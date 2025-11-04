Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sinh viên Huế chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ, lan tỏa tinh thần vì cộng đồng

Dương Triều
SVO - Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở TP. Huế chìm trong biển nước. Hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng, đời sống sinh hoạt đảo lộn, cơ sở hạ tầng hư hại nặng nề.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái của tuổi trẻ, hơn 4.200 đoàn viên, sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn đã đồng loạt ra quân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão lũ.

575187050-1233759235452554-8173520211215485554-n.jpg

Tại trường CĐ Công nghiệp Huế, Hội Sinh viên phối hợp cùng Hội Điện lạnh Huế triển khai chương trình “Sửa chữa thiết bị điện miễn phí cho người dân vùng ngập lụt” từ ngày 1 - 3/11. Chỉ sau hai ngày, đội hình đã tiếp nhận hơn 1.000 xe máy hư hỏng, trong đó khoảng 400 xe được sửa chữa hoàn tất, giúp người dân sớm ổn định di chuyển và sinh hoạt.

574499704-1233796042115540-289863150555047833-n.jpg
574582528-1233759478785863-3485698386242292335-n.jpg
574884236-1233796778782133-1749055931132552649-n.jpg

Từ Đà Nẵng, Đội SOS của trường ĐH Đông Á mang theo 300 lít dầu diesel và 250 chai nước suối đến Huế, hỗ trợ lực lượng cứu hộ và bệnh nhân tại Bệnh viện Duy Xuyên – nơi đang thiếu nhiên liệu và nước uống. Đội hình còn trực tiếp tham gia sửa xe, dọn dẹp nhà cửa, cứu hộ người dân tại các khu vực ngập sâu, tiếp nối hành trình sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng.

574314006-1233796032115541-6339775942585767592-n.jpg

Ở trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế), sinh viên cùng giáo viên phối hợp với các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn dọn bùn đất, vệ sinh lớp học, sắp xếp bàn ghế và trao quà hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng, giúp học sinh sớm trở lại trường.

573971009-1233760612119083-9179256138982039248-n.jpg

Học viện Âm nhạc Huế cũng kịp thời hỗ trợ mì tôm, suất cơm và nước uống cho sinh viên bị ảnh hưởng, nhất là những bạn ở trọ ngập sâu, thiệt hại về đồ dùng và nhạc cụ học tập. Sự quan tâm kịp thời của Học viện giúp các bạn yên tâm vượt qua giai đoạn khó khăn.

574081110-1233755875452890-7186714184781037358-n.jpg

Bên cạnh đó, Hội Sinh viên các trường thuộc ĐH Huế đồng loạt ra quân với nhiều phần việc ý nghĩa: Dọn vệ sinh khu dân cư, trường học, cơ sở y tế; hỗ trợ gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng và hộ dân khó khăn tại các vùng ngập nặng.

573540275-1233796275448850-5215283267526205053-n.jpg

Mỗi hành động, dù nhỏ bé, của sinh viên Huế trong những ngày qua đều góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Từ đó lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Huế nhân ái, tiên phong, sẵn sàng vì cộng đồng.

Dương Triều
