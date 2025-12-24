Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sinh viên chung tay nâng cao nhận thức bảo tồn nguồn nước

Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Dự án giai đoạn 2026 – 2028 do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam triển khai nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của sinh viên trong bảo vệ nguồn nước, góp phần cải thiện chất lượng sống và phát triển bền vững.

Chiều 24/12, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam ký Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai dự án "Nâng cao nhận thức và hành động cộng đồng về bảo tồn nguồn nước", giai đoạn 2026 – 2028, nhằm thúc đẩy vai trò của thanh thiếu niên trong bảo vệ nguồn nước và môi trường bền vững, với sự đồng hành của Tập đoàn TCP.

z7360683079847-7366779d3a0fea78724165087450dad4.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình.

Dự án hướng đến nâng cao nhận thức về nước sạch, khuyến khích thay đổi hành vi sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước trong học sinh, sinh viên; đồng thời góp phần cải thiện chất lượng sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh nguồn nước tại Việt Nam đang chịu nhiều áp lực từ ô nhiễm và suy giảm chất lượng.

Lễ ký kết có sự tham dự của: Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Lâm Tùng - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Đức Nguyên - Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam (VSDS) - đơn vị thường trực triển khai dự án; đại diện các bộ, ngành liên quan, đối tác cộng đồng và học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội.

z7360683102883-51b97e6001134a76ac7d67cfb558a27b.jpg
T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam ký Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai dự án "Nâng cao nhận thức và hành động cộng đồng về bảo tồn nguồn nước", giai đoạn 2026 – 2028.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai đồng bộ từ truyền thông, giáo dục đến các hoạt động thực tiễn, tập trung vào tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của tài nguyên nước; thúc đẩy các sáng kiến và hành động bảo vệ nguồn nước do thanh niên, sinh viên khởi xướng; xây dựng mạng lưới thanh niên hành động vì nước sạch; đồng thời hỗ trợ ươm tạo các mô hình, sáng kiến công nghệ liên quan đến bảo tồn và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước.

Từ năm 2026, dự án dự kiến tổ chức các chuỗi workshop về sử dụng và tiết kiệm nước sạch; hỗ trợ lắp đặt hệ thống cung cấp nước sinh hoạt tại một số địa phương khó khăn, khu vực biên giới; đồng hành cùng các đội hình thanh niên tình nguyện trong hoạt động bảo vệ môi trường.

z7360683102886-dc61ba5dd7784a8b726474a18cf80411.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại sự kiện, anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, việc trang bị kiến thức, hình thành ý thức và thúc đẩy hành động bảo vệ tài nguyên nước trong học sinh, sinh viên là nhiệm vụ cần thiết, góp phần thay đổi thói quen sử dụng nước và phát huy vai trò sáng tạo của thế hệ trẻ trong phát triển bền vững.

z7360683102887-97077fd10e0db9bedefe744f9f7998b8.jpg
Sinh viên chung tay nâng cao nhận thức bảo tồn nguồn nước.

Dự án được triển khai trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 2045, với mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận nước sạch và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước.

Dương Triều
#bảo tồn nguồn nước #sinh viên #nước sạch #môi trường #hợp tác

