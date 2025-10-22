Đinh Cao Sơn: ‘Thanh niên Việt Nam ở đâu cũng có thể góp sức cho Tổ quốc’

SVO - Tại Hội nghị Cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội và Thanh thiếu nhi tiêu biểu trong và ngoài nước góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Đinh Cao Sơn – 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' năm 2023, đang học tập tại trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hong Kong (HKUST), đã mang đến một tham luận được đánh giá là sâu sắc, thực tiễn và truyền cảm hứng.

Chia sẻ tham luận tại Hội nghị, Đinh Cao Sơn nhấn mạnh khát vọng của thế hệ trẻ Việt Nam trong và ngoài nước: Được học tập, cống hiến và đóng góp trí tuệ cho sự phát triển của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của công nghiệp 4.0.

Tuổi trẻ Việt Nam – nguồn lực cho đổi mới giáo dục và phát triển đất nước

Chia sẻ tham luận, Đinh Cao Sơn khẳng định: “Giáo dục – đào tạo cùng khoa học – công nghệ là quốc sách hàng đầu. Chúng ta chỉ có thể trở thành quốc gia hùng cường nếu xây dựng được nền giáo dục hiện đại, khai phóng và nuôi dưỡng được thế hệ trẻ có năng lực sáng tạo, bản lĩnh hội nhập”.

Anh cho rằng, Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn khi chuyển đổi sang nền kinh tế tri thức. Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học và năng lượng tái tạo đòi hỏi đất nước phải chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng làm chủ công nghệ lõi và sáng tạo giá trị mới.

Đó là trách nhiệm và cũng là sứ mệnh của thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay”, Đinh Cao Sơn nói.

Kiến nghị đổi mới giáo dục – từ tư duy đến chính sách

Trong tham luận, Đinh Cao Sơn đề xuất nhiều giải pháp nhằm góp phần thực hiện chủ trương xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới, đồng thời phát triển toàn diện con người Việt Nam.

Thứ nhất, Đinh Cao Sơn nhấn mạnh, cần đổi mới tư duy và triết lý giáo dục. Theo anh, “giáo dục Việt Nam cần chuyển từ học để thi sang học để sống, để làm, để sáng tạo và để làm người”. Người học phải là trung tâm của quá trình giáo dục, còn người thầy là người truyền cảm hứng và khơi gợi năng lực tư duy độc lập, phản biện.

Đinh Cao Sơn trình bày tham luận tại Hội nghị.

Anh cho rằng, công nghệ nếu được ứng dụng đúng cách, sẽ là công cụ hỗ trợ mạnh mẽ cho việc cá nhân hóa học tập và khuyến khích sáng tạo trong giảng dạy.

Thứ hai, Đinh Cao Sơn đề xuất phát triển mạnh giáo dục STEM và công nghệ cao. Anh nêu thực tế rằng, tỷ lệ học sinh, sinh viên theo học nhóm ngành khoa học – kỹ thuật ở Việt Nam còn thấp, trong khi nền kinh tế số đang cần nguồn nhân lực lớn. Vì vậy, cần có chính sách ưu đãi đặc thù để khuyến khích học sinh theo đuổi ngành khoa học cơ bản và công nghệ lõi; đồng thời, cần tăng cường đầu tư vào các phòng thí nghiệm, trung tâm đổi mới sáng tạo, và liên kết với doanh nghiệp, tổ chức quốc tế để học đi đôi với hành.

Thứ ba, Đinh Cao Sơn nhấn mạnh việc kết nối đào tạo với nhu cầu thị trường lao động. Anh cho rằng, các chương trình đại học cần được cập nhật linh hoạt, gắn liền với thực tiễn sản xuất và đổi mới công nghệ: “Nghiên cứu không chỉ để công bố quốc tế, mà cần hướng tới giải quyết bài toán Việt Nam”. Đồng thời, cần có cơ chế đãi ngộ tốt để giữ chân nhân tài, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao và nghiên cứu khoa học.

Không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình tri thức

Một trong những điểm nhấn trong tham luận của Đinh Cao Sơn là tính nhân văn trong tư duy phát triển. Anh cho rằng, phát triển giáo dục hiện đại không chỉ dừng ở việc tạo ra nhân tài mà còn phải đảm bảo mọi người đều có cơ hội tiếp cận tri thức.

Hội nghị Cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội và Thanh thiếu nhi tiêu biểu trong và ngoài nước góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, được tổ chức sáng 22/10, tại Hà Nội.

Đinh Cao Sơn đề xuất tăng cường đầu tư hạ tầng học tập, chính sách học bổng và hỗ trợ sinh viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời, đẩy mạnh mô hình học suốt đời, học linh hoạt để ai cũng có cơ hội nâng cao trình độ.

Không để ai bị bỏ lại phía sau trên con đường đến tri thức là cam kết của một nền giáo dục công bằng, nhân văn và phát triển bền vững”, Đinh Cao Sơn nhấn mạnh.

Kết nối trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu

Là một du học sinh, Đinh Cao Sơn đặc biệt quan tâm đến việc kết nối trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài với quá trình phát triển trong nước. Anh cho rằng, cần xây dựng mạng lưới hợp tác quốc tế của thanh niên Việt Nam, nơi du học sinh và nhà khoa học trẻ có thể cùng tham gia các dự án nghiên cứu, khởi nghiệp, và chuyển giao tri thức cho quê hương.

Dù ở Hong Kong, ở Mỹ hay châu Âu, thanh niên Việt Nam đều có thể góp sức cho Tổ quốc bằng tri thức, kết nối và sáng tạo. Chúng tôi mong có thêm những cơ chế cụ thể để được đóng góp nhiều hơn”, Đinh Cao Sơn chia sẻ.

Khát vọng của một trí thức trẻ Việt Nam

Không chỉ là sinh viên có thành tích xuất sắc, Đinh Cao Sơn còn là gương mặt tiêu biểu của thế hệ trẻ Việt Nam hội nhập quốc tế nhưng luôn hướng về Tổ quốc. Anh cho rằng, thanh niên hôm nay cần chủ động học hỏi, làm chủ công nghệ và sẵn sàng dấn thân để hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.