Cặp đôi khoe sắc đỏ áo dài, cờ Tổ quốc trước ‘Tổ quốc trong tim’

SVO - Nhiều cặp đôi mặc áo dài truyền thống, áo cờ đỏ sao vàng, mang theo cờ và phụ kiện cổ vũ, xuất hiện nổi bật trước Sân vận động Mỹ Đình, tạo nên không khí rực rỡ trước khi chương trình ‘Tổ quốc trong tim’ bắt đầu.

Khu vực phía ngoài Sân vận động quốc gia Mỹ Đình rộn ràng từ 16h. Trong dòng người đổ về sự kiện, nhiều cặp đôi nổi bật với áo dài truyền thống cách tân, in họa tiết lá cờ đỏ sao vàng hoặc phối cùng khăn đóng, nón quai thao.

Một gia đình 5 người đang sinh sống tại Hà Đông (Hà Nội) với trang phục truyền thống đến tham dự chương trình.

Nguyễn Văn Tuấn (29 tuổi), và bạn gái Lê Minh Anh (27 tuổi), cùng chọn áo dài màu đỏ, thêu ngôi sao vàng ở ngực trái. Họ mang theo lá cờ lớn và vài chiếc quạt giấy in hình bản đồ Việt Nam để chụp ảnh lưu niệm. “Chúng tôi muốn hòa mình vào không khí tự hào của sự kiện bằng trang phục mang đậm dấu ấn dân tộc”, Tuấn nói.

Cặp đôi đến từ trường CĐ Quốc tế thể hiện tình cảm trước chương trình.

Một số đôi khác kết hợp áo cờ đỏ sao vàng với quần jeans hoặc chân váy, mang băng đô in chữ “Việt Nam chiến thắng” và phụ kiện như vòng tay đỏ, mũ sao vàng. Họ chọn các vị trí có phông nền sân khấu chữ V cao 26 m hoặc khu trang trí lá cờ khổng lồ để check-in.

Các cặp đôi chụp ảnh check-in trước sự kiện.

Sự xuất hiện của những cặp đôi trong trang phục rực đỏ tạo nên điểm nhấn trong đám đông, góp phần lan tỏa thông điệp yêu nước mà chương trình hướng tới. Bên trong sân, khán đài dần phủ kín màu đỏ trước giờ biểu diễn.

Các cặp đôi tại chương trình 'Tổ quốc trong tim'.

Hàng dài khán giả xếp hàng tham dự chương trình.

Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” tái hiện các dấu mốc lịch sử của đất nước, tôn vinh hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng và khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 8 phút tại khu vực đường đua F1.