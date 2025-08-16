Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

8.800 tình nguyện viên ra quân phục vụ Đại lễ 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

SVO - Lần đầu tiên, Hà Nội huy động tới 8.800 tình nguyện viên từ 43 trường đại học, cao đẳng cùng các xã, phường để phục vụ Đại lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại của đất nước.

Chiều 16/8, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức chương trình “Gặp mặt tình nguyện viên phục vụ trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025)”.

Lực lượng tình nguyện viên đông đảo chưa từng có

Đây là lần ra quân quy mô lớn nhất của tuổi trẻ Thủ đô trong các dịp lễ kỷ niệm. 8.800 tình nguyện viên – đại diện cho gần 3 triệu thanh niên và hơn 600.000 đoàn viên Hà Nội, sẽ trực tiếp tham gia vào công tác hậu cần và tổ chức.

tinh-nguyen-vien29.jpg
8.800 tình nguyện viên ra quân phục vụ Đại lễ 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Các nhiệm vụ được giao trải rộng: Hướng dẫn đại biểu và phát nhu yếu phẩm tại Quảng trường Ba Đình; cấp phát nước, đồ dùng cho nhân dân dọc tuyến đường diễu binh – diễu hành; quản lý kho hàng, phân bổ, vận chuyển vật phẩm; hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; đón tiếp đoàn đại biểu nhân dân từ các tỉnh, thành và khách quốc tế.

tinh-nguyen-vien27.jpg
tinh-nguyen-vien20.jpg
tinh-nguyen-vien30.jpg
Gặp mặt 8.800 tình nguyện viên.

Không chỉ đông đảo về số lượng, lực lượng này còn được tuyển chọn kỹ lưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe và kỹ năng. Một số đội hình có trình độ ngoại ngữ, sẵn sàng giao tiếp, hỗ trợ khách quốc tế. Thành Đoàn cũng bố trí hơn 200 xe ô tô đưa đón để bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tập huấn kỹ năng, nâng cao tác phong chuyên nghiệp

Tại chương trình gặp mặt, mỗi tình nguyện viên được trao đồng phục gồm áo, mũ, thẻ để nhận diện thống nhất. Đồng thời, họ được tập huấn các kỹ năng quan trọng: Hỗ trợ an ninh, hướng dẫn thoát nạn, sơ cứu ban đầu, di chuyển người bị nạn, xử lý các tình huống khẩn cấp…

tinh-nguyen-vien22.jpg
tinh-nguyen-vien23.jpg
tinh-nguyen-vien25.jpg
tinh-nguyen-vien26.jpg
8.800 tình nguyện viên ra quân phục vụ Đại lễ A80.

Điểm nhấn trong buổi tập huấn là việc nhấn mạnh tính kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp và ý thức an toàn. Thành Đoàn Hà Nội kỳ vọng, qua sự chuẩn bị chu đáo này, lực lượng tình nguyện viên sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại lễ.

“Mỗi tình nguyện viên là một sứ giả trẻ”

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Tiến Hưng – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội khẳng định: “80 năm trước, thanh niên là lực lượng xung kích trong đấu tranh giành độc lập. Ngày hôm nay, tuổi trẻ Thủ đô lại vinh dự gánh vác trọng trách trong công tác tổ chức Đại lễ trọng đại. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là cơ hội để mỗi người trẻ thể hiện lòng tự hào dân tộc và tinh thần cống hiến”.

tinh-nguyen-vien28.jpg
Anh Nguyễn Tiến Hưng – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Theo anh Nguyễn Tiến Hưng, khối lượng công việc lần này trải dài từ Quảng trường Ba Đình đến hơn 10 km các tuyến phố diễu binh. “Đòi hỏi ở các bạn không chỉ là sức khỏe, mà còn phương pháp làm việc khoa học, tinh thần tiên phong và khát vọng cống hiến. Tôi tin rằng, 8.800 trái tim xanh hôm nay sẽ tạo nên sức mạnh đoàn kết, góp phần làm nên thành công của Đại lễ 80 năm lịch sử”.

Lan tỏa hình ảnh người trẻ Việt Nam

Sự ra quân của 8.800 tình nguyện viên không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ Thủ đô, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Tuổi trẻ Việt Nam sẵn sàng gắn tinh thần xung kích với hình ảnh văn minh, nhiệt huyết, chuyên nghiệp.

tinh-nguyen-vien24.jpg
8.800 Tình nguyện viên Thủ đô tự hào hát vang Quốc ca. Ảnh: PHAN LINH

Mỗi nụ cười, lời nói, hành động của tình nguyện viên trong những ngày Đại lễ sẽ góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc, để lại ấn tượng đẹp về Hà Nội và người trẻ Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

