Hà Nội tuyên dương 95 thủ khoa xuất sắc năm 2025

SVO - 95 thủ khoa tốt nghiệp các trường đại học, học viện ở Hà Nội được vinh danh tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, trong chương trình ghi dấu 23 năm thành phố tôn vinh những gương mặt trẻ xuất sắc, nhiều người là đảng viên, ‘Sinh viên 5 tốt’ và chủ nhân các công trình nghiên cứu đoạt giải quốc gia, quốc tế.

Tối 14/11, tại Trung tâm Hoạt động Văn hóa – Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn năm 2025.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo TP. Hà Nội, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, cùng những thủ khoa xuất sắc được vinh danh năm nay. Đây là năm thứ 23 Hà Nội tổ chức chương trình, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đối với công tác giáo dục, đào tạo và phát huy thế hệ trẻ.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, sau hơn hai thập kỷ, Hà Nội đã tuyên dương 2.351 thủ khoa xuất sắc. Nhiều người trong số này đang giữ vai trò quan trọng tại cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Các thủ khoa được tuyên dương năm 2025 có chất lượng đồng đều, nhiều người là đảng viên trẻ, “Sinh viên 5 tốt”, có công trình nghiên cứu đoạt giải trong nước, quốc tế hoặc có sáng kiến ứng dụng thực tiễn.

Hà Nội tuyên dương 95 thủ khoa xuất sắc năm 2025.

Chương trình năm nay tích hợp nhiều hoạt động gồm Lễ báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long, giao lưu giữa thủ khoa và học sinh Trường THPT Chu Văn An, cùng nghi thức ghi danh Sổ vàng.

Trong 95 thủ khoa có 35 nam, 60 nữ; 64 người tốt nghiệp loại xuất sắc, 31 người loại giỏi. 33 thủ khoa là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, chiếm 35% tổng số.

Hà Nội tuyên dương 95 thủ khoa xuất sắc năm 2025.

Chia theo khối ngành, có 31 thủ khoa khối Quản lý – Văn hóa – Xã hội; 20 thủ khoa khối Kinh tế; 16 thủ khoa khối Kỹ thuật; 13 thuộc khối Lực lượng vũ trang; 9 thủ khoa khối Sư phạm và 6 thủ khoa khối Y – Dược.

Hà Nội tuyên dương 95 thủ khoa xuất sắc năm 2025.

Tại buổi lễ, các thủ khoa nhận Bằng khen và biểu trưng của thành phố. Trong số này có Nguyễn Đức Thiện, chàng trai khiếm thị được biết đến với biệt danh “Thiện sáo”, người biến âm nhạc thành ánh sáng trong cuộc sống và nổi bật trong dàn thủ khoa năm nay.