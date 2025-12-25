Những nhà khoa học trẻ là đại biểu Đại hội Thi đua Yêu nước toàn quốc lần thứ XI

SVO - Từ phòng thí nghiệm, giảng đường đến bệnh viện, nhà máy, các công trình khoa học của những trí thức trẻ Việt Nam đang lặng lẽ tạo ra những thay đổi lớn cho xã hội. Tại Đại hội Thi đua Yêu nước toàn quốc lần thứ XI, sự góp mặt của các đại biểu T.Ư Đoàn là những nhà khoa học trẻ tiêu biểu đã mang đến những câu chuyện đầy cảm hứng về khát vọng cống hiến và tinh thần thi đua yêu nước trong thời đại mới.

Nhà khoa học trẻ đưa AI vào bệnh viện, phục vụ hàng trăm nghìn bệnh nhân mỗi tháng

Là một trong những đại biểu T.Ư Đoàn tham dự Đại hội, TS Phạm Huy Hiệu - Giảng viên trường ĐH VinUni, được biết đến như gương mặt tiên phong trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào lĩnh vực y tế tại Việt Nam.

TS Phạm Huy Hiệu - Giảng viên trường ĐH VinUni.

Những dòng mã, thuật toán và mô hình AI do TS Phạm Huy Hiệu cùng cộng sự phát triển không nằm yên trên giấy. Phần mềm chẩn đoán hình ảnh y tế VinDr hiện đã được triển khai tại hơn 40 bệnh viện trên cả nước, hỗ trợ xử lý trên 300.000 lượt bệnh nhân mỗi tháng, góp phần giúp bác sĩ giảm sai sót và nâng cao hiệu quả sàng lọc, chẩn đoán.

Không dừng lại ở đó, hệ thống VAIPE – giải pháp theo dõi và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe thông minh cho người Việt – được xem là một trong những mô hình tiên phong của y tế số. Giải pháp này đã giành Giải thưởng Sản phẩm Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI Awards 2022) do Bộ KH - CN tổ chức.

Đáng chú ý, các giải pháp AI hỗ trợ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho phụ nữ sau phẫu thuật ung thư hay hệ thống giám sát trị liệu cho bệnh nhân cơ xương khớp đã mở ra cơ hội tiếp cận y tế từ xa cho nhiều người bệnh, đặc biệt tại các khu vực còn khó khăn.

Với những đóng góp nổi bật, TS Phạm Huy Hiệu là nhà khoa học trẻ nhất được trao Giải thưởng Khoa học 'Quả Cầu Vàng' năm 2023 và được vinh danh là 'Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng' năm 2023.

Đột phá công nghệ vật liệu, mở ra hướng đi mới cho sản xuất trong nước

Cũng là đại biểu T.Ư Đoàn tham dự Đại hội Thi đua Yêu nước toàn quốc lần thứ XI, TS Nguyễn Viết Hương (ĐH Phenikaa) ghi dấu ấn trong lĩnh vực khoa học vật liệu, với công trình “Phát triển công nghệ lắng đọng đơn lớp nguyên tử ở áp suất khí quyển (SALD)”.

Thay vì phải sử dụng các hệ thống chân không đắt đỏ, công nghệ SALD cho phép chế tạo màng mỏng nano ở nhiệt độ thấp, tốc độ cao, giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất. Đây được đánh giá là hướng đi nhiều tiềm năng, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất công nghệ cao trong nước.

TS Nguyễn Viết Hương (ĐH Phenikaa).

Giai đoạn 2021 – 2025, TS Nguyễn Viết Hương đã công bố hàng chục bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín, trong đó có 32 bài thuộc danh mục Q1. Anh cũng là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đã nghiệm thu đạt yêu cầu, đồng thời sở hữu bằng độc quyền sáng chế quốc tế.

Những nỗ lực bền bỉ đó đã giúp TS Nguyễn Viết Hương được trao Giải thưởng Khoa học và Công nghệ 'Quả Cầu Vàng' năm 2024 và được vinh danh là một trong 10 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' năm 2024.

Nữ trí thức trẻ lan tỏa tri thức từ khoa học xã hội

Trong đoàn đại biểu T.Ư Đoàn dự Đại hội, TS Lê Trần Phước Mai Hoàng - Giảng viên Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý công, trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) là đại diện tiêu biểu của lĩnh vực khoa học xã hội và quản lý.

TS Lê Trần Phước Mai Hoàng - Giảng viên Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý công, trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM).

Hướng nghiên cứu của nữ Tiến sĩ tập trung vào mối quan hệ giữa mạng xã hội và hành vi tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế số. Công trình về hành vi tiêu dùng phản xa xỉ không chỉ có giá trị học thuật mà còn mang đến những gợi mở thực tiễn cho doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, TS Lê Trần Phước Mai Hoàng đã công bố 10 bài báo khoa học quốc tế Q1 và nhiều công trình nghiên cứu khác. Những đóng góp đó đã giúp chị được trao Giải thưởng 'Khuê Văn Các' lần thứ I, năm 2024, cùng Huy hiệu Tuổi trẻ Sáng tạo và Bằng khen của T.Ư Đoàn.

Tinh thần thi đua yêu nước lan tỏa từ thế hệ trí thức trẻ

Sự hiện diện của các nhà khoa học trẻ trong vai trò đại biểu T.Ư Đoàn tại Đại hội Thi đua Yêu nước toàn quốc lần thứ XI, không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những thành tích nổi bật, mà còn cho thấy tinh thần thi đua yêu nước đang được lan tỏa mạnh mẽ trong thế hệ trí thức trẻ Việt Nam – những người đang từng ngày đưa khoa học, tri thức và sáng tạo phục vụ trực tiếp cho sự phát triển của đất nước.