Chủ tịch nước Lương Cường: ‘Giáo dục phải phấn đấu vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới’

Trong khuôn khổ sự kiện, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã trao tặng các danh hiệu cao quý cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. Cụ thể, có 39 Nhà giáo nhân dân, 47 Chiến sĩ thi đua toàn quốc, cùng hàng trăm điển hình tiên tiến được vinh danh vì những đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập".