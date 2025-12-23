Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Ngày hội nghệ thuật': Lan tỏa tình yêu đến sinh viên

Vỉnh Dỳ
SVO - Ngày hội nghệ thuật 'Hoa chào Ngõ Hạnh' vừa diễn ra tại trường ĐH KHXH&VN, ĐHQG TP. HCM (cơ sở Linh Xuân), thu hút đông đảo sinh viên cùng những người yêu nghệ thuật.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa nở báo tin vui trong Truyện Kiều, “Hoa chào Ngõ Hạnh” được xem như lời chào của những khởi đầu tươi sáng, nơi các mầm tài năng trẻ gặp gỡ, đồng hành và cùng nhau nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật. Ngày hội quy tụ chuỗi hoạt động đa dạng, kéo dài suốt một ngày, từ chiếu phim, giao lưu, triển lãm, hội chợ nghệ thuật, workshop liên ngành, đến trình diễn nghệ thuật và nghi thức truyền thống dành cho tân sinh viên.

Mở đầu chương trình là hoạt động “Tri âm”, không gian chiếu phim và giao lưu dành cho sinh viên yêu điện ảnh. Tại đây, khán giả được thưởng thức các tác phẩm điện ảnh Việt Nam và châu Á đương đại, đồng thời có cơ hội đối thoại trực tiếp với những người làm phim, qua đó tìm thấy sự đồng điệu và kết nối trong cảm thụ nghệ thuật.

Các bạn sinh viên được giảo lưu cùng Đạo diễn Anna Fam-Rieskaniemi.

Không gian “Giao duyên”, triển lãm và hội chợ nghệ thuật diễn ra vào buổi chiều tại sân C, đã tạo nên điểm hẹn sôi động, với hơn 10 gian hàng nghệ thuật. Từ thư pháp, sách, vẽ chibi, sản phẩm thủ công đến mặt nạ Hát bội và trang phục sân khấu truyền thống, mỗi gian hàng không chỉ trưng bày mà còn kể câu chuyện sáng tạo, giúp người xem hiểu hơn về nghệ thuật và người làm nghệ thuật.

Gian trưng bày của gánh hát Muôn Phương.
Các bạn sinh viên được trải nghiệm và giao lưu cùng MAAC Vietnam.

Song song đó, chuỗi talkshow và workshop “Tầm phương” mang đến nhiều hoạt động chia sẻ và thực hành chuyên sâu về biên kịch, diễn xuất, truyện tranh, điện ảnh, kỹ xảo và sản xuất 3D. Các buổi workshop do nghệ sĩ, giảng viên và chuyên gia hướng dẫn đã tạo điều kiện để sinh viên trực tiếp trải nghiệm, học hỏi và định hình rõ hơn con đường nghệ thuật của bản thân.

Vỉnh Dỳ
#nghệ thuật #sinh viên #Tri Âm #Giao Duyên #đại học

