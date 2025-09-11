Dàn tân sinh viên ‘cực khủng’ thủ khoa, quán quân Olympic, giải quốc tế hội tụ

SVO - Hơn 10.000 tân sinh viên K70 vừa chính thức nhập học tại ĐH Bách khoa Hà Nội. Không chỉ đông đảo về số lượng, thế hệ sinh viên năm nhất năm nay còn khiến nhiều người trầm trồ với ‘bảng vàng’ thành tích cực ấn tượng.

Mùa tựu trường năm nay, ĐH Bách khoa Hà Nội chào đón hơn 10.000 tân sinh viên K70 – những gương mặt trẻ mang trong mình khát vọng tri thức và sở hữu bảng vàng thành tích đáng tự hào.

Theo thống kê của nhà trường, hàng nghìn sinh viên K70 đạt mức điểm xét tuyển cao kỷ lục, nhiều em ghi dấu ấn với loạt thành tích học tập, nghiên cứu và hoạt động ngoại khóa từ thời phổ thông. Trong đó, hàng chục tân sinh viên từng đoạt giải tại các kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia, Olympic khu vực và quốc tế. Không ít em giành học bổng danh giá, là thủ khoa các trường THPT chuyên trên cả nước.

Dàn tân sinh viên ‘cực khủng’ thủ khoa, quán quân Olympic, giải quốc tế hội tụ. Ảnh: HUST

Đặc biệt, có những gương mặt tiêu biểu được ghi nhận là thủ khoa đầu vào theo từng tổ hợp xét tuyển, đạt mức điểm tuyệt đối hoặc gần tuyệt đối. Đây không chỉ là niềm tự hào của gia đình, mà còn là minh chứng cho sức hút của ĐH Bách khoa Hà Nội đối với những học sinh xuất sắc.

Theo thông tin từ nhà trường, trong số các tân sinh viên nhập học có nhiều gương mặt nổi bật: * Giải thưởng quốc tế và quốc gia: o Võ Trọng Khải – Huy chương Bạc Olympic Toán học quốc tế 2025. o Nguyễn Trần Nhượng – Huy chương Vàng Olympic Vật lý Châu Âu. o Trần Trung Hiếu – Huy chương Đồng Olympic Hóa học Châu Á. o Trần Châu Mai – Giải Nhất Vật lý kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. o Lê Hồng Quang – Giải Nhất Toán kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. o Nguyễn Hải An – Giải Nhất Tin học kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. o Nguyễn Quý Hiền – Giải Nhất Tiếng Anh kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. * Thành tích xét tuyển tài năng: o Nguyễn Ngọc Hân đạt SAT 1.600/1.600, IELTS 8.0. o Vũ Trần Trọng – đạt điểm tuyệt đối trong hồ sơ xét tuyển tài năng. o Đinh Tùng Chi – đạt 30/32 điểm ACT, IELTS 8.0. o Nguyễn Viết Thành – đạt 99/100 điểm hồ sơ xét tuyển tài năng. o Nguyễn Trí Kiên – đạt 99,19/100 điểm. o Trần Khánh Hương – đạt 99/100 điểm hồ sơ xét tuyển. * Điểm thi đánh giá tư duy ấn tượng: o Vũ Kim Cúc – đạt 100 điểm tuyệt đối. o Lê Quảng Nguyên – đạt 99,56 điểm. o Lê Cao Sơn – đạt 98,6 điểm.

Đại diện Ban Công tác Sinh viên (ĐH Bách khoa Hà Nội) cho biết: “Thành tích ấn tượng của các tân sinh viên K70 là nền tảng để các em tiếp tục khẳng định bản lĩnh, nuôi dưỡng ước mơ và phát triển toàn diện trong môi trường học thuật giàu tính sáng tạo của Bách khoa”.

Cùng với việc chào đón thế hệ sinh viên mới, nhà trường cũng đặt ra kỳ vọng xây dựng đội ngũ kỹ sư, nhà nghiên cứu trẻ tài năng, đóng góp vào sự phát triển khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước.

Mỗi cái tên trong “bảng vàng” K70 không chỉ là điểm số, giải thưởng, mà còn là khởi đầu cho hành trình trưởng thành. ĐH Bách khoa Hà Nội khẳng định sẽ đồng hành và tạo điều kiện để sinh viên phát huy tối đa tiềm năng, viết tiếp những câu chuyện thành công trong tương lai.