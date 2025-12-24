6.714 suất học bổng Vừ A Dính đã được trao cho học sinh, sinh viên trên khắp cả nước trong năm 2025

SVO - Ngày 24/12, Quỹ Học bổng Vừ A Dính, CLB 'Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu' phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình TP. HCM đã giới thiệu Chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề 'Hành trình mùa Xuân lên rừng xuống biển', năm 2026.

Bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính cho biết, năm nay, do lịch trình hoạt động dày đặc của thành phố, chương trình truyền hình trực tiếp dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 3/1/2026, thay vì cuối năm 2025 như mọi năm. Điểm nhấn của sự kiện là lễ ký kết đồng hành của 28 đơn vị, cá nhân cho các dự án trong năm tới.

Bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính phát biểu tại chương trình.

Bà Trương Mỹ Hoa nhấn mạnh: "Sự tài trợ, ủng hộ này đã trở thành một dòng chảy xuyên suốt để chăm lo cho những hạt mầm tương lai, tạo nên những cột mốc chủ quyền bằng con người". Bà Trương Mỹ Hoa khẳng định, việc đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho 14 địa danh tiêu biểu (từ Vân Đồn đến Trường Sa, Thổ Chu...) là nhiệm vụ then chốt. Khi các em được đào tạo bài bản và trở về, các em sẽ là những trụ cột vững chắc nhất để giữ gìn sự bình yên của biển đảo mà không ai có thể làm thay được.

Tri ân những tấm lòng "đền ơn đáp nghĩa", bà Trương Mỹ Hoa cho rằng, việc đồng hành của Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” không chỉ đơn thuần là làm từ thiện mà còn là sự "đền ơn đáp nghĩa" đối với những người đang ngày đêm canh giữ biên cương, hải đảo để người dân ở đất liền yên tâm phát triển kinh tế.

Khách mời tham dự tại chương trình.

Theo đại diện CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, năm 2025, mặc dù tình hình kinh tế rất khó khăn nhưng các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm vẫn luôn sát cánh và đồng hành cùng Quỹ Học bổng Vừ A Dính, với tổng số tiền vận động gần 57 tỷ đồng.

Trong năm qua, Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã trao trực tiếp 6.714 suất học bổng Vừ A Dính cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, vùng biển đảo, con cán bộ, công nhân viên Quốc phòng của lực lượng quân đội đang làm nhiệm vụ trên khắp các tỉnh thành, các em bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19 tại 17 tỉnh, thành, với tổng trị giá gần 7,5 tỷ đồng; trao tặng quà "Xuân yêu thương" cho các học sinh vùng cao và hải đảo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn… trị giá gần 2 tỷ đồng; các dự án đầu tư theo chiều sâu như "Ươm mầm tương lai", "Chắp cánh ước mơ", "Thắp sáng tương lai"...

Đặc biệt, Dự án "Mở đường đến tương lai" đã kết thúc giai đoạn 2, với 47 em nữ sinh dân tộc thiểu số tốt nghiệp đại học, cao đẳng, dự án tiếp tục ký kết giai đoạn mới mang tên gọi “Mở đường đến tương lai - Thế hệ mới” cho 35 nữ sinh thuộc 16 dân tộc ở 28 tỉnh, thành.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tài trợ học bổng cho 21 sinh viên từ năm học 2025 - 2026.

Trong đợt bão lũ vừa qua, Quỹ Học bổng Vừ A Dính, CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã trao 1.020 suất học bổng và 1.020 phần quà đến học sinh ở các tỉnh bị thiệt hại nặng nề: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa; trao quà tặng cho Hội Phụ nữ Đắk Lắk và Gia Lai… với tổng giá trị 1,52 tỷ đồng.

Theo dự kiến, năm học mới 2025 - 2026, các trường thuộc dự án “Ươm mầm tương lai” của Quỹ Học bổng Vừ A Dính tiếp tục nhận cấp học bổng cho 30 em vào học tập tại trường, nâng tổng số học sinh được thụ hưởng học bổng dự án này là 695 em; dự án “Chắp cánh ước mơ” cấp học bổng cho 5 em, nâng tổng số học sinh được thụ hưởng học bổng dự án này là 530 em; dự án “Hỗ trợ sinh viên” cấp học bổng cho 47 em, nâng tổng số sinh viên được thụ hưởng học bổng dự án này là 493 em; dự án “Thắp sáng tương lai” trao tặng hơn 4.300 phần quà Tết, xây 23 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho các đối tượng chính sách, cán bộ, chiến sĩ hải quân và biên phòng.

Cũng tại chương trình, Ban tổ chức đã báo cáo kết quả tổng kết một năm hoạt động của Quỹ Học bổng Vừ A Dính, CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”; trao Bằng khen của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 18 tập thể và 7 cá nhân; Bộ Tư lệnh Hải quân được vinh danh 7 tập thể và 9 cá nhân; bằng khen của Bộ Tư lệnh Biên phòng cho 2 tập thể và 1 cá nhân; trao học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số và biển đảo...

Ban tổ chức cũng tiếp nhận sự ủng hộ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm dành cho Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” cho các giai đoạn tiếp theo.