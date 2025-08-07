ĐHQG TP. HCM khen thưởng cho các cá nhân tham gia hoạt động ‘Mùa Hè Xanh’

SVO - Ban Cán sự Đoàn ĐHQG TP. HCM vừa tổ chức Tổng kết Chiến dịch tình nguyện Hè năm 2025. Theo đó, Ban Cán sự Đoàn ĐHQG TP. HCM đã tuyên dương và khen thưởng 184 chiến sĩ xuất sắc tham gia chương trình.

Chiến dịch tình nguyện Hè năm 2025 của ĐHQG TP. HCM được tổ chức từ ngày 16/6 đến 3/8/2025 với quy mô lớn, huy động tổng cộng 3.779 chiến sĩ tham gia từ các trường thành viên, đơn vị trực thuộc và Đoàn trường Phổ thông Năng khiếu. Chiến dịch gồm ba mũi hoạt động chủ lực: 'Mùa Hè Xanh', 'Kỳ nghỉ Hồng' và 'Hoa phượng Đỏ', triển khai tại các địa bàn TP. HCM, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đồng Tháp, An Giang và Vĩnh Long.

Chiến dịch tình nguyện Hè năm 2025 của ĐHQG TP. HCM đã có 113 đội hình được thành lập, ghi nhận 97.888 lượt sinh viên tham gia các hoạt động, trải rộng từ miền đô thị đến vùng nông thôn xa xôi, từ công tác giáo dục, y tế, môi trường đến chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới và chăm lo thiếu nhi.

Đội hình chuyên Xung kích Tuyên truyền của trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM.

Điểm nhấn của mùa chiến dịch năm nay là đội hình chuyên “Bình dân học vụ số” – mô hình thí điểm do Ban Cán sự Đoàn ĐHQG TP. HCM chủ trì, quy tụ sinh viên các trường thành viên, hoạt động tại xã Sơn Mỹ (Lâm Đồng), với mục tiêu đồng hành cùng người dân vùng sâu trong hành trình tiếp cận công nghệ số.

Bên cạnh các hoạt động ở địa phương, các đội hình còn triển khai nhiều phần việc tại ngay chính Khu đô thị ĐHQG TP. HCM, kết hợp với các đơn vị như Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị ĐHQG TP. HCM tổ chức hoạt động nội trú, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh và chăm sóc cảnh quan học đường. Theo đó, hơn 1.253 chiến sĩ tình nguyện và 400 sinh viên nội trú đã cùng tham gia chiến dịch.

Về mặt an sinh xã hội, chiến dịch đã trao 555 suất học bổng (tổng trị giá 425,5 triệu đồng) và 889 phần quà an sinh (tổng trị giá 530,5 triệu đồng) đến học sinh, sinh viên và người dân khó khăn tại các địa bàn hoạt động. Nhiều công trình tiêu biểu tại các địa phương cũng để lại ấn tượng sâu sắc như: 64 camera an ninh tại Đồng Tháp; sân chơi thiếu nhi tại Vĩnh Long; đường hoa dài 1km, 2 tủ sách thiếu nhi, 2 máy vi tính và 5 tủ thuốc y tế tại Tây Ninh; đường cờ Tổ quốc tại Lâm Đồng; sơn sửa thư viện và số hóa di tích lịch sử tại Vĩnh Long và Đồng Nai.

Ngoài ra, các chiến sĩ đã thi công hơn 5.400 mét đường giao thông nông thôn, 26 công trình “Thắp sáng đường quê”, với tổng chiều dài trên 31 km, lắp đặt 444 bóng đèn năng lượng Mặt trời.