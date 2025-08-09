Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sân bay Hòa Lạc khẩn trương chuẩn bị máy bay cho nhiệm vụ A80

Dương Triều Dương Triều

SVO - Tại sân bay Hòa Lạc (Hà Nội), trước mỗi chuyến bay, hàng chục kỹ thuật viên hàng không có mặt từ sớm, triển khai quy trình kiểm tra và kéo máy bay ra đường băng, sẵn sàng cho nhiệm vụ A80.

dsc-8065.jpg
Từng tốp kỹ thuật viên di chuyển quanh thân máy bay, ghi chép số liệu và trao đổi liên tục qua bộ đàm. Họ kiểm tra tình trạng động cơ, hệ thống điện – điện tử, thủy lực, áp suất lốp, nhiên liệu… Mỗi chi tiết đều được rà soát tỉ mỉ, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn trước khi phương tiện ra sân.
Clip cảnh tiếp dầu cho máy bay trực thăng.
z6888877686096-a0be79c8df83811a8aec341089e0d51e.jpg
z6888877651465-8375f7c520137535fe29f52e8bb57235.jpg
z6888877641272-e9bfb8947a71091a57dbce1048ab4db6.jpg
z6888877624693-644c27fccb9962221d6a5312576ed51c.jpg
Máy bay được tiếp nhiên liệu trước mỗi chuyến bay.
dsc-7821.jpg
dsc-7828.jpg
dsc-7843.jpg
Hoàn tất các hạng mục, máy bay được nối với xe kéo chuyên dụng, di chuyển chậm rãi từ khu đỗ ra đường lăn. Trên đường kéo, một nhóm kỹ thuật viên đi song song, quan sát và ra tín hiệu cho lái xe, trong khi lực lượng không lưu điều phối từ xa, giữ liên lạc liên tục để tránh mọi va chạm.
dsc-7957.jpg
Theo đại diện đơn vị kỹ thuật, nhiệm vụ A80 yêu cầu máy bay đạt trạng thái kỹ thuật tốt nhất, đồng thời toàn bộ quy trình kéo và di chuyển phải diễn ra chính xác từng phút. “Mọi khâu chuẩn bị đều được chúng tôi lên kế hoạch chi tiết từ trước, để khi vào nhiệm vụ, không có sai sót dù là nhỏ nhất”.
dsc-7834.jpg
dsc-7921.jpg
dsc-8010.jpg
Công tác kiểm trả kỹ thuật trước mỗi chuyến bay.
dsc-8022.jpg
dsc-8024.jpg
dsc-7965.jpg
Nhiều top thợ kỹ thuật kiểm tra từng chi tiết.
dsc-8029.jpg
Khi máy bay vào vị trí chờ cất cánh, các lực lượng mặt đất vẫn duy trì trạng thái trực chiến. Toàn bộ hệ thống kỹ thuật, thông tin liên lạc và nhân lực sẵn sàng xử lý mọi tình huống, bảo đảm chuyến bay thực hiện nhiệm vụ A80 an toàn tuyệt đối.
Dương Triều
#sân bay Hòa Lạc #nhiệm vụ A80 #kỹ thuật hàng không #kiểm tra máy bay #an toàn bay #quy trình chuẩn bị #đội kỹ thuật

