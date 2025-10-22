Tuổi trẻ Thủ đô góp ý Văn kiện Đại hội XIV: Đặt con người, đổi mới sáng tạo và văn hóa làm trụ cột phát triển

SVO - Tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, anh Trần Quang Hưng – Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, thay mặt tuổi trẻ Thủ đô, trình bày tham luận tâm huyết, đóng góp nhiều nội dung cụ thể về định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đây là dịp để tuổi trẻ cả nước thể hiện trí tuệ, tâm huyết và khát vọng đóng góp vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, định hướng phát triển đất nước; qua đó khẳng định niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”, anh Hưng chia sẻ.

Tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược trong các văn kiện

Đoàn Thanh niên TP. Hà Nội đánh giá cao công tác chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, khẳng định các văn kiện đã được chuẩn bị công phu, khoa học, thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Anh Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội.

Theo anh Trần Quang Hưng, bố cục, kết cấu của các văn kiện lần này chặt chẽ, phản ánh rõ sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện quyết tâm chính trị cao và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới. Tuổi trẻ Thủ đô hoàn toàn thống nhất với các nội dung cơ bản, toàn diện của Dự thảo.

Đề xuất bổ sung các chỉ tiêu cụ thể và động lực phát triển mới

Góp ý với Dự thảo Báo cáo chính trị, anh Trần Quang Hưng nhấn mạnh, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và 40 năm Đổi mới đã chứng minh đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, giúp đất nước đạt nhiều thành tựu toàn diện: Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, quốc phòng – an ninh vững mạnh, đối ngoại mở rộng, vị thế quốc gia được nâng cao.

Tuy vậy, để đánh giá sâu hơn và định hướng chiến lược trong giai đoạn mới, Thành Đoàn Hà Nội kiến nghị Văn kiện bổ sung số liệu cụ thể hơn về năng suất lao động, vốn đầu tư toàn xã hội và chỉ tiêu môi trường. Đồng thời, cần nhấn mạnh vai trò của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo, những động lực then chốt cho tăng trưởng nhanh, bền vững.

Đây là những trụ cột quan trọng để Việt Nam tiến tới mô hình phát triển dựa vào tri thức, công nghệ và con người”, anh Trần Quang Hưng cho biết.

Kiến nghị bổ sung chỉ tiêu về hạnh phúc và năng lực cạnh tranh

Thành Đoàn Hà Nội cũng nhất trí cao với 5 quan điểm chỉ đạo trong Dự thảo, cho rằng, đây là kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, để cụ thể hóa hơn các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045, anh Trần Quang Hưng đề xuất bổ sung thêm các chỉ tiêu xã hội mới như: Chỉ số hạnh phúc quốc gia, năng lực cạnh tranh toàn cầu, và chỉ tiêu riêng về công tác xây dựng Đảng – nhằm tạo cơ sở đánh giá toàn diện, sâu sắc, khoa học hơn về tiến trình phát triển đất nước.

Đổi mới giáo dục, chấn hưng văn hóa, phát triển con người Việt Nam thời đại mới

Đối với các nhiệm vụ, định hướng và giải pháp trong Dự thảo, Thành Đoàn Hà Nội cho rằng, cần nhấn mạnh các giải pháp mang tính hành động, đột phá:

Thúc đẩy mạnh mẽ các mô hình kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục – đào tạo gắn liền với thực tiễn sản xuất.

Phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới, với tinh thần khát vọng, sáng tạo, tự hào dân tộc.

Quy hoạch phát triển bền vững – sinh thái – thông minh.

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống chính trị và nâng cao năng lực đảm bảo an ninh truyền thống, phi truyền thống.

Đặc biệt, về công tác xây dựng Đảng, anh Trần Quang Hưng nhấn mạnh, cần tiếp tục coi trọng công tác cán bộ, phát huy vai trò nêu gương, kiên trì phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đổi mới phương thức lãnh đạo và cụ thể hóa quan điểm “Dân là gốc” trong mọi chính sách, hành động.

40 năm Đổi mới – tiếp tục hoàn thiện lý luận và khơi dậy khát vọng phát triển

Đóng góp vào Dự thảo Báo cáo tổng kết 40 năm Đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Thành Đoàn Hà Nội đánh giá, Văn kiện đã phản ánh những thành tựu vĩ đại, toàn diện của công cuộc Đổi mới, đồng thời khẳng định đây là nền tảng củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển trong thế hệ trẻ.

Tuổi trẻ Thủ đô góp ý Văn kiện Đại hội XIV: Đặt con người, đổi mới sáng tạo và văn hóa làm trụ cột phát triển.

Tuy nhiên, để hoàn thiện hơn nữa, anh Trần Quang Hưng đề nghị phân tích sâu sắc, thẳng thắn hơn về các nguyên nhân chủ quan của tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, từ đó đề ra giải pháp mạnh mẽ, triệt để hơn.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh nghiên cứu lý luận về quản trị số, xã hội số, gắn với đổi mới sáng tạo và công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, mở rộng dân chủ, kịp thời tiếp thu ý kiến, khát vọng của nhân dân.

Tuổi trẻ Thủ đô – tiên phong hành động, sáng tạo và cống hiến

Anh Trần Quang Hưng khẳng định, trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên TP. Hà Nội đã triển khai nhiều mô hình đổi mới, sáng tạo gắn với nhiệm vụ chính trị của Thủ đô:

Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cho thanh niên.

Thực hiện các đề án bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội, xây dựng hình mẫu thanh niên thời đại mới.

Tham gia hiệu quả công tác xây dựng Đảng và bảo vệ chính quyền

Tuổi trẻ Thủ đô coi những định hướng lớn trong văn kiện là kim chỉ nam hành động, là động lực để tiếp tục phát huy sức trẻ, trí tuệ, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Thủ đô và đất nước”, anh Trần Quang Hưng nhấn mạnh.

Khép lại phần tham luận, anh Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội khẳng định: “Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Tuổi trẻ Thủ đô, cùng tuổi trẻ cả nước, ý thức sâu sắc trách nhiệm, niềm tin và sứ mệnh của mình trong công cuộc dựng xây Tổ quốc phồn vinh, hạnh phúc”.