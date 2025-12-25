Hơn 6.750 thí sinh dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025 – 2026

SVO - Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia Trung học phổ thông (THPT) năm học 2025 – 2026 được tổ chức trong hai ngày 25 và 26/12/2025, với sự tham gia của hơn 6.750 thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước.

So với năm học 2024 – 2025, số lượng thí sinh dự thi tăng 270 em, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của các địa phương đối với công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

Năm nay, thí sinh dự thi ở 13 môn học, bao gồm các môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và ngoại ngữ. Trong đó, môn Ngữ văn có số thí sinh dự thi nhiều nhất, với 709 em; tiếp đến là Tiếng Anh 689 thí sinh; Sinh học 678; Toán 679; Địa lí 682; Vật lí 676; Hóa học 662; Tin học 642. Các môn Ngoại ngữ khác gồm: Tiếng Pháp có 248 thí sinh, Tiếng Trung Quốc 197 thí sinh, Tiếng Nhật 117 thí sinh và Tiếng Nga 98 thí sinh.

Kỳ thi được tổ chức tại 39 hội đồng coi thi, với tổng cộng 421 phòng thi. Bộ GD – ĐT đã huy động 1.338 cán bộ coi thi từ các địa phương tham gia công tác tổ chức, coi thi. Đề thi được vận chuyển tới tất cả các hội đồng thi thông qua hệ thống bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, bảo đảm yêu cầu an toàn, bảo mật tuyệt đối theo quy định.

Trong ngày thi đầu tiên (25/12/2025), thí sinh tham gia các bài thi viết đối với các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí và các môn Ngoại ngữ gồm: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật. Riêng môn Tin học, thí sinh dự thi nội dung Lập trình trên máy vi tính.

Theo báo cáo nhanh từ các hội đồng thi, 100% thí sinh có mặt dự thi, không ghi nhận trường hợp vi phạm Quy chế thi. Công tác tổ chức kỳ thi được triển khai nghiêm túc, đúng kế hoạch; an ninh, an toàn tại các điểm thi được bảo đảm.

Ngày 26/12/2025, kỳ thi tiếp tục với các bài thi viết đối với các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học; thi Nói đối với các môn Ngoại ngữ và thi Lập trình trên máy vi tính đối với môn Tin học.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng, nhằm phát hiện, tuyển chọn những học sinh xuất sắc để tiếp tục bồi dưỡng, chuẩn bị cho các kỳ thi quốc tế và khu vực, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của các địa phương trên cả nước.