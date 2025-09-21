Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ra quân 'Ngày Chủ nhật Xanh' toàn quốc lần thứ VI, tại Huế

Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sáng 21/9, hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên cùng lãnh đạo T.Ư, địa phương tham gia lễ ra quân 'Ngày Chủ nhật Xanh' đồng loạt toàn quốc lần thứ VI và hưởng ứng Chiến dịch ‘Làm cho Thế giới sạch hơn’ năm 2025, tại Quảng trường trung tâm TP. Huế.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam tham dự Lễ phát động phong trào triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh, sạch, đẹp trong cộng đồng. Tại chương trình, 40 đội hình Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường, đại diện 40 xã, phường của Huế, chính thức ra mắt. Đây là lực lượng nòng cốt, thường xuyên đồng hành cùng người dân trong việc gìn giữ cảnh quan, xử lý các điểm ô nhiễm.

chu-nhat-xanh20.jpg
Ra quân 'Ngày Chủ nhật Xanh' toàn quốc lần thứ VI, tại Huế.

Ngoài các hoạt động về môi trường, Ban tổ chức trao 30 phần quà cho gia đình chính sách, có công với cách mạng và 20 xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và đoàn viên trồng hơn 500 cây xanh và nhiều loại hoa tại khu vực trung tâm, góp phần tạo không gian đô thị xanh – sạch – bền vững.

chu-nhat-xanh22.jpg
Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam tham dự các hoạt động trong chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình còn có tọa đàm “Thanh niên khởi nghiệp xanh và bền vững”, quy tụ 250 thanh niên khởi nghiệp và chuyên gia trao đổi về kinh tế tuần hoàn, du lịch di sản, nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, hoạt động xóa điểm đen ô nhiễm môi trường được triển khai đồng loạt, xử lý các bãi rác tồn lưu, trả lại cảnh quan cho cộng đồng.

chu-nhat-xanh23.jpg
chu-nhat-xanh21.jpg
chu-nhat-xanh24.jpg
Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham dự chương trình.

Chiều cùng ngày, tại Trại giam Bình Điền (Huế), chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” diễn ra với nhiều hoạt động hỗ trợ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng. 30 suất quà, thư viện sách thanh niên và công trình “Hàng cây thanh niên” được trao tặng, cùng các hoạt động tư vấn pháp lý, tâm lý, hướng nghiệp và giao lưu văn nghệ.

Phong trào 'Ngày Chủ nhật Xanh' được T.Ư Đoàn phát động từ năm 2019, trở thành hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ cả nước. Năm nay, thông điệp “sống xanh” tiếp tục được lan tỏa, gắn với mục tiêu phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội.

Dương Triều


