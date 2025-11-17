Chủ tịch nước Lương Cường: ‘Giáo dục phải phấn đấu vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới’

SVO - Sáng 17/11, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường đã chúc mừng và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VIII. Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Lương Cường trực tiếp đặt ra "đề bài" lớn cho ngành Giáo dục: Phấn đấu đưa nền giáo dục nước nhà lọt vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2045.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ nhà giáo vì sự cống hiến to lớn, thầm lặng nhưng vô cùng cao quý cho sự nghiệp gieo chữ, trồng người. Chủ tịch nước nhấn mạnh, trải qua 80 năm kể từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, giáo dục luôn đồng hành cùng lịch sử đất nước với triết lý "một dân tộc dốt là một dân tộc yếu". Chủ tịch nước khẳng định: "Ngay từ những ngày đầu lập quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm là ba nhiệm vụ trọng tâm. Bác đã đặt giáo dục ở vị trí đặc biệt trong chiến lược kiến thiết quốc gia". Chủ tịch nước cũng xúc động tưởng nhớ và tri ân công lao của các nhà giáo lão thành, các nhà giáo chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, cũng như các thế hệ nhà giáo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục nước nhà. (Ảnh: Lê Vượng)
Chủ tịch nước Lương Cường đã đặt ra một mục tiêu chiến lược đầy thách thức nhưng cũng đầy khát vọng cho ngành Giáo dục. Đó là phấn đấu đưa Việt Nam có hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng và chất lượng đứng vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2045.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chủ tịch nước đề nghị ngành Giáo dục tập trung thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị; tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các "điểm nghẽn" để thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Về phương hướng giáo dục, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Trồng người phải bắt đầu từ nhân cách, sau đó mới tới giáo dục về kiến thức và kỹ năng. Theo tôi, điều quan trọng đầu tiên trong giáo dục là giáo dục về đạo đức". Bên cạnh đó, Chủ tịch nước yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo; hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp và sắp xếp lại hệ thống giáo dục đại học theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đạt chuẩn quốc tế.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định, toàn ngành sẽ coi mục tiêu đưa giáo dục Việt Nam vào nhóm 20 nền giáo dục phát triển nhất thế giới là một trọng trách vẻ vang và một thử thách lớn cần ra sức phấn đấu. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030, với chủ đề: "Toàn ngành Giáo dục thi đua đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước".
Trong khuôn khổ sự kiện, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã trao tặng các danh hiệu cao quý cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. Cụ thể, có 39 Nhà giáo nhân dân, 47 Chiến sĩ thi đua toàn quốc, cùng hàng trăm điển hình tiên tiến được vinh danh vì những đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập".