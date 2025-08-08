Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ký túc xá Cỏ May (TP. HCM) xét tuyển 100 sinh viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Hà Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Ký túc xá Cỏ May (TP. HCM) vừa mở đợt xét tuyển năm học 2025 - 2026, chọn 100 sinh viên vào ở ký túc xá này. Đối tượng là các tân sinh viên khóa 2025 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học giỏi để hỗ trợ ăn, ở và học phí, tiếp tục hoàn thành con đường học vấn.

Theo đó, đối tượng và tiêu chí xét tuyển vào Ký túc xá Cỏ May là tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha hoặc mẹ, không đủ tài chính để tiếp tục việc học; học sinh giỏi cấp THPT (ưu tiên học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh, thành phố, cấp quốc gia); điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên 20 điểm; đạt kết quả cao trong Kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG TP. HCM (nếu có).

Sinh viên được tiếp nhận vào ký túc xá Cỏ May sẽ được lưu trú miễn phí và hỗ trợ tiền ăn hằng tháng, được đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn, được hỗ trợ 100% học phí cho năm học đầu tiên và theo quy định ký túc xá đối với các năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, sinh viên còn được hỗ trợ chi phí học tin học, ngoại ngữ và tham gia sinh hoạt kỹ năng mềm, hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ của ký túc xá và các chương trình phát triển bản thân.

520025424-759781949962348-1021799059489421961-n.jpg
Cách thức gửi hồ sơ đến Ký túc xá Cỏ May.

Ký túc xá Cỏ May được xây dựng từ năm 2016 theo tâm nguyện của ông Phạm Văn Bên - chủ doanh nghiệp tư nhân Cỏ May, với mong muốn tiếp bước sinh viên nghèo, học giỏi.

496679812-711925968081280-2629762239417349966-n.jpg
Sinh viên ở Ký túc xá Cỏ May tham gia ngày hội đổi đồ.

Trải qua 9 năm thành lập và đi vào hoạt động, ký túc xá này đã hỗ trợ hơn 1.000 sinh viên và chắp cánh cho hàng trăm ước mơ vươn lên thoát nghèo bằng con đường học vấn.

Năm 2025 là năm thứ 10, Ký túc xá tiếp tục xét chọn nhằm giúp sinh viên có gia cảnh đặc biệt khó khăn, học giỏi nhưng không có điều kiện để tiếp tục con đường học vấn có thể hoàn thành bậc đại học.

Hà Chi


