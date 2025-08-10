Cặp đôi khoe sắc đỏ áo dài, cờ Tổ quốc trước ‘Tổ quốc trong tim’

Khu vực phía ngoài Sân vận động quốc gia Mỹ Đình rộn ràng từ 16h. Trong dòng người đổ về sự kiện, nhiều cặp đôi nổi bật với áo dài truyền thống cách tân, in họa tiết lá cờ đỏ sao vàng hoặc phối cùng khăn đóng, nón quai thao.
Nguyễn Văn Tuấn (29 tuổi), và bạn gái Lê Minh Anh (27 tuổi), cùng chọn áo dài màu đỏ, thêu ngôi sao vàng ở ngực trái. Họ mang theo lá cờ lớn và vài chiếc quạt giấy in hình bản đồ Việt Nam để chụp ảnh lưu niệm. “Chúng tôi muốn hòa mình vào không khí tự hào của sự kiện bằng trang phục mang đậm dấu ấn dân tộc”, Tuấn nói.
Một số đôi khác kết hợp áo cờ đỏ sao vàng với quần jeans hoặc chân váy, mang băng đô in chữ “Việt Nam chiến thắng” và phụ kiện như vòng tay đỏ, mũ sao vàng. Họ chọn các vị trí có phông nền sân khấu chữ V cao 26 m hoặc khu trang trí lá cờ khổng lồ để check-in.
Sự xuất hiện của những cặp đôi trong trang phục rực đỏ tạo nên điểm nhấn trong đám đông, góp phần lan tỏa thông điệp yêu nước mà chương trình hướng tới. Bên trong sân, khán đài dần phủ kín màu đỏ trước giờ biểu diễn.
Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” tái hiện các dấu mốc lịch sử của đất nước, tôn vinh hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng và khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 8 phút tại khu vực đường đua F1.