Sáng tạo nội dung số – Lối rẽ khởi nghiệp của thế hệ 4.0

SVO - Tận dụng nền tảng số, nhiều bạn trẻ đang xây dựng thương hiệu cá nhân và từng bước hình thành mô hình kinh doanh độc lập thông qua sáng tạo nội dung. Với chi phí khởi đầu thấp, khả năng tiếp cận thị trường nhanh và linh hoạt trong thử nghiệm, nội dung số đã và đang trở thành một lối rẽ khởi nghiệp phù hợp với điều kiện và tư duy của thế hệ 4.0.

Câu chuyện làm nghề đến thương hiệu cá nhân

Ngay từ đầu, anh Lương Thanh Tùng (Ninh Bình), chủ kênh “Tùng Xà Bông”, xác định sáng tạo nội dung số là công cụ trung tâm cho hoạt động khởi nghiệp. Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm hoàn thiện, anh lựa chọn kể câu chuyện làm nghề thông qua toàn bộ quy trình sản xuất xà bông hữu cơ thủ công – từ chọn nguyên liệu, sơ chế dược liệu đến nấu, tạo khuôn và hoàn thiện thành phẩm.

Anh Lương Thanh Tùng - chủ kênh “Tùng Xà Bông” chia sẻ về câu chuyện làm sản phẩm xà bông hữu cơ, chân thật, bình dị.

Theo anh Tùng, việc công khai quy trình sản xuất theo hướng DIY giúp nội dung trở nên chân thật, tạo niềm tin với người xem. “Khi người xem hiểu rõ từng công đoạn, họ sẽ hiểu giá trị sản phẩm và sẵn sàng ủng hộ,” anh chia sẻ. Sự minh bạch này giúp kênh vừa xây dựng được thương hiệu cá nhân, vừa trực tiếp phục vụ mục tiêu bán hàng.

Lợi thế của anh Tùng là nguồn “tài nguyên nội dung” có sẵn từ công việc hằng ngày. Mỗi công đoạn sản xuất đều có thể trở thành một video, không cần dàn dựng cầu kỳ. Tuy nhiên, việc vừa duy trì sản xuất, vừa đảm bảo tần suất đăng tải từ ba đến năm video mỗi tuần cũng tạo áp lực lớn. Có thời điểm, anh phải làm việc xuyên tối, cuối tuần để giữ nhịp nội dung – yếu tố then chốt trên các nền tảng số.

Trong quá trình phát triển, anh Tùng liên tục mở rộng tuyến nội dung, từ không gian sản xuất đến cải tiến bao bì, mở đại lý và tiếp nhận phản hồi khách hàng. Với anh, nội dung không chỉ để bán hàng mà còn ghi lại hành trình trưởng thành của sản phẩm và người làm nghề.

Cơ hội rộng mở, thách thức hiện hữu

Từ thực tế đào tạo và làm việc với hàng nghìn học viên, anh Nguyễn Đức Dương, nhà sáng lập Nghề Content, cho rằng sáng tạo nội dung số đang bước sang giai đoạn chuyên nghiệp hơn, trở thành một hướng khởi nghiệp rõ nét của người trẻ.

Anh Nguyễn Đức Dương - nhà sáng lập Nghề Content

Theo anh Dương, sức hút của lĩnh vực này nằm ở rào cản gia nhập thấp, khả năng thử nghiệm nhanh và cơ hội thương mại hóa đa dạng. “Nội dung số cho phép người trẻ kiểm chứng ý tưởng với chi phí thấp và điều chỉnh gần như tức thì – điều mà khởi nghiệp truyền thống khó làm được.”

Tuy nhiên, khi số lượng người làm nội dung tăng nhanh, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. “Giai đoạn ‘làm gì cũng có người xem’ đã qua. Người mới nếu không có định hướng rõ ràng sẽ rất dễ bị hòa lẫn”. Theo chuyên gia, yếu tố cốt lõi để người mới tạo dấu ấn không nằm ở kỹ thuật hay chạy theo xu hướng, mà ở tư duy làm nội dung như một nghề: xác định giá trị cốt lõi, hiểu khán giả và duy trì kỷ luật sáng tạo lâu dài.

Bản lĩnh của thế hệ dám rẽ hướng

Không chỉ những người đã thành công, nhiều bạn trẻ rẽ hướng quay trở lại vạch xuất phát cũng đang lựa chọn sáng tạo nội dung như cách tự tạo cơ hội cho mình. Với Thùy Dương (22 tuổi, Hà Nội), người bắt đầu xây dựng thương hiệu cá nhân trên nền tảng số, làm nội dung là hành trình khám phá bản thân.

Thùy Dương - bắt đầu hành trình xây dựng thương hiệu cá nhân.

Bạn lựa chọn ghi lại cuộc sống và trải nghiệm cá nhân, dù lượng tương tác chưa có sự đột phá như kỳ vọng nhưng vẫn duy trì đăng tải đều đặn: “Thành thật mà nói, đến thời điểm này mình vẫn còn khá mông lung trong việc xác định rõ định hướng và chất liệu cá nhân của mình là gì. Nhưng mình chọn cách tiếp tục kiên trì, đều đặn duy trì 1-2 video mỗi ngày, qua mỗi video giúp mình hiểu rõ hơn mình phù hợp với nội dung nào và cần trang bị thêm kỹ năng gì nếu muốn theo đuổi con đường này lâu dài.” Dương chia sẻ.

Từ những thử nghiệm ban đầu, Dương cho rằng giá trị lớn nhất không nằm ở lượt xem mà ở sự thay đổi trong tư duy và khả năng tự học. Việc kể câu chuyện của chính mình giúp người trẻ dần hình thành bản sắc cá nhân – nền tảng quan trọng để phát triển trong lĩnh vực sáng tạo nội dung.

Như vậy, thực tế cho thấy, sáng tạo nội dung số không chỉ là xu hướng nhất thời, mà đang trở thành một lối rẽ khởi nghiệp mới. Dám thử, dám thay đổi và kiên trì với lựa chọn của mình chính là bản lĩnh nổi bật của thế hệ trẻ trong nền kinh tế số.