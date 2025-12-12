Lan tỏa tinh thần 'Hiểu Quốc hội – Yêu Tổ quốc – Sống trách nhiệm'

SVO - Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến 'Tìm hiểu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam' thu hút hơn hai triệu thí sinh, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong thanh niên và mở ra mô hình tuyên truyền số quy mô lớn nhất từ trước đến nay về Quốc hội.

Ngày 12/12, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức Lễ tổng kết cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến ‘Tìm hiểu về 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam’.

Tham dự chương trình, có: Bà Nguyễn Thị Thanh – Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; anh Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

“Dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị – xã hội”

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá, cuộc thi do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội chủ trì cùng T.Ư Đoàn và Văn phòng Quốc hội phối hợp tổ chức đã tạo dấu ấn đậm nét. Hình thức trắc nghiệm trực tuyến, với giao diện hiện đại, thân thiện giúp cuộc thi tiếp cận rộng, thu hút mạnh mẽ đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại chương trình.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, mô hình tuyên truyền số cần được tiếp tục nhân rộng, đồng thời, các cơ quan báo chí duy trì lan tỏa hoạt động của Quốc hội để cử tri tiếp cận dễ dàng hơn. Bà nhấn mạnh, thanh niên phải chủ động trang bị kiến thức pháp luật, nuôi dưỡng lý tưởng và khát vọng xây dựng đất nước.

Khơi dậy tinh thần “Hiểu Quốc hội – Yêu Tổ quốc – Sống trách nhiệm”

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn nhận định, cuộc thi đã tạo không khí phấn khởi trong thanh niên, lan tỏa tinh thần “Hiểu Quốc hội – Yêu Tổ quốc – Sống trách nhiệm”. Theo chị, mỗi lượt thi mang đến cơ hội để người trẻ ôn lại lịch sử lập hiến, lập pháp của dân tộc, hiểu rõ hơn về giá trị của dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn báo cáo tổng kết tại chương trình.

“Tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của thanh niên được khơi dậy mạnh mẽ hơn qua cuộc thi”, chị Nguyễn Phạm Duy Trang nói.

Các nền tảng trực tuyến phục vụ cuộc thi được thiết kế hiện đại, tối ưu trải nghiệm trên cả máy tính và thiết bị di động. Cơ quan tổ chức cũng ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, giúp nội dung hấp dẫn và phù hợp với thói quen tiếp cận thông tin của thế hệ trẻ.

Hơn 2,1 triệu thí sinh tham gia, vượt xa chỉ tiêu

Theo Ban tổ chức, chặng thi thứ nhất diễn ra trong 23 tuần, thu hút 2.107.826 thí sinh với hơn 7,37 triệu lượt thi, vượt 211% chỉ tiêu về thí sinh và 246% chỉ tiêu về lượt thi.

Chặng thứ hai kéo dài 8 tuần, ghi nhận 1,81 triệu lượt tương tác trên mạng xã hội Facebook. Các đơn vị có số lượng thí sinh tham gia cao gồm: Thanh niên khối Quân đội, Nghệ An, Quảng Trị và TP. HCM.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng Bằng khen của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện cuộc thi.

Ngoài những kết quả nổi bật, Ban tổ chức nhìn nhận còn hạn chế như mức độ tham gia giữa các địa phương chưa đồng đều, hạ tầng số ở vùng sâu vùng xa hạn chế, truyền thông tại một số nơi chưa mạnh và kết nối đôi lúc chưa ổn định. Tuy nhiên, đây là kinh nghiệm quan trọng cho các hoạt động tuyên truyền pháp luật trực tuyến trong tương lai.

Ban tổ chức trao Bằng khen của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện cuộc thi.

Từ thực tiễn tổ chức, Ban tổ chức đề xuất, cần tăng cường truyền thông sớm và liên tục, đa dạng hình thức thi, mở rộng diễn đàn để đại biểu Quốc hội tương tác trực tiếp với thanh niên. Các đơn vị cũng được khuyến nghị đẩy mạnh phối hợp liên ngành và thúc đẩy giáo dục truyền thống trong trường học.

Tại Lễ tổng kết, Quốc hội và T.Ư Đoàn đã trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.