Sinh viên TP. HCM tham gia hiến máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện ‘Chủ nhật Đỏ’

SVO - Ngày 21/12, Ngày hội hiến máu tình nguyện ‘Chủ nhật Đỏ’ tại khu đô thị Celadon City (phường Tân Sơn Nhì, TP. HCM) đã tiếp nhận khoảng 300 đơn vị máu từ người hiến tặng trong đó có rất nhiều các bạn sinh viên các trường đại học trên địa bàn TP. HCM.

Ngày hội hiến máu tình nguyện ‘Chủ nhật Đỏ’ đã tiếp nhận khoảng 300 đơn vị máu từ người dân. Những giọt máu được trao đi không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ cho ngành y tế mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia vì cộng đồng.

Ngày 21/12, Ngày hội hiến máu tình nguyện ‘Chủ nhật Đỏ’ tại khu đô thị Celadon City (phường Tân Sơn Nhì, TP. HCM) đã tiếp nhận khoảng 300 đơn vị máu từ người hiến tặng trong đó có rất nhiều các bạn sinh viên các trường đại học triên địa bàn TP. HCM. Chương trình do Báo Tiền Phong phối hợp Bệnh viện Quân y 175 và Gamuda Land Việt Nam tổ chức.

Không chỉ là hoạt động hiến máu, 'Chủ nhật Đỏ' lần này được tổ chức như một ngày hội cộng đồng. Người tham gia, ngoài phần quà theo quy định, còn nhận thêm cây xanh, ly giấy thân thiện môi trường, chữ thư pháp và các sản phẩm ý nghĩa từ đơn vị đồng hành, góp phần lan tỏa lối sống xanh, bền vững.

Phát biểu khai mạc chương trình, nhà báo Lý Thành Tâm - Trưởng ban đại diện báo Tiền Phong tại TP. HCM, Trưởng Ban tổ chức cho biết, chương trình diễn ra trong thời điểm đặc biệt, khi chỉ còn vài ngày nữa là năm 2025 khép lại.

Nhà báo Lý Thành Tâm phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Ngô Tùng)

Theo nhà báo Lý Thành Tâm, sự trở lại của ‘Chủ nhật Đỏ’ không chỉ khẳng định sức lan tỏa bền bỉ của một chương trình nhân ái, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và sự đồng hành tâm huyết của các đơn vị phối hợp, đặc biệt là Bệnh viện Quân y 175 và Gamuda Land Việt Nam.

Bác sĩ CKII Đào Văn Sinh - Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TP. HCM, nhận định tình trạng khan hiếm máu vào dịp lễ, Tết luôn mang tính cấp bách do nhu cầu cấp cứu, điều trị tăng cao, trong khi lượng người hiến máu sụt giảm. Các chương trình vận động hiến máu như ‘Chủ nhật Đỏ’ đóng vai trò quan trọng trong việc bổ sung kịp thời nguồn máu dự trữ cho hệ thống y tế.

Ban tổ chức trao thư cảm ơn các đơn vị, cá nhân đồng hành cùng chương trình.(Ảnh: Ngô Tùng)

Thanh Huyền (Học viện Hàng không Việt Nam) lần đầu tiên hiến máu cho biết, trước khi đến, Huyền có chút lo lắng, nhất là khi đây cũng là lần đầu được xét nghiệm máu. “Mình cũng hơi sợ, nhưng nghĩ nếu bản thân đủ điều kiện thì nên thử một lần để giúp người khác”, Huyền chia sẻ.

Các đại biểu tham dự chương trình cùng chụp hình lưu niệm. (Ảnh: Ngô Tùng)

Sinh viên tham gia hiến máu tại Ngày hội. (Ảnh: Ngô Tùng)

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức ghi nhận gần 300 đơn vị máu đã được hiến tại Ngày hội. (Ảnh: Ngô Tùng)

Sau khi được các y, bác sĩ tư vấn, khám sàng lọc kỹ lưỡng, nữ sinh dần lấy lại bình tĩnh. Khoảnh khắc nằm trên giường hiến máu, Huyền nói cảm giác không đáng sợ như tưởng tượng ban đầu. Với Huyền, việc hiến máu không chỉ là trải nghiệm cá nhân, mà còn là một bước khởi đầu cho những lần sẻ chia tiếp theo. “Nếu sau này còn đủ điều kiện, mình sẽ tiếp tục hiến máu”, Huyền nói.