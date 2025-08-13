Tổ quốc trong tim – Khi những nhà vô địch truyền lửa cho thế hệ trẻ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đọc nhiều
Dương Triều Dương Triều
SVO - Năm nhà vô địch bước ra, hàng chục nghìn người đứng dậy, tiếng ‘Việt Nam vô địch’ vang dội khắp khán đài. Họ mang theo huy chương, kỷ lục, nhưng lớn hơn tất cả là ngọn lửa yêu nước muốn trao lại cho thế hệ trẻ.

Hơn 50.000 khán giả tại chương trình Nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” đã đứng dậy, vỗ tay và đồng thanh hô vang “Việt Nam vô địch”, khi năm vận động viên tiêu biểu bước ra sân khấu. Họ không chỉ là những nhà vô địch mang vinh quang về cho đất nước, mà còn là những người truyền lửa, truyền niềm tin cho thế hệ trẻ.

truyen-lua27.jpg
Hơn 50.000 khán giả tại chương trình.

"Tự hào, biết ơn, xúc động, hãnh diện, hạnh phúc" đó là năm cảm xúc được các vận động viên chọn để mô tả khoảnh khắc quốc kỳ tung bay và quốc ca vang lên.

Nguyễn Ngọc Trâm (Karate, 8 HCV SEA Games, vô địch châu Á 2025): “Tự hào!”.

Nguyễn Quang Hải (bóng đá): “Biết ơn!”.

Lê Văn Công (cử tạ khuyết tật, HCB Paralympic Paris 2024): “Xúc động!”.

Phạm Quang Huy (bắn súng, HCV Asiad đầu tiên cho Việt Nam): “Hãnh diện, vì đây là thành tích của cả tập thể và đất nước!”.

Nguyễn Thị Ánh Viên (“Tiểu tiên cá” làng bơi): “Hạnh phúc, vì Tổ quốc luôn ở trong tim!”.

Khoảnh khắc MC Minh Khang mời toàn bộ khán giả hô “Việt Nam vô địch” cùng các vận động viên, âm thanh vang vọng khắp khán đài. Nhiều sinh viên có mặt chia sẻ rằng, họ "nổi da gà", bởi đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là lời khẳng định niềm tin vào sức mạnh Việt Nam.

Trong phần chia sẻ sâu hơn, Lê Văn Công gửi gắm: “Tôi luôn tự hào khi khoác lên mình màu cờ sắc áo Việt Nam. Tôi mong các bạn trẻ hãy trở thành những người chiến thắng trong tương lai. Chúng ta tuy nhỏ bé, nhưng nghị lực và tinh thần yêu nước giúp ta vượt qua mọi khó khăn”.

truyen-lua20.jpg
truyen-lua23.jpg
truyen-lua24.jpg
Các vận động viên chia sẻ cảm xúc tại chương trình.

Nguyễn Thị Ánh Viên nói rằng, chiến thắng lớn nhất là được nhìn thấy lá cờ Việt Nam tung bay. “Giờ đây, tôi muốn cống hiến bằng cách đào tạo thế hệ trẻ, để lá cờ ấy tung bay nhiều hơn nữa”.

Nguyễn Ngọc Trâm nhấn mạnh: “Thành công không đến từ may mắn, mà từ mồ hôi và kỷ luật mỗi ngày. Tự hào chỉ đến khi bạn thật sự nỗ lực hết mình”.

Nguyễn Quang Hải trân trọng từng sự ủng hộ: “Tôi biết ơn đồng đội, huấn luyện viên, gia đình và người hâm mộ. Chính họ đã tiếp thêm sức mạnh để tôi chiến đấu đến giây cuối cùng”.

Phạm Quang Huy khẳng định: “Tấm HCV Asiad không chỉ của riêng tôi, mà của cả đất nước. Niềm hãnh diện này sẽ theo tôi suốt đời”.

truyen-lua21.jpg
Năm vận động viên thể thao tham dự chương trình 'Tổ quốc trong tim'.

Chương trình khép lại, nhưng ngọn lửa từ những câu chuyện ấy vẫn cháy trong trái tim khán giả. Với sinh viên, đó không chỉ là buổi giao lưu với thần tượng, mà là một lời nhắc: Chiến thắng không chỉ nằm trên sân đấu, mà còn ở cách mỗi người trẻ bền bỉ theo đuổi ước mơ và cùng chung tay vì Tổ quốc.

#Tổ quốc trong tim #vận động viên vô địch #yêu nước #niềm tự hào #thế hệ trẻ #thành công Việt Nam #huy chương

