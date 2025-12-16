Coca-Cola chính thức khởi động chiến dịch Tết 2026: Bật Hứng Khởi, Dệt Nên Tết Mới

Trong không khí rộn ràng đón chào năm mới, Coca-Cola Việt Nam chính thức khởi động chiến dịch Tết 2026 với thông điệp “Bật Hứng Khởi, Dệt Nên Tết Mới”. Năm nay, Coca-Cola mang đến một góc nhìn đầy cảm hứng: Tết không chỉ là những phong tục, hoạt động truyền thống, mà còn là khoảnh khắc để mọi người cùng chung tay “dệt” nên không khí lễ hội đầy sáng tạo. Lấy cảm hứng từ nét độc đáo trong văn hoá dệt may của các dân tộc Việt Nam, mỗi cá nhân với những cá tính, niềm vui riêng sẽ là một chất liệu quý giá, cùng tạo nên một bức tranh Tết rực rỡ và trọn vẹn nhất.

Tâm điểm của chiến dịch là tinh thần đồng sáng tạo đầy hứng khởi, nơi mọi khoảng cách thế hệ được xóa nhòa. Coca-Cola tin rằng sự diệu kỳ của Tết nằm ở sự giao thoa: khi nét đẹp truyền thống của ông bà, cha mẹ hòa quyện cùng sự năng động, hiện đại của người trẻ, thổi một làn gió mới vào Tết. Tinh thần này được truyền tải sống động qua phim Tết sắp ra mắt của chiếndịch, với công nghệ AI như một “chất xúc tác” mới lạ, giúp sáng tạo và kể lại câu chuyện sum vầy truyền thống theo cách hiện đại, cùng nhau “dệt” nên những kỷ niệm đầy ý nghĩa.

Chia sẻ về tầm nhìn của chiến dịch, đại diện Coca-Cola Việt Nam cho biết: “Chiến dịch Tết năm nay là minh chứng cho việc các hoạt động và công nghệ hiện đại hoàn toàn có thể song hành để tôn vinh những giá trị văn hoá đích thực. Với vai trò là cầu nối, chúng tôi mong muốn khơi dậy cảm hứng để mọi người cùng nhau thổi làn gió mới vào những nghi thức truyền thống, cho một mùa Tết rộn ràng và gắn kết.”

Tinh thần “Dệt Nên Tết Mới” nổi bật trên bao bì Tết rực rỡ với hình ảnh biểu tượng Cánh Én Vàng mùa xuân, cùng hoa đào, hoa mai, xu vàng và bao lì xì xuất hiện tinh tế như lời chúc An - Tài - Lộc gửi tới mọi nhà.

Nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các thế hệ, trong thời gian tới, Coca-Cola sẽ mang đến chuỗi hoạt động tương tác hấp dẫn trên nền tảng số xoay quanh các vật phẩm Tết được làm mới. Với những món quà độc bản từ thương hiệu như dây pháo cách điệu, bao lì xì trao tâm ý, hay chiếc khăn bàn được dệt riêng cho bàn tiệc giao thoa ẩm thực Tết, người dùng sẽ thỏa sức “dệt” nên một mùa Tết với trải nghiệm đầy hứng khởi.

Nhằm nhân đôi niềm vui đầu năm, Coca-Cola cũng triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt “Mở Thùng Tết - Săn Quà Đỉnh”, với 10 cơ hội trúng điện thoại iPhone 17 mỗi ngày, cùng hàng ngàn giải thưởng giá trị khác. Thời gian khuyến mại diễn ra từ ngày 01/12/2025 đến hết ngày 22/02/2026, hứa hẹn đem đến nhiều bất ngờ thú vị cho người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Coca-Cola Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết phát triển bền vững cùng cộng đồng. Năm nay, Quỹ Coca‑Cola Foundation toàn cầu cùng Coca‑Cola Việt Nam sẽ hỗ trợ khoản viện trợ tổng trị giá hơn 9 tỷ VNĐ nhằm giúp người dân tại các vùng chịu ảnh hưởng bởi bão lũ nhanh chóng vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống, thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tổ chức CARE Việt Nam, kết hợp với các đóng góp hiện vật. Đồng thời, chương trình “Chợ Tết 0 Đồng” đầy nhân văn cũng sẽ được tiếp nối sang năm thứ 4, mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho hàng nghìn hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết no ấm và đủ đầy.

Khép lại một năm đầy biến động, chiến dịch Tết 2026 của Coca-Cola không chỉ là lời chúc cho một năm mới khởi sắc mà còn là lời kêu gọi đầy cảm hứng về sự gắn kết tình thân. Thông qua sự giao thoa giữa văn hóa truyền thống và các hoạt động hiện đại, Coca-Cola hy vọng sẽ cùng hàng triệu gia đình Việt “dệt” nên một mùa Tết mới tràn ngập tiếng cười, sự thấu hiểu và những khoảnh khắc diệu kỳ.