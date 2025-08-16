Tuổi trẻ cả nước đồng loạt hát Quốc ca trong Lễ chào cờ ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’

SVO - Hàng vạn đoàn viên, thanh niên trên khắp mọi miền đất nước đã đồng loạt hát Quốc ca trong Lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi', tạo nên bức tranh rực rỡ về lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc, chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Sáng 16/8, tại 7 địa điểm cấp Trung ương và hàng nghìn điểm cầu trong cả nước, hàng vạn đoàn viên, thanh niên cùng đồng loạt thực hiện nghi lễ chào cờ trong khuôn khổ Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi", tạo nên bức tranh rực rỡ về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Lá cờ Tổ quốc tung bay từ Hà Nội tới Cà Mau

Tại Vườn hoa Vạn Xuân (Bốt Hàng Đậu, Hà Nội), anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, cùng 500 hội viên, thanh niên thủ đô đã hòa trong không khí trang nghiêm của Lễ chào cờ.

Anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: LÂM ĐĂNG HẢI

Cùng lúc đó, 6 điểm cầu Trung ương khác tại TP. HCM, Côn Đảo, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Tuyên Quang và Cà Mau cũng vang lên Quốc ca, Hội ca, đồng loạt hướng về lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết: “Hôm nay, giữa sắc đỏ rực rỡ của hàng nghìn lá cờ Tổ quốc tung bay, giữa âm vang hào hùng của Quốc ca và Hội ca, chúng ta cùng hòa mình trong một buổi lễ trang nghiêm, mở ra các hoạt động cao điểm kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây không chỉ là một buổi lễ, mà là một bản hòa ca của lòng yêu nước, vang lên đồng thời ở mọi miền Tổ quốc”.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại chương trình.

Sau Lễ chào cờ, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã trao tặng 800 lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho Hội LHTN Việt Nam TP. Hà Nội; thăm, tặng quà 5 gia đình lão thành cách mạng, gia đình chính sách; và tới động viên đội hình “Bình dân học vụ số” đang hỗ trợ chính quyền địa phương hai cấp tại phường Trúc Bạch.

Lan tỏa trên khắp mọi miền đất nước

Cùng ngày, các cấp bộ Hội tại 34 tỉnh, thành phố và 3.334 điểm xã, phường, đặc khu cũng đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và nhiều hoạt động ý nghĩa: phát động treo cờ Tổ quốc, tặng quà cho gia đình chính sách, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức tham quan di tích lịch sử và giao lưu nhân chứng cách mạng.

Lan toả tinh thần Tôi yêu Tổ quốc tôi.

Kết quả, gần 16.000 lá cờ Tổ quốc và 3.000 ảnh Bác được trao tặng; khoảng 2.000 công trình, phần việc thanh niên được triển khai; 2.500 suất quà, với tổng kinh phí gần 1,7 tỷ đồng được gửi đến người dân khó khăn.

Trước đó, ngày 9/8, lần đầu tiên Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tổ chức tại nước ngoài, cụ thể là Nhật Bản. Lễ chào cờ tại Osaka có sự tham gia của đông đảo du học sinh, kiều bào, tạo không khí xúc động và gắn kết. Trong khuôn khổ hành trình, Diễn đàn Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ I được tổ chức, với chủ đề về gìn giữ tiếng Việt, lan tỏa văn hóa và khát vọng hội nhập toàn cầu.

Bản trường ca của tuổi trẻ Việt Nam

Không chỉ dừng lại ở nghi lễ chào cờ, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm nay còn được đẩy mạnh trên không gian mạng. T.Ư Hội LHTN Việt Nam kêu gọi thanh niên cả nước thay avatar “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chụp ảnh check-in cùng lá cờ Tổ quốc, sáng tạo video lan tỏa tình yêu quê hương trên Facebook, Instagram, TikTok, với các hashtag #ToiyeuToquocToi #TuhaoVietNam #ProudVietnam #TYTQT.

Tuổi trẻ cả nước đồng loạt hát Quốc ca trong Lễ chào cờ ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, cảm xúc dâng trào trong Lễ chào cờ cần được biến thành hành động cụ thể: “Dù bạn ở thành phố hay vùng quê, dù công việc lớn hay nhỏ, hãy để mọi việc bạn làm đều góp phần khắc họa hình ảnh một thế hệ thanh niên Việt Nam năng động, bản lĩnh và sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc”.

80 năm sau mùa Thu lịch sử 1945, thế hệ trẻ hôm nay đang tiếp nối cha anh bằng khát vọng dựng xây đất nước giàu mạnh. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong hàng nghìn lễ chào cờ sáng 16/8 chính là minh chứng cho tinh thần bất diệt ấy, một bản trường ca mang tên: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.