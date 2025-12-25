Nam sinh Swinburne Vietnam với thành tích học tập nổi bật và 6 công trình nghiên cứu khoa học

SVO - Trương Lê Minh Toàn (năm thứ ba, chuyên ngành Trí tuệ Nhân tạo tại Swinburne Vietnam, cơ sở TP. HCM) là hình ảnh tiêu biểu cho sự nỗ lực và nghiêm túc trong học thuật. Không chỉ duy trì GPA ở mức 3.875, Toàn còn là tác giả và đồng tác giả của 6 công trình nghiên cứu khoa học được công bố tại các hội nghị trong và ngoài nước, trong đó có hai công trình được trao giải 'Best Paper' tại 'FETC 2025' và 'Research Award' tại 'Greennovation 2025'.

Khi khát vọng dẫn đường cho hành trình học thuật

Bên cạnh việc nghiên cứu, Toàn còn ghi dấu ấn nổi bật tại trường khi giành được 7 giải thưởng Best Performance (Sinh viên xuất sắc) qua các môn học. Gần đây nhất là thành tích đạt tối đa 3/3 môn trong kỳ Summer 2025. Toàn chia sẻ rằng, anh trân trọng kết quả này nhất không phải vì điểm số cá nhân, mà vì đó là thành quả của cả một tập thể. “Hai dự án nhóm đều đạt kết quả cao nhất môn học và mình chỉ là người đại diện bước lên sân khấu nhận giải. Đó là niềm tự hào chung của cả nhóm”.

Khoảnh khắc ấy đã giúp Toàn nhận ra rằng, thành công không chỉ đến từ năng lực cá nhân mà còn từ sự đồng lòng, tinh thần trách nhiệm và cách mỗi thành viên nâng đỡ nhau.

Khoảnh khắc Minh Toàn (thứ hai, từ phải qua) cùng cộng sự được vinh danh với công trình nghiên cứu ấn tượng

Vượt qua áp lực bằng chiến lược kỷ luật

Phía sau hàng loạt thành tích đáng ngưỡng mộ kia là giai đoạn Toàn từng chạm ngưỡng quá tải. Năm thứ hai đại học, anh cùng lúc đảm nhiệm hai vị trí student tutor mỗi tuần, làm thực tập sinh tại một startup về AI, trong khi vẫn phải theo kịp tiến độ học tập trên lớp.

Trong vòng ba tháng ngắn ngủi, khối lượng công việc và học tập dồn nén có thể khiến bất kỳ sinh viên nào cũng dễ dàng gục ngã. Tuy nhiên, thay vì để bản thân bị cuốn đi, Toàn chọn cách chủ động tổ chức lại cuộc sống của mình. "Mình đã tận dụng tối đa kỳ sem break để tìm hiểu gần như toàn bộ tài liệu tham khảo của ba môn học. Sau giờ làm việc thì tập trung xử lý bài tập, còn cuối tuần dành trọn để ôn lại các bài giảng trước khi lên lớp tutor”, Toàn chia sẻ.

Nhờ chiến lược quản lý thời gian kỷ luật ấy, Toàn không chỉ vượt qua giai đoạn đầy thử thách mà còn tiếp tục giành thêm giải thưởng Sinh viên xuất sắc và những trải nghiệm quý trong giảng dạy lẫn công việc.

Minh Toàn tự hào nhận 3 giải thưởng "Best Performance" trong kỳ học Summer 2025.

"Nếu bạn không thử, bạn sẽ không bao giờ biết mình có thể trở thành ai”

Chính trong quá trình đối mặt và vượt qua thử thách, Minh Toàn đã cảm nhận được sự trưởng thành rõ rệt của bản thân. Khoảnh khắc ấy không đến từ lễ vinh danh, mà là khi đứng trên bục giảng trong vai trò Student Tutor.

"Việc được đứng trước lớp, tự tin diễn giải các khái niệm và hỗ trợ các bạn sinh viên khác không chỉ giúp mình nhận ra rằng, mình đã nắm vững kiến thức, mà còn cho thấy mình có khả năng truyền đạt lại những kiến thức ấy cho các bạn trẻ”, Toàn tâm sự.

Đây là khoảnh khắc anh vượt ra khỏi giới hạn của một người học, trở thành một người thầy, một người dẫn lối. Sự trưởng thành không chỉ là tiếp thu, mà là khả năng cho đi và lan tỏa tri thức.

Minh Toàn tự tin trình bày nghiên cứu của mình trước Hội đồng Giám khảo.

Theo Toàn, những thành tích hôm nay đôi khi chỉ bắt đầu từ những nỗ lực nhỏ nhưng bền bỉ: Ráng thêm một chút cho một câu khó trong bài thi cuối kỳ, hay nỗ lực thể hiện sự nhiệt tình trong từng buổi học. Chính những nỗ lực nhỏ ấy đã mở ra nhiều cơ hội mà trước đây anh không thể ngờ tới.

Trong tương lai, Minh Toàn mong muốn theo đuổi ước mơ học cao học ngành Trí tuệ Nhân tạo ở một ngôi trường giáo dục danh tiếng thế giới. Anh tin rằng, sự tự tin và định hướng rõ ràng có được từ trường học chính là hành trang tốt nhất để anh bước tiếp con đường học thuật phía trước.