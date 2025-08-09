Sân bay Hòa Lạc khẩn trương chuẩn bị máy bay cho nhiệm vụ A80

SVO - Tại sân bay Hòa Lạc (Hà Nội), trước mỗi chuyến bay, hàng chục kỹ thuật viên hàng không có mặt từ sớm, triển khai quy trình kiểm tra và kéo máy bay ra đường băng, sẵn sàng cho nhiệm vụ A80.