân, Thành Lộc đánh giá cao môi trường học thuật cởi mở của Trường Đại học Vinh cùng sự đồng hành tận tâm của đội ngũ giảng viên. Các thầy, cô không chỉ hướng dẫn phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận khoa học mà còn truyền cho anh tinh thần nghiêm túc, trung thực và trách nhiệm trong học thuật.

Từ giải thưởng khoa học đến trách nhiệm xã hội của người trẻ làm nghiên cứu

Từng đạt Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên, đồng thời có bài báo được đăng tải trên tạp chí chuyên ngành, Thành Lộc cho rằng hành trình đi từ ý tưởng ban đầu đến một sản phẩm nghiên cứu hoàn chỉnh đã mang lại cho anh nhiều bài học quan trọng, không chỉ về tư duy khoa học mà còn về trách nhiệm xã hội của người làm nghiên cứu.

Thành Lộc phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam do Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh tổ chức.

Theo Thành Lộc, bài học đầu tiên và cốt lõi nhất chính là sự trung thực và khách quan trong khoa học. Mỗi luận điểm, mỗi số liệu đều phải xuất phát từ thực tiễn, do chính người nghiên cứu tạo ra và được kiểm chứng một cách nghiêm túc. “Mình hiểu rằng làm khoa học không thể chạy theo thành tích hay hình thức. Giá trị của nghiên cứu nằm ở tính chính xác, minh bạch và khả năng thuyết phục bằng lập luận khoa học”, anh chia sẻ.

Bài học thứ hai mà Thành Lộc rút ra là trách nhiệm xã hội gắn liền với mỗi công trình nghiên cứu. Với anh, nghiên cứu khoa học không dừng lại ở việc công bố hay đạt giải thưởng, mà quan trọng hơn là góp phần lý giải, phản ánh và tháo gỡ những vấn đề đang đặt ra trong đời sống sinh viên, thanh niên và xã hội. Chính cách tiếp cận đó giúp các đề tài không xa rời thực tiễn, đồng thời khẳng định vai trò xã hội của tri thức khoa học.

Thành Lộc nhận Giải thưởng Sao Tháng Giêng.

Bên cạnh đó, quá trình nghiên cứu còn giúp Thành Lộc hình thành tư duy phản biện, tư duy hệ thống, tính chủ động và thói quen tự học suốt đời. Anh cho rằng đây là những năng lực thiết yếu đối với người trẻ trong bối cảnh tri thức không ngừng vận động và các vấn đề xã hội ngày càng phức tạp, đòi hỏi cách tiếp cận khoa học, đa chiều và có trách nhiệm.

Từ phong trào Sinh viên 5 tốt đến lý tưởng sống và tinh thần dấn thân

Trên cương vị Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An và Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh, Thành Lộc cho rằng vai trò của cán bộ Hội - Đoàn hiện nay là dẫn dắt sinh viên bằng hệ giá trị, thay vì chạy theo số lượng hay hình thức phong trào. Theo anh, sinh viên thời đại mới cần được bồi dưỡng bản sắc, khát vọng và lý tưởng sống rõ ràng, trên nền tảng tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường và lòng tự hào dân tộc để chủ động kiến tạo tương lai và đóng góp cho đất nước.

Việc định hướng sinh viên cần gắn với các tiêu chí của phong trào “Sinh viên 5 tốt”, coi đây là hình mẫu sinh viên toàn diện, hài hòa giữa đạo đức, tri thức, thể lực, tinh thần tình nguyện và năng lực hội nhập. Tại Trường Đại học Vinh, Thành Lộc cho biết phong trào sinh viên đang được dẫn dắt theo năm giá trị cốt lõi là trung thực, trách nhiệm, say mê, sáng tạo và hợp tác, vừa là định hướng hoạt động, vừa là chuẩn mực hình thành nhân cách và phong cách làm việc của mỗi sinh viên.

Thành Lộc tham gia bấm nút phát động Tuần lễ “Sinh viên 5 tốt”.

Từ thực tiễn tham gia và tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện quy mô lớn, trong đó có tình nguyện quốc tế tại Lào, Thành Lộc nhìn nhận đây là môi trường rèn luyện giàu ý nghĩa cho sinh viên. Với anh, tình nguyện không chỉ là những công trình hay phần việc cụ thể mà là hành trình nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và ý thức gìn giữ tình hữu nghị quốc tế. Những trải nghiệm trong điều kiện còn nhiều khó khăn đã giúp anh học được sự khiêm tốn, bản lĩnh và giá trị của cống hiến, qua đó định hình lý tưởng sống nhân văn.

Việc được kết nạp Đảng từ khi còn là sinh viên, theo Thành Lộc, là vinh dự thiêng liêng đi liền với trách nhiệm lớn. Điều đó đòi hỏi người đảng viên trẻ phải nghiêm khắc hơn với bản thân, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, tu dưỡng đạo đức và tiên phong trong mọi nhiệm vụ. “Với mình, vào Đảng không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu của một hành trình dấn thân dài hơn, đòi hỏi phải sống gương mẫu, làm việc đến cùng để xứng đáng với niềm tin của tổ chức và cộng đồng”, anh chia sẻ.

Ý thức tự rèn luyện là chìa khóa cho sự trưởng thành toàn diện của sinh viên

Nhìn lại hành trình đạt nhiều danh hiệu như “Sao Tháng Giêng”, Giải thưởng Lý Tự Trọng hay danh hiệu Sinh viên xuất sắc, Thành Lộc cho rằng yếu tố then chốt giúp sinh viên phát triển toàn diện không nằm ở thành tích, mà ở ý thức chủ động tự rèn luyện của mỗi cá nhân, trong một môi trường giáo dục lành mạnh và truyền cảm hứng. Theo anh, sinh viên cần chủ động học tập để làm giàu tri thức, dấn thân để rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh, đồng thời được đặt trong môi trường biết khơi dậy khát vọng, trao cơ hội và ghi nhận những nỗ lực chân thành. Khi tri thức, kỹ năng và trách nhiệm cộng đồng được kết nối hài hòa, mỗi trải nghiệm xã hội sẽ góp phần hoàn thiện nhân cách và lý tưởng sống của người trẻ. “Mình tin rằng khi biết sống vì điều lớn hơn bản thân, sự phát triển toàn diện sẽ đến một cách tự nhiên và bền vững”, Thành Lộc chia sẻ.

Thành Lộc cùng các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh lần thứ XIV.

Về định hướng sắp tới, Thành Lộc tiếp tục xác định học tập và rèn luyện là nhiệm vụ xuyên suốt, song song với việc gắn bó lâu dài với công tác thanh niên, sinh viên và các vấn đề xã hội. Với anh, đây là hành trình đòi hỏi sự kiên trì, trách nhiệm và tinh thần dấn thân bền bỉ, nơi mỗi đóng góp, dù nhỏ, đều mang ý nghĩa tích cực cho cộng đồng và là cơ hội để bản thân trưởng thành hơn trong bối cảnh mới.

Gửi gắm thông điệp tới sinh viên đang nỗ lực phấn đấu, Thành Lộc nhấn mạnh rằng học tập và dấn thân không phải hai con đường tách rời. “Mình muốn nhắn các bạn hãy học thật tốt, nhưng đừng đứng ngoài cuộc sống. Tri thức chỉ thực sự có giá trị khi được dùng để phụng sự con người và xã hội”, anh nói. Theo Thành Lộc, tuổi trẻ không chờ đợi sự hoàn hảo, mà cần dũng cảm hành động, sống có lý tưởng và sẵn sàng cống hiến bằng những việc làm cụ thể. Một tuổi trẻ được sống trọn vẹn với khát vọng và trách nhiệm chính là nền tảng cho sự trưởng thành sâu sắc và đáng tự hào.

(Ảnh: NVCC)