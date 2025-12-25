Trường đại học đầu tiên công bố thông tin tuyển sinh 2026

SVO - Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP. HCM (UEF) công bố thông tin tuyển sinh dự kiến năm 2026, trong đó trường tiếp tục xét tuyển học bạ song song các phương thức tuyển sinh khác, đi kèm chính sách học bổng đa dạng và cam kết học phí không thay đổi trong toàn khóa học.

Năm 2026, UEF thực hiện 5 phương thức tuyển sinh tương tự như năm 2025, gồm: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026, xét tuyển học bạ THPT theo điểm tổ hợp 3 môn lớp 12, xét tuyển học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12, xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM và kết quả kỳ thi V-SAT.

Điểm mới năm nay, UEF sẽ tổ chức kỳ thi V-SAT làm hai đợt, đợt 1 thi ngày 12/4, đợt 2 thi ngày 10/5, thí sinh đăng ký dự thi theo quy định của trường. Nhà trường cũng mở đào tạo ngành An ninh mạng, nâng tổng số ngành đào tạo của UEF lên 38 ngành. Đồng thời, trường tuyển sinh 4 chương trình Tài năng, học hoàn toàn bằng tiếng Anh, gồm các ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kinh doanh quốc tế, Marketing dành cho thí sinh xét tuyển và trúng tuyển vào trường. Riêng đối với thí sinh các trường THPT chuyên cả nước tốt nghiệp THPT 2026 sẽ được tuyển thẳng vào chương trình Tài năng.

Theo đại diện nhà trường, thí sinh được đăng ký xét học bổng tuyển sinh sớm theo điểm học kỳ 1 lớp 12 trước ngày 31/5. Căn cứ vào kết quả học kỳ 1 các tổ hợp môn xét tuyển tương ứng vào ngành học, thí sinh đạt điều kiện về điểm được đăng ký xét học bổng sớm.

Năm nay, trường tiếp tục mở rộng chính sách học bổng tuyển sinh gồm các mức 25%, 50%, 100%, căn cứ vào mức điểm tuyển sinh và điều kiện về ngoại ngữ, cụ thể là tiếng Anh. Thí sinh đạt chứng chỉ IELTS khi tham gia xét tuyển vào trường và trúng tuyển theo quy định sẽ nhận các mức học bổng tương ứng. Thí sinh có chứng chỉ từ IELTS 5.5 trở lên có cơ hội nhận học bổng các mức từ 25% đến 100%.

Theo thông tin tuyển sinh, thí sinh xét tuyển và trúng trúng tuyển vào các ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung Quốc, Tâm lý học, Quản trị Sự kiện, Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị Khách sạn sẽ được hưởng học bổng 50% suốt khóa học 4 năm. Bên cạnh đó, thí sinh xét tuyển và trúng tuyển vào các ngành Quan hệ quốc tế, Kỹ thuật Phần mềm, Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử, Quan hệ công chúng, Công nghệ Truyền thông, Khoa học Dữ liệu, Thiết kế Đồ họa, Truyền thông Đa phương tiện, An ninh mạng được hưởng học bổng 35% toàn khóa học.

Trường còn áp dụng học bổng cho các tài năng trong lĩnh vực học thuật, thể thao, nghệ thuật cho các thí sinh đạt giải thi cao trong các cuộc thi liên quan đến các lĩnh vực này, thí sinh các trường THPT chuyên trên cả nước, các mức xét từ 25% đến 100%; học bổng Giáo dục dành cho con, em ruột của cán bộ, giáo viên, nhân viên các Sở GD - ĐT, các trường THPT với giá trị 50% học phí toàn khóa học hay học bổng Gia đình 10% cho sinh viên có người thân là bố, mẹ, anh chị, em ruột đã và đang học tại UEF.

Năm 2026, thí sinh xét tuyển và trúng tuyển vào các ngành đào tạo của trường được áp dụng chính sách ổn định học phí toàn khóa học. Ngoài ra, tính sinh trúng tuyển có chứng chỉ IELTS đầu vào từ 5.0 được miễn học phí 3 cấp độ tiếng Anh, tương đương được giảm khoảng 30 triệu đồng, IELTS đầu vào từ 5.5 được miễn học phí 4 cấp độ tiếng Anh, tương đương được giảm khoảng 35 triệu đồng.