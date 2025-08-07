Sinh viên Bách khoa mang tri thức công nghệ về vùng khó khăn

SVO - Sau gần một tuần tham gia Chiến dịch ‘Mùa Hè Xanh’ 2025, Nguyễn Kim Quý (ĐH Bách khoa Hà Nội) cho biết, mình cảm nhận rõ giá trị của tri thức khi có thể trực tiếp giúp người dân tiếp cận với công nghệ số, cải thiện cuộc sống hằng ngày tại xã Sơn Thuỷ (tỉnh Tuyên Quang).

“Trước đây, mình nghĩ tình nguyện là hoạt động sẻ chia bằng sức trẻ. Nhưng sau Chiến dịch này, mình nhận ra, đem kiến thức được học áp dụng vào thực tiễn mới là cách đóng góp thiết thực và lâu dài”, Kim Quý nói.

Nguyễn Kim Quý (ĐH Bách khoa Hà Nội).

Trong Chiến dịch tình nguyện năm nay, Kim Quý là một trong những sinh viên tham gia đội hình hỗ trợ chính quyền và người dân địa phương triển khai mô hình chính quyền số. Công việc của Quý cùng các bạn là hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh để tạo tài khoản định danh điện tử, truy cập cổng dịch vụ công, tra cứu thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến...

Tại một xã còn nhiều khó khăn của tỉnh Tuyên Quang, nhóm sinh viên ban đầu gặp không ít trở ngại khi người dân còn bỡ ngỡ với công nghệ. “Có bác lần đầu nghe đến việc nộp giấy tờ online. Có cụ bảo chưa từng dùng điện thoại thông minh. Nhưng dần dần, sự kiên nhẫn và cách hướng dẫn gần gũi giúp bà con tiếp nhận công nghệ một cách chủ động hơn”, Kim Quý kể.

Sinh viên tình nguyện tại Lễ xuất quân tham gia Chiến dịch 'Mùa Hè Xanh 2025', của Thành Đoàn Hà Nội. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Bên cạnh đó, Quý cùng đội hình còn triển khai mô hình “Bình dân học vụ số”, một sáng kiến hỗ trợ người dân làm quen với kỹ năng công nghệ cơ bản. Những lớp học nhỏ được tổ chức tại nhà văn hóa xã hay trạm thông tin cộng đồng, với tài liệu đơn giản, ngôn ngữ dễ hiểu, hình ảnh minh họa trực quan. “Điều mình tâm đắc nhất là người dân không chỉ học để biết, mà học để dùng thực sự trong đời sống hằng ngày”, Quý chia sẻ.

Ngoài phần việc chuyên môn, nhóm sinh viên còn tham gia cải tạo không gian cộng đồng, tổ chức sinh hoạt Hè cho thiếu nhi, dọn dẹp vệ sinh môi trường và thực hiện một số công trình thanh niên. Mỗi nhiệm vụ được triển khai đều gắn với tinh thần chủ động, sáng tạo và an toàn như cam kết mà toàn đội đặt ra ngay từ đầu chiến dịch.

“Mình tin rằng, khi sinh viên mang chuyên môn của mình về với cộng đồng, nhất là ở những nơi còn thiếu điều kiện, thì giá trị của tri thức không còn nằm trong giảng đường nữa, mà trở thành chất liệu thật sự để thay đổi cuộc sống”, Kim Quý nói.

Chiến dịch 'Mùa Hè Xanhc 2025 là hoạt động tình nguyện trọng điểm do Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên TP. Hà Nội tổ chức, diễn ra trong thời điểm tuổi trẻ cả nước hướng tới Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Với Nguyễn Kim Quý, đây không chỉ là mùa Hè ý nghĩa, mà còn là bước trưởng thành sau một hành trình học – hành – sống đúng tinh thần công dân thời đại mới.