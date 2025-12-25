Những gương mặt trẻ tiêu biểu là đại biểu dự Đại hội Thi đua Yêu nước toàn quốc lần thứ XI

SVO - Không chỉ ghi dấu ấn bằng thành tích học tập xuất sắc và những công trình nghiên cứu ấn tượng, nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam còn vinh dự được lựa chọn là đại biểu tham dự Đại hội Thi đua Yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ, tinh thần vượt khó và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong giai đoạn 2021 – 2025.

Nữ sinh chuyên Sư phạm giành giải Nhất quốc gia, đại diện Việt Nam dự thi khoa học quốc tế

Võ Thùy Trang (2008), học sinh trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm (trường ĐH Sư phạm Hà Nội) là một trong những đại biểu trẻ tuổi nhất tham dự Đại hội Thi đua Yêu nước toàn quốc, lần thứ XI.

Võ Thùy Trang - học sinh trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm (trường ĐH Sư phạm Hà Nội)

Sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng với điểm trung bình môn Toán đạt 10, Ngữ văn 9,0 và Tiếng Anh 9,8, Thùy Trang không chỉ nổi bật trên lớp học mà còn tỏa sáng tại các sân chơi trí tuệ trong và ngoài nước. Em đã xuất sắc giành Giải Nhất Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia, qua đó trở thành đại diện Việt Nam tham dự Intel ISEF 2024 tại Hoa Kỳ – sân chơi khoa học lớn nhất thế giới dành cho học sinh trung học.

Ở lĩnh vực học thuật, nữ sinh tiếp tục khẳng định năng lực khi đạt Giải Nhất Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học, năm học 2024 – 2025. Bên cạnh đó, em còn được trao Học bổng Odon Vallet năm 2025, phần thưởng danh giá dành cho học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc và ý chí vươn lên.

Không chỉ học giỏi, Võ Thùy Trang còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, phong trào thanh niên, đạt Danh hiệu 'Học sinh 3 tốt' cấp thành phố, cùng nhiều giấy khen trong các hoạt động tình nguyện, qua đó lan tỏa hình ảnh học sinh toàn diện “đức – trí – thể – mỹ”.

Nữ sinh viên Kinh tế Quốc dân tiêu biểu trong học tập, nghiên cứu và phong trào Đoàn – Hội

Cùng là đại biểu tham dự Đại hội Thi đua Yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Hoàng Ngọc Mai (2004), sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân, là gương mặt tiêu biểu của thế hệ sinh viên năng động, bản lĩnh và trách nhiệm.

Ngọc Mai duy trì kết quả điểm rèn luyện tuyệt đối 100/100. Cô đồng thời giữ nhiều vị trí quan trọng trong công tác Đoàn – Hội như Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân, Thành viên Hội đồng Đại học, trực tiếp tham gia tổ chức và điều hành nhiều chương trình lớn dành cho sinh viên.

Hoàng Ngọc Mai - sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, Ngọc Mai đã đạt nhiều danh hiệu uy tín như ‘Sinh viên 5 tốt’ cấp T.Ư, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII, Người tốt – việc tốt do UBND quận Cầu Giấy trao tặng. Đặc biệt, cô đoạt Giải Ba Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Đại học hai năm liên tiếp và là đồng tác giả của các bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành và kỷ yếu hội thảo quốc gia.

Song song với học tập và nghiên cứu, Ngọc Mai tích cực tham gia các chiến dịch tình nguyện, phong trào sinh viên, nhận nhiều giấy khen của Hội Sinh viên Việt Nam và nhà trường vì những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Việc những học sinh, sinh viên tiêu biểu được lựa chọn là đại biểu dự Đại hội Thi đua Yêu nước toàn quốc lần thứ XI, không chỉ là niềm vinh dự của mỗi cá nhân, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần thi đua yêu nước đang được lan tỏa mạnh mẽ trong thế hệ trẻ Việt Nam.