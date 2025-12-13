Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng Việt Nam có thêm nhiều 'kỳ lân' công nghệ, tiến cùng thế giới

SVO - Phát biểu tại lễ khai mạc Techfest 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đổi mới sáng tạo không chỉ là khát vọng mà đã trở thành động lực phát triển chính, đưa Việt Nam vươn lên vị thế mới với dự kiến tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8%. Thủ tướng cũng nhấn mạnh 5 chuyển đổi chiến lược, trong đó Nhà nước chuyển từ quản lý chặt chẽ sang kiến tạo, giúp Việt Nam vươn mình trở thành quốc gia khởi nghiệp với nhiều "kỳ lân" công nghệ.

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (Techfest) 2025 vừa chính thức khai mạc tại Hà Nội. Đây là năm thứ 11 sự kiện quốc tế quan trọng này được tổ chức, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp đối với hệ sinh thái khởi nghiệp .

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc tại Techfest 2025. (Ảnh: Lê Vượng)

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: "Khát vọng đổi mới sáng tạo của Việt Nam không dừng lại là khẩu hiệu mà là mệnh lệnh của con tim, tư duy của khối óc, là hành động của khởi nghiệp, động lực cho phát triển".

Theo Thủ tướng, đổi mới sáng tạo chính là làm tốt hơn những gì đang có, tạo ra những ý tưởng và sản phẩm mới có giá trị cao hơn, bền vững hơn. Đây là hành trình vượt lên chính mình của mỗi cá nhân, doanh nghiệp và cả quốc gia. Thủ tướng nhấn mạnh thông điệp: Người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực và động lực; nhà trường, nhà khoa học là then chốt; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo cho sự phát triển...

Nhìn lại lịch sử, người đứng đầu Chính phủ chỉ ra rằng đổi mới sáng tạo đã giúp Việt Nam viết nên những câu chuyện thần kỳ. Từ một nước nghèo đói sau chiến tranh, đổi mới trong nông nghiệp đã đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Hiện nay, đổi mới sáng tạo trong công nghiệp đang giúp đất nước hướng tới thu nhập trung bình cao, với thu nhập bình quân đầu người năm 2025 dự kiến đạt trên 5.000 USD.

Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, kinh tế Việt Nam vẫn thể hiện sức chống chịu kiên cường. Thủ tướng thông tin, GDP năm 2025 dự kiến tăng 8%, bình quân giai đoạn 2021-2025 tăng 6,3% (gấp 1,6 lần mức tăng trưởng bình quân của thế giới). Theo số liệu của IMF, nếu không tính năm 2021 bị ảnh hưởng bởi đại dịch, giai đoạn 2022-2025 tăng trưởng bình quân của Việt Nam đạt 7,2%/năm.

Thành quả này đến từ sự lãnh đạo kiên định về chiến lược nhưng linh hoạt trong thực thi chính sách, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và khai thác hiệu quả các động lực mới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và kinh tế sáng tạo.

﻿ ﻿ Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo các Bộ, ngành, lãnh đạo TP. Hà Nội... tham quan các gian hàng trưng bày thành tựu khoa học công nghệ tại Techfest 2025.

Định hướng thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ 5 nội dung chuyển đổi căn bản để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế. Cụ thể: Về mục tiêu, chuyển từ tự phát sang đổi mới sáng tạo có định hướng để phát triển nhanh và bền vững; về công nghệ, chuyển từ ứng dụng, gia công sang nghiên cứu, làm chủ công nghệ, nhất là công nghệ lõi; về chủ thể, chuyển từ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đơn lẻ sang hình thành và phát triển đồng bộ hệ sinh thái; về thị trường, chuyển từ nội địa vươn ra khu vực, thế giới và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu; về vai trò Nhà nước, chuyển từ quản lý chặt chẽ sang kiến tạo phát triển, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thông thoáng và cơ chế thử nghiệm hiệu quả.

Khép lại nội dung này, Thủ tướng nhấn mạnh: "Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo là nền tảng, làm chủ công nghệ và đổi mới sáng tạo toàn dân là chìa khóa mở ra tiềm năng to lớn của đất nước".

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành và địa phương: Với Bộ Khoa học và Công nghệ: Khẩn trương hoàn thiện Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong tháng 12/2025. Bộ cần đóng vai trò nòng cốt trong tháo gỡ rào cản, xây dựng cơ chế quản lý rủi ro minh bạch cho các mô hình kinh doanh mới.

Về hạ tầng và tài chính: Tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và hạ tầng số dùng chung. Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu phát triển các quỹ đầu tư mạo hiểm (hợp tác công - tư), xây dựng cơ chế bảo lãnh tín dụng đặc thù và vận hành hiệu quả sàn giao dịch chứng khoán dành cho khởi nghiệp sáng tạo.

Về chuyển đổi số: Đẩy mạnh 100% thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp trên môi trường số, hướng tới nền hành chính không giấy tờ và phát triển trợ lý ảo tại các cơ quan nhà nước.

Với Thủ đô Hà Nội: Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để trở thành "trái tim" của hệ sinh thái, điểm tựa cho doanh nghiệp vươn ra thế giới. Vừa qua, sự phối hợp giữa Bộ Công an và TP. Hà Nội trong các cuộc thi ứng dụng AI giải quyết bài toán ùn tắc, ngập lụt là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc gắn kết công nghệ với thực tiễn.

Về văn hóa khởi nghiệp: Thủ tướng kêu gọi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hình thành văn hóa "dám nghĩ, dám làm, chấp nhận rủi ro". Xã hội cần có cái nhìn khoan dung, chia sẻ với những thất bại để nuôi dưỡng tinh thần đổi mới.

Định hướng cho năm 2026, Thủ tướng yêu cầu nâng tầm Techfest lên quy mô khu vực và quốc tế. Techfest phải trở thành nền tảng thu hút nguồn lực toàn cầu, nơi các startup Việt Nam có thể kết nối với các quỹ đầu tư và tập đoàn công nghệ lớn.

"Với phương châm Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, đối tác đồng hành, nhân dân hạnh phúc, tôi tin tưởng Việt Nam sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho tài năng công nghệ, tiếp tục có những 'kỳ lân' tiến cùng và vượt lên trong dòng chảy công nghệ hiện đại", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.