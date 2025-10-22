TS Nguyễn Viết Hải: ‘Giáo dục và khoa học phải thật sự là quốc sách hàng đầu’

SVO - Tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội và thanh thiếu nhi tiêu biểu trong và ngoài nước góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, TS Nguyễn Viết Hải - giảng viên trường ĐH Y Hà Nội, Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học – công nghệ, 'Gương thanh niên sống đẹp', đã chia sẻ nhiều ý kiến tâm huyết về đổi mới giáo dục, phát triển khoa học và bồi dưỡng nhân tài trẻ cho đất nước.

“Đổi mới giáo dục phải xuất phát từ con người”

Theo TS Nguyễn Viết Hải, giáo dục và khoa học là hai trụ cột song hành, giữ vai trò quyết định trong chiến lược phát triển quốc gia. Tuy nhiên, để “quốc sách hàng đầu” không chỉ dừng ở khẩu hiệu, Việt Nam cần một cách tiếp cận mới lấy con người làm trung tâm, lấy giá trị tri thức và sáng tạo làm động lực.

Giáo dục không thể chỉ là việc truyền đạt kiến thức, mà phải là quá trình hình thành nhân cách, rèn luyện năng lực tự học, tự tư duy và sáng tạo. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra những công dân tự tin, trách nhiệm, biết cống hiến cho xã hội”, TS Nguyễn Viết Hải nói.

Từ góc nhìn của một nhà khoa học trẻ, TS Nguyễn Viết Hải cho rằng, cần đổi mới căn bản và toàn diện hệ thống giáo dục, trong đó đặc biệt chú trọng đến chất lượng đào tạo đại học và sau đại học, gắn nghiên cứu với ứng dụng thực tiễn.

TS Nguyễn Viết Hải đề xuất tăng cường kết nối giữa nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, để sinh viên có cơ hội trải nghiệm, phát triển năng lực nghề nghiệp thực tế, đồng thời giúp các công trình nghiên cứu không chỉ nằm trên giấy mà được chuyển hóa thành sản phẩm hữu ích cho xã hội.

“Đầu tư cho giáo dục và khoa học là đầu tư sinh lời cao nhất”

TS Nguyễn Viết Hải nhấn mạnh, đầu tư cho giáo dục và khoa học công nghệ phải được xem là nền tảng lâu dài và chiến lược của quốc gia, bởi đây là lĩnh vực tạo ra “nguồn vốn trí tuệ” yếu tố cốt lõi cho tăng trưởng bền vững.

“Không có quốc gia phát triển nào mà không đặt giáo dục, khoa học lên hàng đầu. Việt Nam cần tiếp tục tăng tỷ trọng đầu tư công cho giáo dục, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp và xã hội cùng tham gia”, TS Nguyễn Viết Hải nói.

TS Nguyễn Viết Hải tham luận tại Hội nghị.

Theo TS Hải, để phát triển bền vững, phải trao quyền tự chủ thực chất cho các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu, coi trọng cơ chế minh bạch và đánh giá hiệu quả đầu ra hơn là hình thức hành chính. Bên cạnh đó, chính sách đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo và nhà khoa học cần được triển khai mạnh mẽ, tạo động lực để những người làm nghề có thể yên tâm cống hiến.

Đầu tư cho giáo dục không phải chi phí, mà là khoản đầu tư sinh lời cao nhất, lợi nhuận không đo bằng tiền, mà bằng sự phát triển của con người và đất nước”, TS Nguyễn Viết Hải nói.

“Thế hệ trẻ phải dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến”

Không chỉ nói về chính sách, TS Nguyễn Viết Hải cũng gửi gắm thông điệp tới thanh niên Việt Nam, những người đang và sẽ đảm nhận trọng trách phát triển đất nước. Anh cho rằng, thế hệ trẻ hôm nay cần nuôi dưỡng tinh thần dấn thân, khát vọng sáng tạo và trách nhiệm công dân.

Thanh niên phải dám nghĩ lớn, dám làm việc khó và dám chịu trách nhiệm. Sự tiến bộ của đất nước phụ thuộc rất nhiều vào ý chí và năng lực của thế hệ trẻ hôm nay”, TS Nguyễn Viết Hải chia sẻ.

Là người từng nhận danh hiệu 'Gương thanh niên sống đẹp', anh Hải cho rằng, giá trị sống đẹp trong thời đại mới không chỉ là tinh thần nhân ái, sẻ chia, mà còn là sống có trách nhiệm, không ngừng học hỏi, sáng tạo và cống hiến cho cộng đồng.

“Từ trí tuệ đến hành động”

Khép lại phần chia sẻ, TS Nguyễn Viết Hải bày tỏ kỳ vọng rằng, Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục khẳng định giáo dục – đào tạo và khoa học – công nghệ là “quốc sách hàng đầu”, đồng thời ban hành những chính sách đột phá để phát triển con người Việt Nam hiện đại, hội nhập và nhân văn.

“Chúng ta có khát vọng đưa Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045, nhưng mọi mục tiêu đều bắt đầu từ con người. Khi giáo dục thực chất, khoa học được tôn trọng, và thanh niên được tin tưởng, đất nước sẽ có nguồn lực mạnh mẽ để đi tới tương lai”, TS Nguyễn Viết Hải nói.