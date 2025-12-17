Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội kỷ niệm 45 năm thành lập: Hành trình 45 năm kiến tạo bản sắc và hội nhập

Trước bối cảnh hội nhập quốc tế và sự phát triển của công nghiệp văn hóa, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã giao 5 nhiệm vụ trọng tâm cho nhà trường:

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, lấy người học làm trung tâm.

2. Chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên, nghệ sĩ có trình độ cao và tâm huyết.

3. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, gắn lý luận với thực tiễn sáng tác.

4. Mở rộng hợp tác quốc tế, chủ động hội nhập trong đào tạo nghệ thuật.

5. Đặc biệt quan tâm giáo dục chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội cho sinh viên.