Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giáo dục

Google News

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội kỷ niệm 45 năm thành lập: Hành trình 45 năm kiến tạo bản sắc và hội nhập

Lê Vượng - Hoàng Vũ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sáng 17/12, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập (1980 - 2025) và đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của một trong những "cái nôi" đào tạo nghệ thuật hàng đầu đất nước. Lễ kỷ niệm có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của PGS.TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

a26i0232.jpg
Buổi lễ có sự hiện diện của PGS.TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo các Cục, Viện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam; Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam... Về phía Nhà trường có TS. NSƯT Bùi Như Lai - Hiệu trưởng, TS. Phạm Chí Thành - Chủ tịch Hội đồng trường, TS. Phạm Đắc Thi - Phó Hiệu trưởng cùng các nguyên lãnh đạo, các thế hệ cán bộ, giảng viên, cựu sinh viên, sinh viên đã về chung vui trong ngày hội lớn.
45-nam-san-khau-dien-anh-ha-noi.jpg
Trong diễn văn khai mạc, TS. NSƯT Bùi Như Lai - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã xúc động ôn lại chặng đường 45 năm xây dựng và trưởng thành. Từ những ngày đầu thành lập (17/12/1980) với cơ sở vật chất còn thô sơ, đến nay, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo trọng điểm.
skda45-3-of-4.jpg
Trong diễn văn khai mạc, TS. NSƯT Bùi Như Lai - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã xúc động ôn lại chặng đường 45 năm xây dựng và trưởng thành. Từ những ngày đầu thành lập (17/12/1980) với cơ sở vật chất còn thô sơ, đến nay, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo trọng điểm.Hiệu trưởng nhà trường cũng khẳng định cam kết đổi mới toàn diện trong giai đoạn tới, bám sát các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa và chuyển đổi số. Nhà trường xác định mục tiêu xây dựng môi trường học thuật nhân văn, khai mở tư duy, nơi tài năng được tôn trọng và sáng tạo được nâng đỡ, hướng tới kỷ nguyên vươn mình của quốc gia.
skda45-4-of-4.jpg

Trước bối cảnh hội nhập quốc tế và sự phát triển của công nghiệp văn hóa, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã giao 5 nhiệm vụ trọng tâm cho nhà trường:

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, lấy người học làm trung tâm.

2. Chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên, nghệ sĩ có trình độ cao và tâm huyết.

3. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, gắn lý luận với thực tiễn sáng tác.

4. Mở rộng hợp tác quốc tế, chủ động hội nhập trong đào tạo nghệ thuật.

5. Đặc biệt quan tâm giáo dục chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội cho sinh viên.

a26i0278.jpg
skda45-1-of-4.jpg
skda45-2-of-4.jpg
skda451-1-of-1.jpg
Những tiết mục nghệ thuật mãn nhãn được giảng viên, sinh viên nhà trường thực hiện để chào mừng Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập.
hog-0734.jpg
Nhân dịp này, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các tập thể và cá nhân thuộc trường đã có thành tích xuất sắc, đóng góp vào thành công của các chương trình nghệ thuật chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 vừa qua.
hog-0877.jpg
Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã vinh dự đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-CEA). Đại diện Trung tâm, PGS.TS Tạ Thị Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm đã trao Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho Nhà trường và 03 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học. Đây là kết quả của quá trình đánh giá khắt khe, khẳng định cam kết của nhà trường đối với xã hội về chất lượng đào tạo.
hog-0890.jpg
Lễ kỷ niệm 45 năm không chỉ là dịp tri ân quá khứ mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về một giai đoạn phát triển mới: Sáng tạo - Nhân văn - Hội nhập, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho ngôi trường nghệ thuật giàu truyền thống này.
skda452-1-of-1.jpg
skda453-1-of-1.jpg
Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, triển lãm ảnh 'Góc nhìn trẻ' đã ra mắt với những tác phẩm tiêu biểu từ sinh viên nhà trường. (Ảnh: Đức Thành)

Ảnh: Lê Vượng - Hoàng Vũ

Lê Vượng - Hoàng Vũ
#Kỷ niệm 45 năm Trường Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội #Phát triển và hội nhập nghệ thuật #Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao #Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục #Vai trò của trường trong bảo tồn văn hóa dân tộc #Đổi mới giáo dục và chuyển đổi số #Lễ kỷ niệm và tri ân truyền thống #Hợp tác quốc tế trong đào tạo nghệ thuật #Tầm nhìn phát triển giai đoạn mới #Nâng cao chất lượng đào tạo nghệ sĩ

Xem thêm

Cùng chuyên mục