Sân bay Hòa Lạc khẩn trương chuẩn bị máy bay cho nhiệm vụ A80

SVO - Tại sân bay Hòa Lạc (Hà Nội), trước mỗi chuyến bay, hàng chục kỹ thuật viên hàng không có mặt từ sớm, triển khai quy trình kiểm tra và kéo máy bay ra đường băng, sẵn sàng cho nhiệm vụ A80.
Máy bay được tiếp nhiên liệu trước mỗi chuyến bay.
Hoàn tất các hạng mục, máy bay được nối với xe kéo chuyên dụng, di chuyển chậm rãi từ khu đỗ ra đường lăn. Trên đường kéo, một nhóm kỹ thuật viên đi song song, quan sát và ra tín hiệu cho lái xe, trong khi lực lượng không lưu điều phối từ xa, giữ liên lạc liên tục để tránh mọi va chạm.