Sinh viên mang niềm vui đến thương bệnh binh

SVO - CLB Sinh viên Sáng tạo, trực thuộc trường ĐH Sư phạm TP. HCM, vừa đến thăm và trao tặng quà tại Trung tâm DDiều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (TP. HCM). Đây là hoạt động nằm trong chương trình 'Đông yêu thương', nhằm lan tỏa tinh thần 'Uống nước nhớ nguồn' và 'Lá lành đùm lá rách'.

Ngay từ sáng sớm, không khí tại trung tâm đã trở nên rộn ràng, ấm cúng hơn thường ngày bởi sự có mặt của các bạn trẻ. Lê Thị Vân Anh (Chủ nhiệm CLB Sinh viên Sáng tạo) chia sẻ: “Đông yêu thương được tổ chức với mong muốn có thể nâng cao nhận thức của thanh niên về tình yêu nước, tạo nên môi trường để sinh viên trường có thể phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc”.

Để chuẩn bị cho chuyến đi, các thành viên câu lạc bộ đã chủ động kêu gọi đóng góp từ sinh viên, giảng viên và các nhà hảo tâm thông qua nhiều hình thức như quyên góp trực tiếp, vận động trên mạng xã hội. Bên cạnh đó ,câu lạc bộ đã tự thiết kế dây đeo thẻ, sticker (nhãn dán) để bán gây quỹ, với mong muốn có thể góp một chút sức lực để các thương binh, người có công với đất nước có thể nhận lại nhiều hơn. Với số tiền quyên góp được là 10 triệu đồng, các bạn sinh viên đã sử dụng để mua máy đo huyết áp và máy đo đường huyết, góp phần cải thiện đời sống sinh hoạt hằng ngày tại nơi đây.

Các phần quà được trao tận tay đến Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất.

Bên cạnh việc trao quà, các bạn sinh viên còn dành nhiều thời gian để thăm hỏi, trò chuyện và hỗ trợ sinh hoạt cho các thương binh, người có công đang điều dưỡng tại trung tâm. Những câu chuyện đời, chuyện chiến trường được kể lại trong không gian gần gũi đã giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình và những hy sinh to lớn của thế hệ đi trước.

Dương Nguyễn Tiểu Kỳ (năm thứ hai, khoa Hóa học) cho biết: “Mình cảm thấy xúc động khi được nghe những câu chuyện lịch sử sống động, những ký ức chiến trường gian khổ mà hào hùng từ chính các nhân chứng lịch sử. Mình tự hào và khâm phục trước ý chí kiên cường của các bác, dù mang thương tật nhưng vẫn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, lạc quan trong cuộc sống”.

Tiết mục giao lưu âm nhạc giữa những người có công và các bạn trẻ.

Thông qua chương trình, CLB Sinh viên Sáng tạo mong muốn không chỉ mang đến niềm vui cho cựu chiến binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, mà còn tạo môi trường để sinh viên được rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động cộng đồng và nuôi dưỡng lòng biết ơn.

Sinh viên đến thăm và lắng nghe những câu chuyện từ những người đã cống hiến cho Tổ quốc

Chuyến thăm khép lại trong những cái nắm tay bịn rịn và lời hẹn ngày gặp lại. “Đối với tôi, các bạn trẻ là thế hệ tương lai của đất nước, tôi coi các bạn như con cháu của mình vậy. Từ những câu chuyện chiến trường khốc liệt và đau thương mà chúng tôi kể, tôi mong các bạn trẻ sẽ biết trân trọng hoà bình, trân trọng sự độc lập, tự do”, bà Thạch Thị Lâm (75 tuổi), thương binh tại Trung tâm chia sẻ.