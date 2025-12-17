Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội kỷ niệm 45 năm thành lập: Hành trình 45 năm kiến tạo bản sắc và hội nhập

SVO - Sáng 17/12, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập (1980 - 2025) và đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của một trong những "cái nôi" đào tạo nghệ thuật hàng đầu đất nước. Lễ kỷ niệm có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của PGS.TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Trước bối cảnh hội nhập quốc tế và sự phát triển của công nghiệp văn hóa, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã giao 5 nhiệm vụ trọng tâm cho nhà trường:
1. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, lấy người học làm trung tâm.
2. Chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên, nghệ sĩ có trình độ cao và tâm huyết.
3. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, gắn lý luận với thực tiễn sáng tác.
4. Mở rộng hợp tác quốc tế, chủ động hội nhập trong đào tạo nghệ thuật.
5. Đặc biệt quan tâm giáo dục chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội cho sinh viên.
Những tiết mục nghệ thuật mãn nhãn được giảng viên, sinh viên nhà trường thực hiện để chào mừng Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập.
Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, triển lãm ảnh 'Góc nhìn trẻ' đã ra mắt với những tác phẩm tiêu biểu từ sinh viên nhà trường. (Ảnh: Đức Thành)